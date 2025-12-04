Μίλαν: Ο Καρέτσας ψηλά στην μεταγραφική λίστα των ροσονέρι που ετοιμάζουν πρόταση για τον Γενάρη

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έχει μπει δυνατά στο στόχαστρο της Μίλαν, η οποία εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να κινηθεί για την απόκτησή του ακόμη και στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο