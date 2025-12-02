Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων
ΠΑΟΚ: Χωρίς Κωνσταντέλια, Πέλκα και Μεϊτέ στο ντέρμπι Κυπέλλου
ΠΑΟΚ: Χωρίς Κωνσταντέλια, Πέλκα και Μεϊτέ στο ντέρμπι Κυπέλλου
Ο Δικέφαλος του Βορρά ολοκλήρωσε την προετοιμασία για το ματς στο «Κλεάνθης Βικελίδης», με τον Λουτσέσκου να ετοιμάζει ροτέισον
Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το παιχνίδι Κυπέλλου κόντρα στον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (Τετάρτη 21:00), στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase της διοργάνωσης.
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας συμμετείχε σε μέρος του κανονικού προγράμματος και συνέχισε με ατομική δουλειά στο γήπεδο, ενώ ο Δημήτρης Πέλκας ακολούθησε θεραπεία. Ο Ράζβαν Λουτσέσκου δεν υπολογίζει σίγουρα στους δύο ποδοσφαιριστές αλλά και στον Σουαλιό Μεϊτέ, ο οποίος αποβλήθηκε την περασμένη Κυριακή (30/11) κόντρα στον Λεβαδειακό και είναι τιμωρημένος.
Ο Ρουμάνος τεχνικός δεν ανακοίνωσε αποστολή, αλλά θεωρείται δεδομένο πως θα προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές συγκριτικά με το πρόσφατο ματς στο «Λάμπρος Κατσώνης» κι ενώ μπροστά υπάρχει ακόμη ένα ντέρμπι με τον Άρη, αυτή τη φορά για τη 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League στην Τούμπα (Κυριακή 7/12, 19:30).
Ειδήσεις σήμερα:
Συνελήφθη η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν Φεντερίκα Μογκερίνι μετά από έρευνα της βελγικής αστυνομίας για απάτη με κοινοτικά κονδύλια
Οκτώ μήνες φυλάκιση με αναστολή στη Δήμητρα Ματσούκα - Ένοχη για όλες τις κατηγορίες η ηθοποιός
Άγνωστες ιστορίες της Βουγιουκλάκη, της Καρέζη και άλλων αστέρων - Οι διηγήσεις του γυναικολόγου των διασήμων Νίκου Παπανικολάου
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας συμμετείχε σε μέρος του κανονικού προγράμματος και συνέχισε με ατομική δουλειά στο γήπεδο, ενώ ο Δημήτρης Πέλκας ακολούθησε θεραπεία. Ο Ράζβαν Λουτσέσκου δεν υπολογίζει σίγουρα στους δύο ποδοσφαιριστές αλλά και στον Σουαλιό Μεϊτέ, ο οποίος αποβλήθηκε την περασμένη Κυριακή (30/11) κόντρα στον Λεβαδειακό και είναι τιμωρημένος.
Ο Ρουμάνος τεχνικός δεν ανακοίνωσε αποστολή, αλλά θεωρείται δεδομένο πως θα προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές συγκριτικά με το πρόσφατο ματς στο «Λάμπρος Κατσώνης» κι ενώ μπροστά υπάρχει ακόμη ένα ντέρμπι με τον Άρη, αυτή τη φορά για τη 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League στην Τούμπα (Κυριακή 7/12, 19:30).
Ειδήσεις σήμερα:
Συνελήφθη η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν Φεντερίκα Μογκερίνι μετά από έρευνα της βελγικής αστυνομίας για απάτη με κοινοτικά κονδύλια
Οκτώ μήνες φυλάκιση με αναστολή στη Δήμητρα Ματσούκα - Ένοχη για όλες τις κατηγορίες η ηθοποιός
Άγνωστες ιστορίες της Βουγιουκλάκη, της Καρέζη και άλλων αστέρων - Οι διηγήσεις του γυναικολόγου των διασήμων Νίκου Παπανικολάου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα