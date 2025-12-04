Η διεθνής διάκριση iF Design Award 2024 για το ελαστικό ECSTA PS71 EV, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για λύσεις υψηλών προδιαγραφών και κορυφαίας συμπεριφοράς στον δρόμο.
Ηρακλής - Παναιτωλικός 0-0: Οι Αγρινιώτες πήραν ισοπαλία στο «Καυτανζόγλειο» και αγκάλιασαν την πρόκριση, η βαθμολογία
Χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε το ματς Ηρακλής- Παναιτωλικός και η πρόκριση θα κριθεί στο ματς του «Γηραιού» με τον Ολυμπιακό, στο οποίο ο Παναιτωλικός χρειάζεται νίκη των ερυθρόλευκων για να προκριθεί
Έπειτα από ένα κάκιστο ποιοτικά παιχνίδι, ο Ηρακλής κι ο Παναιτωλικός έμειναν στο «λευκό» 0-0 στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, με την ομάδα του Αγρινίου να «επιβεβαιώνει» κατά πολύ μεγάλο ποσοστό την πρόκρισή της στα νοκ-άουτ, εκτός εάν ο «γηραιός» κάνει την απόλυτη έκπληξη και πάρει αποτέλεσμα στις 17 Δεκεμβρίου στον εξ αναβολής αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο.
Ο Παναιτωλικός είχε την καλύτερή του στιγμή στο ματς στο 25ο λεπτό όταν ο Σμυρλής πήρε την μπάλα στα αριστερά της περιοχής, έκανε το πλασέ, ωστόσο ο Νικοπολίδης έπεσε και μπλόκαρε.
Ο Ηρακλής είχε δύο σπουδαίες ευκαιρίες στο 59’ με τον Μωυσίδη και στο 68’ με τον Ντοβεντάν, όμως και οι δύο πλάσαραν πολύ ψηλά πάνω απ’ τα δοκάρια από το ύψος του πέναλτι.
Διαιτητής: Δημήτρης Μόσχου (Λασιθίου)
Κίτρινες: 61’ Βιτλής - 53’ Κόγιτς
Αποβολές: -
Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:
ΗΡΑΚΛΗΣ (Νεμπόισα Βίγκνιεβιτς): Νικοπολίδης, Κατσίκας (86' Ουές), Βιτλής, Δημητρίου, Σιδεράς, Παναγιωτίδης (63’ Ντουρμισάι), Φοφανά, Χάινριχ (63’ Χάμοντ), Ντοβεντάν, Μωυσίδης, Κούστα (63’ Μαχαίρας).
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Ζίβκοβιτς, Αγαπάκης, Κόγιτς, Γκαρσία, Νικολάου, Μιγκέλ Λούις (58’ λ.τρ. Ματσάν, Μπελεβώνης (66’ Μαυρίας), Εστεμπάν (58’ Μπουχαλάκης), Τσούρα, Σμυρλής (58’ Μίχαλακ), Άλεξιτς.
Η βαθμολογία και η τελευταία αγωνιστική
Ο Ηρακλής και ο Παναιτωλικός έμειναν στο 0-0 και το αποτέλεσμα ουσιαστικά ευνοεί τους Αγρινιώτες, που θα πρέπει να θεωρούν δεδομένη τη συμμετοχή τους στα playoffs του Κυπέλλου. Χρειάζεται νίκη του Ολυμπιακού επί του Ηρακλή στο «Γ. Καραϊσκάκης».
Ο Παναιτωλικός προσπέρασε τον ΠΑΟΚ, λόγω διαφοράς τερμάτων, όμως, ο Δικέφαλος έχει ματς λιγότερο, όπως και ο Ηρακλής. Ο ΠΑΟΚ έπεσε στη 12η θέση, ωστόσο, έχει εντός τη Μαρκό και λογικά θα νικήσει και θα πάει στους 7 βαθμούς. Για να μείνει εκτός ο Παναιτωλικός θα πρέπει ο «γηραιός» να πάρει έστω ισοπαλία με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο και να νικήσει ο ΠΑΟΚ.
Θα πρέπει επίσης Μαρκό και Καβάλα, όχι απλά να νικήσουν την τελευταία αγωνιστική, αλλά να συντρίψουν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, αντίστοιχα, προκειμένου να καλύψουν τη διαφορά! Διότι ο Παναιτωλικός είναι στο +1 στα γκολ, η Μαρκό στο -3 και η Καβάλα στο -4.
Με τα έως τώρα δεδομένα, αν έρθουν όλα φυσιολογικά στο φινάλε, με νίκες Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, ο Παναιτωλικός θα είναι 12ος και θα παίξει στα playoffs εκτός με τον πέμπτο Άρη. Ο ΠΑΟΚ ανάλογα με πόσα γκολ θα νικήσει τη Μαρκό, μπορεί να τερματίσει στις θέσεις 7-8 και να παίξει εντός με κάποιον εκ των Ατρόμητου, Κηφισιάς, Αστέρα.
Η βαθμολογία
1. Λεβαδειακός 10-3 12
2. ΑΕΚ 6-1 12
3. Άρης 6-2 10
4. Ολυμπιακός 12-3 9*
------------------------------------------------
5. ΟΦΗ 7-3 9
6. Παναθηναϊκός 4-1 9*
7. Βόλος 10-7 7
8. Ατρόμητος 7-5 7
9. Κηφισιά 4-4 5
10. Αστέρας Aktor 7-4 4
11. Παναιτωλικός 5-4 4
12. ΠΑΟΚ 6-6 4*
------------------------------------------------
13. Ηρακλής 2-3 4*
14. Athens Kallithea 3-5 3
15. Ελλάς Σύρου 8-13 3
16. Μαρκό 3-6 1*
17. Καβάλα 2-6 1*
18. ΑΕΛ Novibet 4-9 1
19. Ηλιούπολη 1-10 0
20. Αιγάλεω 1-13 0
* Ηρακλής, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Μαρκό, Καβάλα έχουν ματς λιγότερο.
Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής
Τρίτη 2 Δεκεμβρίου
Βόλος - Αιγάλεω 6-0
Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου
Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός 2-5
Μαρκό - Λεβαδειακός 1-3
Athens Kallithea - Καβάλα 2-1
ΑΕΛ Novibet - Ατρόμητος 0-1
Αστέρας AKTOR- Ηλιούπολη 5-0
ΑΕΚ - ΟΦΗ 2-0
Παναθηναϊκός - Κηφισιά 1-0
Άρης - ΠΑΟΚ 1-1
Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου
Ηρακλής - Παναιτωλικός 0-0
Η τελευταία αγωνιστική
17 Δεκεμβρίου
Καβάλα - Παναθηναϊκός
Ολυμπιακός - Ηρακλής
ΠΑΟΚ - Μαρκό
Κριτήρια ισοβαθμίας
1. Διαφορά τερμάτων
2. Καλύτερη επίθεση
3. Καλύτερη επίθεση εκτός έδρας
4. Περισσότερες νίκες
5. Περισσότερες εκτός έδρας νίκες
6. Μεγαλύτερη βαθμολογία κατά την περίοδο 2024-25
