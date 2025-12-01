Η La Roche-Posay γιορτάζει 50 χρόνια δερματολογικής φροντίδας προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν ορατά αποτελέσματα και σεβασμό στην επιδερμίδα.
Πάνω από τα μισά γκολ του Ολυμπιακού ανήκουν στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί
Με τη γλώσσα των... αριθμών, ο διεθνής επιθετικός έχει σκοράρει το 53% των τερμάτων του Ολυμπιακού στις τελευταίες επτά στροφές του πρωταθλήματος
Από τις 5 Οκτωβρίου και την εκτός έδρας αναμέτρηση στην Τούμπα κόντρα στον ΠΑΟΚ έχει να χάσει ο Ολυμπιακός (2-1) στη Stoiximan Superleague και έκτοτε τρέχει ένα σερί έξι συνεχόμενων νικών.
Τελευταίο του θύμα ήταν ο Παναιτωλικός στο Αγρίνιο όπου, έστω και δύσκολα, επικράτησε με 1-0 και παρέμεινε στην κορυφή του πρωταθλήματος οδηγώντας την κούρσα της κανονικής διάρκειας.
Σε αυτό το διάστημα κόντρα σε ΑΕΛ Novibet, ΑΕΚ, Άρη, Κηφισιά, Ατρόμητο και Παναιτωλικό, οι Πειραιώτες μετρούν 13 γκολ συνολικά με κύριο εκφραστή ποιον άλλον;
Τον Αγιούμπ Ελ Καμπί. Ο 32χρονος φορ βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση καθώς μόνο στο παιχνίδι με τον Άρη δεν βρήκε δίχτυα, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα όπου σκοράρει κατά ριπάς. Αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα από τον καθένα δηλαδή.
Οι αριθμοί είναι άκρως εντυπωσιακοί και έχει συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό για την κατάκτηση των νικών από τον Ολυμπιακό, φτάνοντας τα 10 γκολ σε 12 παιχνίδια πρωταθλήματος έως τώρα.
Ας επικεντρωθούμε, όμως, στις έξι τελευταίες αγωνιστικές όπου είναι η κύρια πηγή τερμάτων για την ομάδα του Μεντιλίμπαρ καθώς έχει φτάσει τα επτά γκολ σε αυτό το διάστημα. Συγκεκριμένα έχει πετύχει...
Δύο γκολ κόντρα στην ΑΕΛ Novibet (2-0)
Ένα γκολ κόντρα στην ΑΕΚ (2-0)
Δύο γκολ κόντρα στην Κηφισιά (3-1)
Ένα γκολ κόντρα στον Ατρόμητο (3-0)
Ένα γκολ κόντρα στον Παναιτωλικό (1-0)
Πηγή: gazzetta.gr
