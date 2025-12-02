Η La Roche-Posay γιορτάζει 50 χρόνια δερματολογικής φροντίδας προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν ορατά αποτελέσματα και σεβασμό στην επιδερμίδα.
Σοκ για πρώην παίκτη της Τσέλσι: Επίθεση και χτυπήματα από οπαδούς μέσα σε πούλμαν!
Σκηνές ντροπής εκτυλίχθηκαν στη Νις μετά την ήττα της ομάδας από τη Λοριάν, με θύματα δύο ποδοσφαιριστές και μέλη του συλλόγου
Σύμφωνα με το διεθνές δημοσίευμα της «Sun», ομάδα οργανωμένων οπαδών περίμενε την αποστολή στο προπονητικό κέντρο, λίγες ώρες μετά την επιστροφή της από τον εκτός έδρας αγώνα, όπου η Νις γνώρισε την έκτη συνεχόμενη ήττα της σε όλες τις διοργανώσεις.
Περίπου 400 οπαδοί συγκεντρώθηκαν έξω από τις εγκαταστάσεις και ένας εξ αυτών μπήκε μέσα στο πούλμαν, απαιτώντας από τους παίκτες να κατέβουν και να δώσουν εξηγήσεις για τη διαδοχική αγωνιστική κατάρρευση της ομάδας. Η κατάσταση ξέφυγε όταν ο συγκεκριμένος οπαδός φέρεται να επιτέθηκε στον 28χρονο Ζερεμί Μπογκά, πρώην ποδοσφαιριστή της Τσέλσι, και στον συμπαίκτη του Τερέμ Μόφι, χτυπώντας τους και φτύνοντάς τους. Ο Μόφι κατάφερε να διαφύγει, ενώ ακόμη και ο αθλητικός διευθυντής του συλλόγου, Φλοριάν Μορίς, δέχθηκε πλήγμα προτού απομακρυνθεί από την ασφάλεια.
