Πήρε την απόφαση ο Κέιν για το που θα συνεχίσει την καριέρα του – Και δεν θα είναι η Μπαρτσελόνα!
Εδώ και κάμποσο διάστημα τα ξένα μέσα ενημέρωσης αναφέρονται συχνά πυκνά στον Χάρι Κέιν και τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, από το καλοκαίρι του 2026 και μετά
Τότε, που θα έχει το δικαίωμα, εφόσον το επιθυμεί να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αποδέσμευσής του από την Μπάγερν, ύψους 65 εκατομμυρίων ευρώ!
Κι όπως επισημαίνεται σε αρκετά από αυτά, η Μπαρτσελόνα είναι η ομάδα που έχει εκφράσει το ενδιαφέρον της για την απόκτηση του αρχηγού της Εθνικής Αγγλίας, μετά τη διαφαινόμενη αποχώρηση του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στο φινάλε της σεζόν.
Η εφημερίδα που πρόσκειται στην «Μπαρτσα», η «Sport» ανέφερε πρόσφατα σε δημοσίευμά της ότι ο πρώτος σκόρερ της Μπάγερν έχει πάρει την απόφαση για το μέλλον του, έχοντας απορρίψει την πιθανότητα μετακίνησής του στο «Καμπ Νου».
