Η συλλογή Simplicité εκφράζει την ήσυχη πολυτέλεια, την υψηλή ποιότητα και τη μίνιμαλ αισθητική που στέκεται πάνω από τις τάσεις.
Ολυμπιακός: Με Τσικίνιο και Ποντένσε κόντρα στον ΟΦΗ
Ολυμπιακός: Με Τσικίνιο και Ποντένσε κόντρα στον ΟΦΗ
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται το Σάββατο (17:00) στο Καραϊσκάκη τον ΟΦΗ
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το Σάββατο (6/12, 17:00) εντός έδρας τον ΟΦΗ, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.
Στην αποστολή επέστρεψαν οι Ποντένσε, Μουζακίτης και Τσικίνιο ενώ εκτός έμειναν οι τραυματίες Ρέτσος, Πασχαλάκης και Μπρούνο.
Η αποστολή του Ολυμπιακού
Μπιανκόν, Μπότης, Ποντένσε, Καμπελά, Κοστίνια, Έσε, Καλογερόπουλος, Μουζακίτης, Γκαρθία, Μάνσα, Ελ Κααμπί, Νασιμέντο, Ορτέγκα, Πιρόλα, Μαρτίνς, Ροντινέι, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ, Γιαζίτζι, Τζολάκης, Τσικίνιο.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα