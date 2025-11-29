Πάτησε κορυφή η Μπαρτσελόνα, λυτρώθηκε στο φινάλε η Σίτι, μεγάλο διπλό για Ντόρτμουντ - Δείτε γκολ από τα γήπεδα της Ευρώπης
Η Μπαρτσελόνα νίκησε 3-1 την Αλαβές στο Καμπ Νου και προσπέρασε τη Ρεάλ που αγωνίζεται την Κυριακή - Η Σίτι με γκολ του Φόντεν στις καθυστερήσεις νίκησε 3-2 τη Λιντς - Θρίαμβος της Ντόρτμουντ με 2-1 στην έδρα της Λεβερκούζεν
Η Μπαρτσελόνα μόλις στο 1' δέχθηκε γκολ από την Αλαβές, όμως στο 26' είχε γυρίσει το ματς και παρόλο που κινδύνευσε στο φινάλε, τελικά πήρε το τρίποντο και πέρασε πρώτη καθώς αύριο Κυριακή η Ρεάλ αγωνίζεται στην έδρα της Τζιρόνα.
Στο γειτονικό ντέρμπι της Bundesliga η Μπορούσια έβαλε φρένο στην ανοδική πορεία της Λεβερκούζεν που προερχόταν από τον θρίαμβο στην έδρα της Σίτι και την προσπέρασε στη βαθμολογί αφήνοντας την στην 4η θέση... Την ίδια ώρα η Μπάγερν τα χρειάστηκε με την Ζανκτ Πάουλι, που προηγήθηκε στο Μόναχο με τους Βαυαρούς να ισοφαρίζουν στο 44' και να παίρνουν τη νίκη με γκολ των Ντίαζ (90'+3'), Τζάκσον (90'+5')
Στη Serie A η Γιουβέντους μετά το διπλό στην έδρα της Μπόντο Γκλιμτ με ανατροπή, έκανε νέα ανατροπή με την Κάλιαρι και παρέμεινε σε επαφή με την κορυφή, αλλά πίσω από την εκπληκτική Κόμο που νίκησε και την Σασουόλο με τον Τάσο Δουβίκα να ανοίγει το σκορ.
Premier League (13η)
Μπρέντφορντ-Μπέρνλι 3-1 (81'πέν, 86' Τιάγκο, 90'+2 Ουατάρα - 85' πέν. Φλέμινγκ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μάντσεστερ Σίτι-Λιντς 3-2 (1',90'+1 Φόντεν, 25' Κβάρντιολ - 49' Κάλβερτ-Λιούιν, 68' Ενμετσά) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Σάντερλαντ-Μπόρνμουθ 3-2 (30' πέν. Λε Φι, 46' Τραορέ, 69' Μπρομπέι - 7' Αντλί, 15' Ανταμς) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Έβερτον-Νιούκαστλ 1-4 (69' Ντιούσμπερι-Χολ - 1',58' Τιαό, 25' Μίλεϊ, 45' Βολτεμάντε)
Τότεναμ-Φούλαμ 1-2 (59' Κούντους - 4' Τέτε, 6' Γουίλσον)
Κρίσταλ Πάλας-Μάντσεστερ Γ. 30/11
Άστον Βίλα-Γουλβς 30/11
Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπράιτον 30/11
Γουέστ Χαμ-Λίβερπουλ 30/11
Τσέλσι-Άρσεναλ 30/11
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 12 αγώνες)
Άρσεναλ 29
Μάντσεστερ Σίτι 25 -13αγ.
Τσέλσι 23
Σάντερλαντ 22 -13αγ.
Άστον Βίλα 21
Κρίσταλ Πάλας 20
Μπράιτον 19
Μπρέντφορντ 19 -13αγ.
Μπόρνμουθ 19 -13αγ.
Τότεναμ 18 -13αγ.
Νιούκαστλ 18 -13αγ.
Μάντσεστερ Γ. 18
Έβερτον 18 -13αγ.
Λίβερπουλ 18
Φούλαμ 17 -13αγ.
Νότιγχαμ Φόρεστ 12
Γουέστ Χαμ 11
Λιντς 11 -13αγ.
Μπέρνλι 10 -13αγ.
