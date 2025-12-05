Ολυμπιακός: Με Τσικίνιο και Ποντένσε κόντρα στον ΟΦΗ

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το Σάββατο (6/12, 17:00) εντός έδρας τον ΟΦΗ, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Στην αποστολή επέστρεψαν οι Ποντένσε, Μουζακίτης και Τσικίνιο ενώ εκτός έμειναν οι τραυματίες Ρέτσος, Πασχαλάκης και Μπρούνο.



Η αποστολή του Ολυμπιακού

Μπιανκόν, Μπότης, Ποντένσε, Καμπελά, Κοστίνια, Έσε, Καλογερόπουλος, Μουζακίτης, Γκαρθία, Μάνσα, Ελ Κααμπί, Νασιμέντο, Ορτέγκα, Πιρόλα, Μαρτίνς, Ροντινέι, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ, Γιαζίτζι, Τζολάκης, Τσικίνιο.