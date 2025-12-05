ΚΑΕ Ολυμπιακός: Τι ισχύει με τα εισιτήρια του αγώνα με τη Φενέρ που αναβλήθηκε
SPORTS
Euroleague Ολυμπιακός Φενέρ Εισιτήρια

ΚΑΕ Ολυμπιακός: Τι ισχύει με τα εισιτήρια του αγώνα με τη Φενέρ που αναβλήθηκε

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός δίνει δύο επιλογές σε όσους έχουν αγοράσει εισιτήριο

ΚΑΕ Ολυμπιακός: Τι ισχύει με τα εισιτήρια του αγώνα με τη Φενέρ που αναβλήθηκε
4 ΣΧΟΛΙΑ
Ανακοίνωση για τα εισιτήρια του αγώνα της 4ης Δεκεμβρίου με τη Φενέρ για την 14η ημέρα της Euroleague ο οποίος αναβλήθηκε λόγω της κακοκαιρίας εξέδωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός

Το κλαμπ δίνει την δυνατότητα στον κόσμο της να ακυρώσει το εισιτήριο και να πάρει πίσω τα χρήματά του ή να πάει με το ίδιο εισιτήριο στο ματς όποτε αυτό οριστεί από τη Euroleague. 

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός 

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους που είχαν προμηθευτεί εισιτήρια για την αναβληθείσα αναμέτρηση της Πέμπτης (04/12, 21:15) με αντίπαλο την Φενέρμπαχτσε, ότι το εισιτήριό τους θα ισχύσει κανονικά για τη νέα ημερομηνία που θα οριστεί από την Ευρωλίγκα.

Όσοι επιθυμούν την ακύρωση του εισιτηρίου τους, παρακαλούνται να αποστείλουν σχετικό αίτημα στο ticketingdpt@olympiacosbc.gr, ώστε να προχωρήσει η επιστροφή του αντιτίμου.

4 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης