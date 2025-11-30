Η βαθμολογία μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο
Η ΑΕΚ 3-2 τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο - Ο Ολυμπιακός 1-0 τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, διπλό (2-3) του ΠΑΟΚ στη Λειβαδιά
Αμετάβλητη παρέμεινε η κατάσταση στις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα μετά από την ολοκλήρωση της 12ης ημέρας της Stoiximan Super League 1.
Ο πρωταθλητής Ολυμπιακός κέρδισε 1-0 τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο και παρέμεινε πρώτος. Ο ΠΑΟΚ απέδρασε με το διπλό (3-2) από την Λιβαδειά και έμεινε στο -2 από τον Ολυμπιακό ενώ η ΑΕΚ πέρασε από τη Λεωφόρο και «ακουμπάει» τον Δικέφαλο.
Πρόγραμμα - Αποτελέσματα (12η)
Σάββατο 29/11
ΟΦΗ-Βόλος 0-1
Άρης-ΑΕΛ 2-1
Κηφισιά - Πανσερραϊκός 3-0
Κυριακή 30/11
Ατρόμητος - Αστέρας Τρίπολης 0-1
Παναιτωλικός - Ολυμπιακός 0-1
Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ 2-3
Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 2-3
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ (Σε 12 αγώνες)
1. Ολυμπιακός 31
2. ΠΑΟΚ 29
3. ΑΕΚ 28
4. Λεβαδειακός 21
5. Βόλος 21
6. Παναθηναϊκός 18
7. Άρης 16
8. Κηφισιά 15
9. Παναιτωλικός 12
10. Αστέρας Τρίπολης 11
11. Ατρόμητος 9
12. ΟΦΗ 9
13. ΑΕΛ 7
14. Πανσερραϊκός 5
*ΟΦΗ και Παναθηναϊκός έχουν 11 αγώνες.
Η επόμενη αγωνιστική (13η)
Σάββατο 6 Δεκεμβρίου
17:00 Ολυμπιακός -ΟΦΗ
20:30 Βόλος-Κηφισιά
Κυριακή 7 Δεκεμβρίου
17:00 Αστέρας Τρίπολης -Λεβαδειακός
17:30 ΑΕΛ-Παναθηναϊκός
19:30 ΠΑΟΚ - Άρης
21:00 ΑΕΚ -Ατρόμητος
Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου
18:00 Πανσερραϊκός-Παναιτωλικός
