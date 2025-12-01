Το… εξωφρενικά πανάκριβο δώρο του Ρονάλντο στους συμπαίκτες του για την κατάκτηση του Nations League!

Σε μία κίνηση, που για εκείνον μπορεί οικονομικά να μοιάζει με την επίσκεψη σε super market για την αγορά προϊόντων δύο-τριών ημερών, ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποφάσισε να επιβραβεύσει τους συμπαίκτες του στην Εθνική Πορτογαλίας μετά την κατάκτηση του τελευταίου Nations League στα πέναλτι επί της Ισπανίας!