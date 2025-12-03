Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων
La Liga: Με ανατροπή παρέμεινε στην κορυφή η Μπαρτσελόνα, 3-1 την Ατλέτικο Μαδρίτης
La Liga: Με ανατροπή παρέμεινε στην κορυφή η Μπαρτσελόνα, 3-1 την Ατλέτικο Μαδρίτης
Οι ροχιμπλάνκος προηγήθηκαν στη Βαρκελώνη, αλλά οι μπλαουγκράνα γύρισαν τούμπα το ντέρμπι και απομακρύνθηκαν 4 βαθμούς από την Ρεάλ, η οποία την Τετάρτη υποδέχεται την Μπιλμπάο
Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ πριν συμπληρωθεί το 20λεπτο, η Μπαρτσελόνα νίκησε 3-1 την Ατλέτικο Μαδρίτης στο «Καμπ Νου» και παρέμεινε στην κορυφή της La Liga.
Ήταν ένα ματς που έγινε νωρίτερα στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής (λόγω της συμμετοχής των ομάδων στο Σούπερ Καπ του Ιανουαρίου). Η «Ατλέτι» προηγήθηκε με τον Αλεχάντρο Μπαένα στο 26΄, ο Ραφίνια ισοφάρισε στο 26΄ για τους γηπεδούχους και δέκα λεπτά αργότερα (36΄) ο Λεβαντόφσκι αστόχησε σε πέναλτι.
Στο 65΄ ο Ντάνι Όλμο έδωσε το προβάδισμα στους «μπλαουγκράνα» του Χάνσι Φλικ και στην τελευταία φάση του αγώνα (90+6΄) ο Φεράν Τόρες έγραψε το 3-1.
Το βράδυ της Τετάρτης (3/12) η Αθλέτικ Μπιλμπάο υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Τα υπόλοιπα ματς της 19ης αγωνιστικής θα γίνουν το Σαββατοκύριακο 10-11 Ιανουαρίου, χωρίς να έχει οριστεί ακόμη το ακριβές πρόγραμμα:
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 14 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 37 -15αγ.
Ρεάλ Μαδρίτης 33
Βιγιαρεάλ 32
Ατλέτικο Μαδρίτης 31 -15αγ.
Μπέτις 24
Ήταν ένα ματς που έγινε νωρίτερα στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής (λόγω της συμμετοχής των ομάδων στο Σούπερ Καπ του Ιανουαρίου). Η «Ατλέτι» προηγήθηκε με τον Αλεχάντρο Μπαένα στο 26΄, ο Ραφίνια ισοφάρισε στο 26΄ για τους γηπεδούχους και δέκα λεπτά αργότερα (36΄) ο Λεβαντόφσκι αστόχησε σε πέναλτι.
Στο 65΄ ο Ντάνι Όλμο έδωσε το προβάδισμα στους «μπλαουγκράνα» του Χάνσι Φλικ και στην τελευταία φάση του αγώνα (90+6΄) ο Φεράν Τόρες έγραψε το 3-1.
Το βράδυ της Τετάρτης (3/12) η Αθλέτικ Μπιλμπάο υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Τα υπόλοιπα ματς της 19ης αγωνιστικής θα γίνουν το Σαββατοκύριακο 10-11 Ιανουαρίου, χωρίς να έχει οριστεί ακόμη το ακριβές πρόγραμμα:
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 14 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 37 -15αγ.
Ρεάλ Μαδρίτης 33
Βιγιαρεάλ 32
Ατλέτικο Μαδρίτης 31 -15αγ.
Μπέτις 24
Εσπανιόλ 24
Χετάφε 20
Αθλέτικ Μπιλμπάο 20
Ράγιο Βαγεκάνο 17
Ρεάλ Σοσιεδάδ 16
Έλτσε 16
Θέλτα 16
Σεβίλλη 16
Αλαβές 15
Βαλένθια 14
Μαγιόρκα 13
Οσασούνα 12
Τζιρόνα 12
Λεβάντε 9
Οβιέδο 9
Ειδήσεις σήμερα
Το βάρβαρο «δίκαιο» των Ταλιμπάν: 13χρονος Αφγανός εκτέλεσε τον φονιά της οικογένειάς του μπροστά σε 80.000 ανθρώπους
Πανικός στους Μπακς: Μετά την ήττα από τους ουραγούς, ο Αντετοκούνμπο διέγραψε σχεδόν όλες τις φωτογραφίες του με τη φανέλα του Μιλγουόκι από τα social media
Ξυλοκόπησαν άγρια Youtuber σε live μετάδοση στα Γιάννενα: Τον χτύπησαν σε σώμα και πρόσωπο, εμφανίστηκε με μελανιές - Δείτε βίντεο
Χετάφε 20
Αθλέτικ Μπιλμπάο 20
Ράγιο Βαγεκάνο 17
Ρεάλ Σοσιεδάδ 16
Έλτσε 16
Θέλτα 16
Σεβίλλη 16
Αλαβές 15
Βαλένθια 14
Μαγιόρκα 13
Οσασούνα 12
Τζιρόνα 12
Λεβάντε 9
Οβιέδο 9
Ειδήσεις σήμερα
Το βάρβαρο «δίκαιο» των Ταλιμπάν: 13χρονος Αφγανός εκτέλεσε τον φονιά της οικογένειάς του μπροστά σε 80.000 ανθρώπους
Πανικός στους Μπακς: Μετά την ήττα από τους ουραγούς, ο Αντετοκούνμπο διέγραψε σχεδόν όλες τις φωτογραφίες του με τη φανέλα του Μιλγουόκι από τα social media
Ξυλοκόπησαν άγρια Youtuber σε live μετάδοση στα Γιάννενα: Τον χτύπησαν σε σώμα και πρόσωπο, εμφανίστηκε με μελανιές - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα