Η ΑΕΚ τιμωρήθηκε με πρόστιμο από την UEFA και μία αγωνιστική (με αναστολή) χωρίς κόσμο σε εκτός έδρας ματς

Η νέα καμπάνα από την UEFA ήρθε μετά τη ρίψη αντικειμένων από τους κιτρινόμαυρους οπαδούς στη Φλωρεντία
Η ΑΕΚ μπορεί να έφυγε από τη Φλωρεντία με ένα υπερπολύτιμο τρίποντο στη μάχη του Conference League, όμως βρέθηκε και πάλι στο στόχαστρο της UEFA.
Η Ευρωπαϊκή ομοσπονδία ενημέρωσε την Ένωση ότι της επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο 30.000 ευρώ, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι τιμωρήθηκε και με απαγόρευση παρουσίας των οπαδών της σε έναν εκτός έδρας αγώνα, με την τελευταία ποινή να έχει ανασταλτικό χαρακτήρα (σε βάθος διετίας).
Με την UEFA να έχει επιβάλλει πρόσφατα μερικό κλείσιμο στις θύρες των οργανωμένων στην OPAP Arena, αυτή η ποινή είναι ένα νέο καμπανάκι και στο διάστημα της επόμενης διετίας οι οπαδοί της ΑΕΚ δεν πρέπει να δώσουν το παραμικρό δικαίωμα καθώς σε διαφορετική περίπτωση η τιμωρία θα είναι πολύ πιο σκληρή.
