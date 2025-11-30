Serie A: Έτοιμη για τίτλο η Μίλαν, 1-0 τη Λάτσιο και έπιασε κορυφή - Δείτε το γκολ
SPORTS
Μίλαν Λάτσιο Serie A

Serie A: Έτοιμη για τίτλο η Μίλαν, 1-0 τη Λάτσιο και έπιασε κορυφή - Δείτε το γκολ

Η ομάδα του Αλέγκρι πήρε το Derby Della Madonnina στο «Σαν Σίρο» σε ματς που απέκτησε χαρακτήρα... θρίλερ στο φινάλε

Serie A: Έτοιμη για τίτλο η Μίλαν, 1-0 τη Λάτσιο και έπιασε κορυφή - Δείτε το γκολ
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ομάδα έτοιμη για να επιστρέψει στην κορυφή της Serie A και να πανηγυρίσει τον τίτλο μετά από τρία χρόνια επτά χρόνια μοιάζει να είναι η εφετινή Μίλαν. Μετά την τεράστια νίκη στο Derby della Mantonnina επί της Ίντερ, οι «ροσονέρι» του Μαξ Αλέγκρι επικράτησαν με το ίδιο σκορ (1-0) και της Λάτσιο στο «Σαν Σίρο» και μετά από 13 ματς ανέβηκαν - έστω και προσωρινά - στο «ρετιρέ» της βαθμολογίας, όπου ελπίζουν να παραμείνουν και μετά τα τις αναμετρήσεις της Κυριακής (30/11) και δη το ντέρμπι κορυφής, Ρόμα-Νάπολι.

Το γκολ του Ραφαέλ Λεάο στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους έμελλε να κρίνει το πρώτο μεγάλο της 13ης αγωνιστικής και να χαρίσει στη Μίλαν την 8η νίκη της στο πρωτάθλημα και δεύτερη συνεχόμενη.

MILAN-LAZIO 1-0 | HIGHLIGHTS | Leao brings Milan back on top | SERIE A 2025/26


Με... κεκτημένη ταχύτητα από το «διπλό» στη Νορβηγία επί της Μπόντο Γκλιμτ (3-2) για το Champions League, η Γιουβέντους προσπέρασε, έστω και δύσκολα, και το εμπόδιο της Κάλιαρι στη Serie A με το τελικό 2-1. Αποτέλεσμα, που διατηρεί την ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι «ζωντανή» στη «μάχη» του τίτλου μετά από 13 αγωνιστικές στο ιταλικό πρωτάθλημα.

Το συγκρότημα από τη Σαρδηνία προηγήθηκε στο 26' με τον Εσπόζιτο, αλλά ο Γιλντίζ «απάντησε» με δύο γκολ πριν το φινάλε του ημιχρόνου, με το 2-1 να μην αλλάζει μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης.

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία στη Serie A έχουν ως εξής:

Κόμο-Σασουόλο 2-0 (14' Δουβίκας, 53' Μορένο)
Τζένοα-Βερόνα 2-1 (40' Κολόμπο, 62' Τόρσμπι - 21' Μπελγκάλι)
Κλείσιμο
Πάρμα-Ουντινέζε 0-2 (11' Ζανιόλο, 65' πέν. Ντέιβις)
Γιουβέντους-Κάλιαρι 2-1 (27',45'+1 Γιλντίζ - 26' Εσπόζιτο)
Μίλαν-Λάτσιο 1-0 (51' Λεάο)
Λέτσε-Τορίνο 30/11
Πίζα-Ίντερ 30/11
Αταλάντα-Φιορεντίνα 30/11
Ρόμα-Νάπολι 30/11
Μπολόνια-Κρεμονέζε 01/12

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 12 αγώνες)

Μίλαν 28 -13αγ.
Ρόμα 27
Νάπολι 25
Ίντερ 24
Μπολόνια 24
Κόμο 24 -13αγ.
Γιουβέντους 23 -13αγ.
Λάτσιο 18 -13αγ.
Ουντινέζε 18 -13αγ.
Σασουόλο 17 -13αγ.
Κρεμονέζε 14
Τορίνο 14
Αταλάντα 13
Κάλιαρι 11 -13αγ.
Τζένοα 11 -13αγ.
Πάρμα 11 -13αγ.
Πίζα 10
Λέτσε 10
Φιορεντίνα 6
Βερόνα 6 -13αγ.



Ειδήσεις σήμερα:

Κοινή διακήρυξη Πατριάρχη Βαρθολομαίου και Παπα Λέοντα ΙΔ' για ενότητα των Χριστιανών και κοινό Πάσχα

Πουλούσαν παιδιά και σε μοναχικούς άνδρες - Νέες αποκαλύψεις για την «βιομηχανία βρεφών» στα Χανιά

Ο πατέρας Τσιτσιπάς υποστήριξε ότι εκείνος οδηγούσε με 213 χλμ. την Lotus - Αρνητική η στάση της Τροχαίας
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης