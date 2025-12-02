ΠΑΟΚ: Χωρίς Κωνσταντέλια, Πέλκα και Μεϊτέ στο ντέρμπι Κυπέλλου
ΠΑΟΚ: Χωρίς Κωνσταντέλια, Πέλκα και Μεϊτέ στο ντέρμπι Κυπέλλου

Ο Δικέφαλος του Βορρά ολοκλήρωσε την προετοιμασία για το ματς στο «Κλεάνθης Βικελίδης», με τον Λουτσέσκου να ετοιμάζει ροτέισον

ΠΑΟΚ: Χωρίς Κωνσταντέλια, Πέλκα και Μεϊτέ στο ντέρμπι Κυπέλλου
Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το παιχνίδι Κυπέλλου κόντρα στον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (Τετάρτη 21:00), στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase της διοργάνωσης.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας συμμετείχε σε μέρος του κανονικού προγράμματος και συνέχισε με ατομική δουλειά στο γήπεδο, ενώ ο Δημήτρης Πέλκας ακολούθησε θεραπεία. Ο Ράζβαν Λουτσέσκου δεν υπολογίζει σίγουρα στους δύο ποδοσφαιριστές αλλά και στον Σουαλιό Μεϊτέ, ο οποίος αποβλήθηκε την περασμένη Κυριακή (30/11) κόντρα στον Λεβαδειακό και είναι τιμωρημένος.

Ο Ρουμάνος τεχνικός δεν ανακοίνωσε αποστολή, αλλά θεωρείται δεδομένο πως θα προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές συγκριτικά με το πρόσφατο ματς στο «Λάμπρος Κατσώνης» κι ενώ μπροστά υπάρχει ακόμη ένα ντέρμπι με τον Άρη, αυτή τη φορά για τη 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League στην Τούμπα (Κυριακή 7/12, 19:30).

