Λυτρώθηκε στις καθυστερήσεις ο Άρης, «διπλό» του Βόλου στο Ηράκλειο - Στο ρελαντί η Κηφισιά τον Πανσερραϊκό - Δείτε τα γκολ και τη βαθμολογία
Ο Άρης με γκολ στο 90+9 κέρδισε 2-1 την ΑΕΛ στο Βικελίδης - Ο Βόλος πέρασε από το Παγκρήτιο, 1-0 τον ΟΦΗ - Σαν σε προπόνηση η Κηφισιά 3-0 τον Πανσερραϊκό
Με τον Άρη να επιστρέφει μετά από 7 αγωνιστικές στις νίκες άνοιξε η αυλαία της 12ης ημέρας της Stoiximan Super League 1.
Η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ κέρδισε στις καθυστερήσεις με 2-1 την ΑΕΛ αλλά έμεινε στην 7η θέση της βαθμολογίας.
Στο Παγκρήτιο ο Βόλος νίκησε 1-0 τον ΟΦΗ και είναι σταθερά στην πεντάδα ενώ η Κηφισιά στη Νίκαια επικράτησε 3-0 του ουραγού Πανσερραϊκού.
Την Κυριακή ξεχωρίζει το ΠΑΟ-ΑΕΚ στη Λεωφόρο ενώ νωρίτερα ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στο Αγρίνιο με τον Παναιτωλικό και ο ΠΑΟΚ εκτός έδρας με τον φορμαρισμένο Λεβαδειακό.
Άρης - ΑΕΛ 2-1
Μετά από 7 αγώνες ο Άρης επέστρεψε στις νίκες χωρίς να ικανοποιήσει ξανά με την απόδοσή του και μάλιστα στο «Κλεάνθης Βικελίδης».
Ο Άρης ήταν καλύτερος στο 1ο μέρος και προηγήθηκε με τον Λορέν Μορόν στο 27'. Στα πρώτα δευτερόλεπτα του 2ου μέρους ο Γκαράτε δέχτηκε κόκκινη κάρτα (2η κίτρινη) και άφησε την ΑΕΛ Novibet με 10.
Η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ όμως είχε πολύ κακή παρουσία και μάλιστα ισοφαρίστηκε με πέναλτι (το κέρδισε ο Τούπτα) του Πασά στο 90+7'. Εκεί όμως ο Άρης ξύπνησε και ο Ντούντου, που είχε περάσει ως αλλαγή στο ματς, βρήκε δίχτυα στο 90+9'
Κηφισιά - Πανσερραϊκός 3-0
Αν και έπαιζε με σημαντικές απουσίες η Κηφισιά επέστρεψε στις νίκες. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο είχε απέναντι της τον ουραγό του πρωταθλήματος Πανσερραϊκό και του έριξε τρία γκολ.
Στο 14' ο Λαρουσί άνοιξε το σκορ και στο 26' ο Αντονίσε είχε δοκάρι! Στο 45+2' ο Πανσερραϊκός έμεινε και με 10 παίκτες μετά από την αποβολή του Λιάσου. Ο Αντονίσε έστειλε για 2η φορά τη μπάλα στο δοκάρι στο 51' και στο 74' ο Πόμπο έγραψε το 2-0!
Ο Λαρουσί πέτυχε και 2ο γκολ στο 85' με την Κηφισιά να τελειώνει το ματς στο 3-0 αλλά και με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Ρουκουνάκη στο 90+6.
ΟΦΗ - Βόλος 0-1
Κηφισιά - Πανσερραϊκός 3-0
Αν και έπαιζε με σημαντικές απουσίες η Κηφισιά επέστρεψε στις νίκες. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο είχε απέναντι της τον ουραγό του πρωταθλήματος Πανσερραϊκό και του έριξε τρία γκολ.
Στο 14' ο Λαρουσί άνοιξε το σκορ και στο 26' ο Αντονίσε είχε δοκάρι! Στο 45+2' ο Πανσερραϊκός έμεινε και με 10 παίκτες μετά από την αποβολή του Λιάσου. Ο Αντονίσε έστειλε για 2η φορά τη μπάλα στο δοκάρι στο 51' και στο 74' ο Πόμπο έγραψε το 2-0!
Ο Λαρουσί πέτυχε και 2ο γκολ στο 85' με την Κηφισιά να τελειώνει το ματς στο 3-0 αλλά και με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Ρουκουνάκη στο 90+6.
Μεγάλο διπλό για τον Βόλο στην Κρήτη. Η ομάδα της Μαγνησίας επέστρεψε στις νίκες μετά την εντός έδρας ήττα από τον Λεβαδειακό ενώ για τον ΟΦΗ πήρε... στράφι το διπλό στο Πανθεσσαλικό.
Ο ΟΦΗ ξεκίνησε δυνατά στο παιχνίδια αλλά με την πάροδο του χρόνου ο Βόλος κυριάρχησε. Ο Τζόκα είχε δοκάρι στο 30' και με την έναρξη του 2ου μέρους (49') ο Λάμπρου σκόραρε για το 0-1.
Η ομάδα του Χρήστου Κόντη πάλεψε να επανέλθει μετά το 70' αλλά δεν κατάφερε να διεκδικήσει ούτε το βαθμό της ισοπαλίας.
Πρόγραμμα - Αποτελέσματα (12η)
Σάββατο 29/11
ΟΦΗ-Βόλος 0-1
Άρης-ΑΕΛ 2-1
Κηφισιά - Πανσερραϊκός 3-0
Κυριακή 30/11
17:00 Ατρόμητος - Αστέρας Τρίπολης
17:00 Παναιτωλικός - Ολυμπιακός
19:00 Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ
21:00 Παναθηναϊκός - ΑΕΚ
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ (Σε 12 αγώνες)
1. Ολυμπιακός 28
2. ΠΑΟΚ 26
3. ΑΕΚ 25
4. Λεβαδειακός 21
5. Βόλος 21
6. Παναθηναϊκός 18
7. Άρης 16
8. Κηφισιά 15
9. Παναιτωλικός 12
10. Ατρόμητος 9
11. ΟΦΗ 9
12. Αστέρας Τρίπολης 8
13. ΑΕΛ 7
14. Πανσερραϊκός 5
*Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Λεβαδειακός, Παναιτωλικός, Ατρόμητος, Αστέρας Τρίπολης και ΟΦΗ έχουν 11 αγώνες και ο Παναθηναϊκός έχει 10.
