Η δικαίωση ήρθε για τα θύματα του Χίλσμπορο – Η έκθεση… καταπέλτης και τα ευρήματα που σοκάρουν
Μια νέα διερεύνηση για την τραγωδία του Χιλσμπορο αποκάλυψε ότι 12 αστυνομικοί θα έπρεπε να έχουν αντιμετωπίσει πειθαρχικές διαδικασίες για «θεμελιώδεις αστοχίες» και «συντονισμένες ενέργειες» που στόχευαν στο να κατηγορηθούν άδικα οι φίλοι της Λίβερπουλ
Η έκθεση του Independent Office for Police Conduct (IOPC) δικαίωσε ή εντόπισε λόγους πειθαρχικού ελέγχου για 92 καταγγελίες κατά αστυνομικών. Ωστόσο, η τότε νομοθεσία δεν επιτρέπει την έναρξη πειθαρχικών διαδικασιών, καθώς όλοι οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί είχαν συνταξιοδοτηθεί πριν ξεκινήσει η έρευνα.
Ακολουθούν τα 11 σημαντικότερα σημεία που προκύπτουν από το πόρισμα του IOPC για μία από τις πιο σκοτεινές στιγμές στην ιστορία του ποδοσφαίρου.