Γουλβς 2
La Liga (14η)
Χετάφε-Έλτσε 1-0 (56' Αραμπαρί)
Μαγιόρκα-Οσασούνα 2-2 (62' πέν, 66' Μουρίκι - 82' Ραούλ Γκαρσία, 90'+2 Μπογιόμο)
Μπαρτσελόνα-Αλαβές 3-1 (8' Γιαμάλ, 26',90'+4 Όλμο - 1' Ιμπάνιεθ)
Λεβάντε-Αθλέτικ Μπιλμπάο 0-2 (3' Ναβάρο, 44' Νίκο Γουίλιαμς)
Ρεάλ Σοσιεδάδ-Βιγιαρεάλ 30/11
Σεβίλλη-Μπέτις 30/11
Θέλτα-Εσπανιόλ 30/11
Τζιρόνα-Ρεάλ Μαδρίτης 30/11
Ράγιο Βαγιεκάνο-Βαλένθια 01/12
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 13 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 34 -14αγ.
Ρεάλ Μαδρίτης 32
Βιγιαρεάλ 29
Ατλέτικο Μαδρίτης 28
Μπέτις 21
Εσπανιόλ 21
Χετάφε 20 -14αγ.
Αθλέτικ Μπιλμπάο 20 -14αγ.
Ρεάλ Σοσιεδάδ 16
Έλτσε 16 -14αγ.
Σεβίλλη 16
Θέλτα 16
Ράγιο Βαγεκάνο 16
Αλαβές 15 -14αγ.
Μαγιόρκα 13 -14αγ.
Βαλένθια 13
Οσασούνα 12 -14αγ.
Τζιρόνα 11
Λεβάντε 9 -14αγ.
Οβιέδο 9
Bundesliga (12η)
Γκλάντμπαχ-Λειψία 0-0
Μπάγερν Μονάχου-Ζανκτ Πάουλι 3-1 (44' Γκερέιρο, 90'+3 Ντίας, 90+7' Τζάκσον - 6' Χουντόντζι)
Βέρντερ Βρέμης-Κολονία 1-1 (22' Φριντλ - 90'+1 Ελ Μάλα) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Ουνιόν Βερολίνου-Χαϊντενχάιμ 1-2 (43' Κεντίρα - 90' Σίμερ, 90'+5 Σόπνερ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Χοφενχάιμ-Άουγκσμπουργκ 3-0 (16' Τουρέ, 26' Μπούργκερ, 45' αυτ. Σέζιγκερ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Λεβερκούζεν-Ντόρτμουντ 1-2 (83' Κοφανέ- 41' Ανσελμίνο, 65' Αντεγιέμι)
Αμβούργο-Στουτγκάρδη 30/11
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Βόλφσμπουργκ 30/11
Φράιμπουργκ-Μάιντς 30/11
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 11 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 34 -12αγ.
Λειψία 26 -12αγ.
Ντόρτμουντ 25 -12αγ.
Λεβερκούζεν 23 -12αγ.
Χοφενχάιμ 23 -12αγ.
Στουτγκάρδη 22
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 20
Βέρντερ Βρέμης 16 -12αγ.
Κολονία 15 -12αγ.
Ουνιόν Βερολίνου 15 -12αγ.
Γκλάντμπαχ 13 -12αγ.
Φράιμπουργκ 13
Άουγκσμπουργκ 10 -12αγ.
Αμβούργο 9
Βόλφσμπουργκ 8
Χαϊντενχάιμ 8 -12αγ.
Ζανκτ Πάουλι 7 -12αγ.
Μάιντς 6
Serie A (13η)
Κόμο-Σασουόλο 2-0 (14' Δουβίκας, 53' Μορένο)
Τζένοα-Βερόνα 2-1 (40' Κολόμπο, 62' Τόρσμπι - 21' Μπελγκάλι)
Πάρμα-Ουντινέζε 0-2 (11' Ζανιόλο, 65' πέν. Ντέιβις)
Γιουβέντους-Κάλιαρι 2-1 (27', 45'+1' Γιλντίζ - 26' Εσπόζιτο)
Μίλαν-Λάτσιο 1-0 (51' Λεάο)
Λέτσε-Τορίνο 30/11
Πίζα-Ίντερ 30/11
Αταλάντα-Φιορεντίνα 30/11
Ρόμα-Νάπολι 30/11
Μπολόνια-Κρεμονέζε 01/12
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 12 αγώνες)
Μίλαν 28 -13αγ.
Ρόμα 27
Νάπολι 25
Ίντερ 24
Μπολόνια 24
Κόμο 24 -13αγ.
Γιουβέντους 23 -13αγ.
Λάτσιο 18 -13αγ.
Ουντινέζε 18 -13αγ.
Σασουόλο 17 -13αγ.
Κρεμονέζε 14
Τορίνο 14
Αταλάντα 13
Κάλιαρι 11 -13αγ.
Τζένοα 11 -13αγ.
Πάρμα 11 -13αγ.
Πίζα 10
Λέτσε 10
Φιορεντίνα 6
Βερόνα 6 -13αγ.
