Ολυμπιακός: Με Τσικίνιο και Ποντένσε κόντρα στον ΟΦΗ
SPORTS
Ολυμπιακός ΟΦΗ Super League 1

Ολυμπιακός: Με Τσικίνιο και Ποντένσε κόντρα στον ΟΦΗ

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται το Σάββατο (17:00) στο Καραϊσκάκη τον ΟΦΗ

Ολυμπιακός: Με Τσικίνιο και Ποντένσε κόντρα στον ΟΦΗ
1 ΣΧΟΛΙΟ

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το Σάββατο (6/12, 17:00) εντός έδρας τον ΟΦΗ, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Στην αποστολή επέστρεψαν οι Ποντένσε, Μουζακίτης και Τσικίνιο ενώ εκτός έμειναν οι τραυματίες Ρέτσος, Πασχαλάκης και Μπρούνο. 

Η αποστολή του Ολυμπιακού 

Μπιανκόν, Μπότης, Ποντένσε, Καμπελά, Κοστίνια, Έσε, Καλογερόπουλος, Μουζακίτης, Γκαρθία, Μάνσα, Ελ Κααμπί, Νασιμέντο, Ορτέγκα, Πιρόλα, Μαρτίνς, Ροντινέι, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ, Γιαζίτζι, Τζολάκης, Τσικίνιο.

1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης