Λυτρώθηκε στις καθυστερήσεις ο Άρης, «διπλό» του Βόλου στο Ηράκλειο - Στο ρελαντί η Κηφισιά τον Πανσερραϊκό - Δείτε τα γκολ και τη βαθμολογία

Μεγάλο διπλό για τον Βόλο στην Κρήτη. Η ομάδα της Μαγνησίας επέστρεψε στις νίκες μετά την εντός έδρας ήττα από τον Λεβαδειακό ενώ για τον ΟΦΗ πήρε... στράφι το διπλό στο Πανθεσσαλικό.Ο ΟΦΗ ξεκίνησε δυνατά στο παιχνίδια αλλά με την πάροδο του χρόνου ο Βόλος κυριάρχησε. Ο Τζόκα είχε δοκάρι στο 30' και με την έναρξη του 2ου μέρους (49') ο Λάμπρου σκόραρε για το 0-1.Η ομάδα του Χρήστου Κόντη πάλεψε να επανέλθει μετά το 70' αλλά δεν κατάφερε να διεκδικήσει ούτε το βαθμό της ισοπαλίας.ΟΦΗ-Βόλος 0-1Άρης-ΑΕΛ 2-1Κηφισιά - Πανσερραϊκός 3-017:00 Ατρόμητος - Αστέρας Τρίπολης17:00 Παναιτωλικός - Ολυμπιακός19:00 Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ21:00 Παναθηναϊκός - ΑΕΚ1. Ολυμπιακός 282. ΠΑΟΚ 263. ΑΕΚ 254. Λεβαδειακός 215. Βόλος 216. Παναθηναϊκός 187. Άρης 168. Κηφισιά 159. Παναιτωλικός 1210. Ατρόμητος 911. ΟΦΗ 912. Αστέρας Τρίπολης 813. ΑΕΛ 714. Πανσερραϊκός 5*Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Λεβαδειακός, Παναιτωλικός, Ατρόμητος, Αστέρας Τρίπολης και ΟΦΗ έχουν 11 αγώνες και ο Παναθηναϊκός έχει 10.