Ηρακλής - Παναιτωλικός 0-0: Οι Αγρινιώτες πήραν ισοπαλία στο «Καυτανζόγλειο» και αγκάλιασαν την πρόκριση, η βαθμολογία

Χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε το ματς Ηρακλής- Παναιτωλικός και η πρόκριση θα κριθεί στο ματς του «Γηραιού» με τον Ολυμπιακό, στο οποίο ο Παναιτωλικός χρειάζεται νίκη των ερυθρόλευκων για να προκριθεί