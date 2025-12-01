Το… εξωφρενικά πανάκριβο δώρο του Ρονάλντο στους συμπαίκτες του για την κατάκτηση του Nations League!
Το… εξωφρενικά πανάκριβο δώρο του Ρονάλντο στους συμπαίκτες του για την κατάκτηση του Nations League!

Σε μία κίνηση, που για εκείνον μπορεί οικονομικά να μοιάζει με την επίσκεψη σε super market για την αγορά προϊόντων δύο-τριών ημερών, ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποφάσισε να επιβραβεύσει τους συμπαίκτες του στην Εθνική Πορτογαλίας μετά την κατάκτηση του τελευταίου Nations League στα πέναλτι επί της Ισπανίας!

Η εταιρεία πολυτελών ρολογιών «Jacob & Co», με την οποία ο CR7 συνεργάζεται σε διάφορες εποχές, αποκάλυψε ότι ο Πορτογάλος επιθετικός παρήγγειλε αποκλειστικά 35 συλλεκτικά κομμάτια για να τα προσφέρει στους συμπαίκτες του και στο προπονητικό τιμ.

Το κάθε πανάκριβο ρολόι φέρει στο επάνω κέντρο το εθνόσημο της Πορτογαλίας, το τρόπαιο του Nations League στη δεξιά πλευρά και την επιγραφή «2025 Champions» στην αριστερή.

Επιπλέον, το κάθε κομμάτι θα έχει τον δικό του προσωπικό αριθμό και χαραγμένο το όνομα και τον αριθμό των 27 ποδοσφαιριστών που είχε καλέσει ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ εκείνη την εποχή!


