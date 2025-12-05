Παναιτωλικός: Ρήξη χιαστού και τέλος η σεζόν για τον Μιγκέλ Λουίς

Επιβεβαιώθηκε το χειρότερο σενάριο για τον Μιγκέλ Λουίς του Παναιτωλικού. Ο Πορτογάλος χαφ τραυματίστηκε στο γόνατο στην αναμέτρηση με τον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη και από τη μαγνητική που υποβλήθηκε προέκυψε πως ισχύει η αρχική διάγνωση που έκανε λόγο για ρήξη χιαστού και συνεπώς θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Ο 26χρονος μέσος ήταν βασικός για την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου στο ματς με το Γηραιό για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας και λίγο πριν τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα πάτησε άτσαλα έπειτα από μονομαχία στη μεσαία γραμμή και άμεσα κατάλαβε το μέγεθος του προβλήματος. Τις επόμενες ημέρες ο χαφ θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου και θα μείνει εκτός για πάνω από έξι μήνες.

Ο Λουίς είναι ο δεύτερος ποδοσφαιριστής του Παναιτωλικού την τρέχουσα σεζόν που βιώνει την ατυχία του χιαστού, μετά τον νεαρό Δαυίδ Γαλιάτσο, ο οποίος τραυματίστηκε στην προπόνηση της Εθνικής Ελπίδων. O Πορτογάλος έχει σε ισχύ συμβόλαιο με τους Αγρινιώτες έως το καλοκαίρι του 2026 και φυσικά όπως κάνει πάντα η διοίκηση του Φώτη Κωστούλα σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση το κλαμπ θα σταθεί στο πλευρό του άτυχου ποδοσφαιριστή.

Την τρέχουσα σεζόν ο Πορτογάλος μέσος μέτρησε 11 εμφανίσεις, με ένα γκολ και μια ασίστ στο ματς - πρόκριση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στη Νίκου Βόλου, ενώ συνολικά έχει φορέσει 41 φορές την κιτρινομπλέ φανέλα με τον Τίτορμο στο στήθος.



