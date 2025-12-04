Αταμάν: Δεν είναι καλό που είχαμε αυτήν τη διακοπή

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε στο μεγάλο «κενό» που υπήρξε από το τελευταίο επίσημο ματς της ομάδας και χαρακτήρισε πολύ επικίνδυνη ομάδα τη Βαλένθια