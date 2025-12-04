Αταμάν: Δεν είναι καλό που είχαμε αυτήν τη διακοπή
Ο προπονητής του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε στο μεγάλο «κενό» που υπήρξε από το τελευταίο επίσημο ματς της ομάδας και χαρακτήρισε πολύ επικίνδυνη ομάδα τη Βαλένθια
Ο Τούρκος προπονητής του Παναθηναϊκού μίλησε για το παιχνίδι με τη Βαλένθια για την 14η αγωνιστική της Euroleague και στάθηκε περισσότερο στις πολλές μέρες που είχαν μεσολαβήσει μέχρι την επανέναρξη της διοργάνωσης.
«Τα αποτελέσματα της Βαλένθια δείχνουν ότι είναι μια επικίνδυνη ομάδα. Παίζουν γρήγορα, τρέχουν, έχουν αρκετούς πόντους στον αιφνιδιασμό. Είναι αθλητική, σκληρή ομάδα και εμείς πρέπει να ελέγξουμε τον ρυθμό του αγώνα. Να είμαστε έξυπνοι στην επίθεση και να μη δεχθούμε πόντους στον αιφνιδιασμό».
Για τη διακοπή: «Είναι ένα παιχνίδι μετά από 10 ημέρες και είναι μια δύσκολη κατάσταση. Βρισκόμασταν σε καλή κατάσταση πριν από τη διακοπή, με 4 συνεχόμενες νίκες και αύριο είναι μια νέα κατάσταση με δύσκολα παιχνίδια όπως με Αρμάνι και Φενέρ. Το γήπεδο θα είναι γεμάτο από ότι έμαθα και πάλι. Ο κόσμος μας έχει βοηθήσει πολύ και ελπίζω να γίνει το ίδιο και αύριο και να πάρουμε τη νίκη».
Για το αν η διακοπή λειτούργησε θετικά ώστε να ξεκουραστούν οι παίκτες: «Δεν είναι καλό που είχαμε τη διακοπή. Μια δυο μέρες είναι ΟΚ, αλλά 10 μέρες είναι πολύ για μια ομάδα. Είχαμε πολύ καλό ρυθμό και τώρα είναι επικίνδυνο για εμάς. Αυτό όμως συμβαίνει για όλους. Μπορεί αύριο να μην ξεκινήσουμε καλά τον αγώνα αλλά στη συνέχεια πιστεύω θα είμαστε ΟΚ».
Για τους τραυματίες και τις απουσίες: «Ο Ομέρ θα παίξει κανονικά. Είναι υγιής και θα βρει χρόνο για να μας βοηθήσει. Το ίδιο και ο Γκραντ που είχε πρόβλημα με το στομάχι του αλλά προπονήθηκε. Δε θα παίξουν όμως οι Όσμαν, Χολμς και Σαμοντούροφ».
Για τον Φαρίντ: «Ο Φαρίντ με την ενέργειά του και την προσωπικότητά του και τις εμφανίσεις του, άξιζε αυτό το βραβείο. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Πρώτη φορά βλέπω στην Euroleague τέτοιες εμφανίσεις από κάποιον νέο παίκτη. Στα τέσσερα πρώτα ματς να παίρνει το βραβείο του MVP. Ελπίζω να συνεχίσει, είναι έμπειρος παίκτης. Ελπίζω να είναι και στην καλύτερη πεντάδα του Final 4 της Euroleague».
☘️ Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν ενόψει της αυριανής αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια#paobc pic.twitter.com/6Ba52YlOsq— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) December 4, 2025
