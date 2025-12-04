Η διεθνής διάκριση iF Design Award 2024 για το ελαστικό ECSTA PS71 EV, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για λύσεις υψηλών προδιαγραφών και κορυφαίας συμπεριφοράς στον δρόμο.
Μίλαν: Ο Καρέτσας ψηλά στην μεταγραφική λίστα των ροσονέρι που ετοιμάζουν πρόταση για τον Γενάρη
Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έχει μπει δυνατά στο στόχαστρο της Μίλαν, η οποία εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να κινηθεί για την απόκτησή του ακόμη και στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο
Στο στόχαστρο της Μίλαν βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και μάλιστα δεν αποκλείεται οι ροσονέρι να κάνουν κίνηση για την απόκτησή του, ενδεχομένως ακόμα και στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, σύμφωνα με την Gazzetta dello Sport.
Η Μίλαν, η οποία βρίσκεται στην κορυφή της Serie A σε ισοβαθμία με τη Νάπολι, αναζητά ενισχύσεις για να δώσει ώθηση στη μάχη του Scudetto. Ο Καρέτσας δεν είχε σκοράρει φέτος πριν από την τελευταία αγωνιστική του Europa League. Το γκολ που του έλειπε ήρθε την ίδια στιγμή που ένας σκάουτερ της Μίλαν βρέθηκε στην Cegeka Arena στις 27 Νοεμβρίου, ειδικά για να τον παρακολουθήσει στον αγώνα κόντρα στη Βασιλεία.
Σύμφωνα με πληροφορίες της Gazzetta dello Sport, η αναφορά για τον 18χρονο ήταν πολύ θετική με το δημοσίευμα να σημειώνει πως ο Καρέτσας αγωνίζεται κυρίως ως επιθετικός μέσος στη δεξιά πτέρυγα και χαρακτηρίζεται περισσότερο ως δημιουργός (έχει ήδη εννέα ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις) παρά ως σκόρερ. «Παρά το λεπτό του σωματότυπο, διαθέτει υψηλό ρυθμό παιχνιδιού και ξεχωρίζει στο «ένας με έναν» λόγω της ταχύτητάς του σε κλειστούς χώρους» αναφέρει χαρακτηριστικά η Gazzetta που εκτιμά ότι η μεταγραφή μπορεί να ολοκληρωθεί για ένα ποσό της τάξεως των 25 εκατομμυρίων ευρώ.
