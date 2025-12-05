ΚΑΕ Ολυμπιακός: Τι ισχύει με τα εισιτήρια του αγώνα με τη Φενέρ που αναβλήθηκε

Ανακοίνωση για τα εισιτήρια του αγώνα της 4ης Δεκεμβρίου με τη Φενέρ για την 14η ημέρα της Euroleague ο οποίος αναβλήθηκε λόγω της κακοκαιρίας εξέδωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός Το κλαμπ δίνει την δυνατότητα στον κόσμο της να ακυρώσει το εισιτήριο και να πάρει πίσω τα χρήματά του ή να πάει με το ίδιο εισιτήριο στο ματς όποτε αυτό οριστεί από τη Euroleague.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους που είχαν προμηθευτεί εισιτήρια για την αναβληθείσα αναμέτρηση της Πέμπτης (04/12, 21:15) με αντίπαλο την Φενέρμπαχτσε, ότι το εισιτήριό τους θα ισχύσει κανονικά για τη νέα ημερομηνία που θα οριστεί από την Ευρωλίγκα.

Όσοι επιθυμούν την ακύρωση του εισιτηρίου τους, παρακαλούνται να αποστείλουν σχετικό αίτημα στο ticketingdpt@olympiacosbc.gr, ώστε να προχωρήσει η επιστροφή του αντιτίμου.