Μεντιλίμπαρ: Δεν σημαίνει τίποτα ο τίτλος του πρωταθλητή χειμώνα

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ και αυτό με την Καϊράτ που έρχεται αλλά και για την επέκταση του Καραϊσκάκη