ΚΑΕ Παναθηναϊκός: Αποκλειστήκαμε από τα κονδύλια ενεργειακής αναβάθμισης του ΟΑΚΑ πριν υπογραφεί η σύμβαση

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ξεκαθάρισε ότι είχε αποκλειστεί ρητώς από τα κονδύλια της ενεργειακής αναβάθμισης πριν περάσει το ΟΑΚΑ στα χέρια της.

Αν και στο προσκήνιο βρίσκεται η αναμέτρηση με αντίπαλο την Βαλένθια για την 14η αγωνιστική της Euroleague στο «Telekom Center Athens», η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR θέλησε να βάλει τα πράγματα σε μια σειρά όσον αφορά τα όσα ακούστηκαν για τα κονδύλια της ενεργειακής αναβάθμισης.

Στην επίσημη θέση της, υπογράμμισε ότι όχι μόνο δεν είχε επωφεληθεί αλλά αντίθετα είχε αποκλειστεί ρητά από αυτά μετά τη συμφωνία για την παραχώρηση του ΟΑΚΑ και πριν υπογραφεί η σχετική σύμβαση.

Συγκεκριμένα η σχετική ενημέρωση της «πράσινης» ΚΑΕ ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Δεδομένου πως τις τελευταίες ημέρες διακινούνται ανακριβείς πληροφορίες και προς αποκατάσταση της αλήθειας, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ξεκαθαρίζει ότι όχι μόνο δεν έχει επωφεληθεί από τα κονδύλια της ενεργειακής αναβάθμισης των λοιπών εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ, αντιθέτως αποκλείστηκε ρητώς από αυτά αμέσως μετά την επίτευξη της συμφωνίας για την παραχώρηση του κλειστού και ΠΡΙΝ υπογραφεί η σχετική σύμβαση».







