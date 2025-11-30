Απίθανο σκηνικό στην Παραγουάη: Πρόεδρος ομάδας έβαλε… σορτσάκι και έκανε ντεμπούτο στα 51 του

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Ρεκολέτα, Λουίς Βιντάλ, πήρε την κατάσταση στα χέρια του και πέρασε στο παιχνίδι ως… παίκτης κάνοντας κάτι σαν ντεμπούτο και μάλιστα μερικές ημέρες πριν τα 52α γενέθλιά του.Το συγκεκριμένο συμβάν έχει προκαλέσει αντιδράσεις στο ποδόσφαιρο της χώρας. Ο Βιντάλ πάντως έγινε και επίσημα ο γηραιότερος παίκτης σε ματς της πρώτης κατηγορίας, σε ηλικία 51 ετών, 11 μηνών και 20 ημερών.