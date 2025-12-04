Η διεθνής διάκριση iF Design Award 2024 για το ελαστικό ECSTA PS71 EV, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για λύσεις υψηλών προδιαγραφών και κορυφαίας συμπεριφοράς στον δρόμο.
Παναθηναϊκός: Χωρίς Χολμς, Όσμαν και Σαμοντούροβ με Βαλένθια
Στην αποστολή επιστρέφουν Γιούρτσεβεν, Τολιόπουλος αλλά ο Εργκίν Αταμάν θα έχει και πάλι σοβαρές απουσίες
Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στη δράση της Euroeleague υποδεχόμενος αύριο το βράδυ (Παρασκευή 5/12, 21:15) τη Βαλένθια, με τον Εργκίν Αταμάν να κάνει και πάλι... προσθαφαιρέσεις στην αποστολή.
Εκεί όπου μετά από καιρό θα έχει δύο σέντερ, καθώς ο Ομέρ Γιούρτσεβεν ξεπέρασε τον τραυματισμό του, ενώ το ίδιο ισχύει και για τον Βασίλη Τολιόπουλο, αλλά και τον Τζέριαν Γκραντ που ταλαιπωρήθηκε από γαστρεντερίτιδα.
Ωστόσο, ο Τούρκος τεχνικός και πάλι δεν υπολογίζει τους Τσέντι Όσμαν, Ρισόν Χολμς ενώ νοκ άουτ τέθηκε και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ ο οποίος υπέστη διάστρεμμα.
