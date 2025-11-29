Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.
Από την κορυφή του κόσμου στην απόλυτη κατάρρευση – Η συγκλονιστική εξομολόγηση του Γάλλου ποδοσφαιριστή Σαμουέλ Ουμτιτί
Ο Σαμουέλ Ουμτιτί, ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές της Γαλλίας στην πορεία προς την κατάκτηση του Μουντιάλ 2018, ανοίγει για πρώτη φορά την καρδιά του και αποκαλύπτει ότι η μοναξιά και η ψυχική πίεση τον «τσαλάκωσαν» στα χρόνια που ακολούθησαν τον θρίαμβο στη Ρωσία
Ο άλλοτε αμυντικός της Μπαρτσελόνα παραδέχεται πως έφτασε «μέχρι τον απόλυτο πάτο», παλεύοντας με έναν αμείωτο πόνο στο γόνατο και με βαριές στιγμές κατάθλιψης.
Ο Ουμτιτί, που είχε ξεκινήσει τα επτά από τα οκτώ παιχνίδια των «μπλε» στο Παγκόσμιο Κύπελλο και είχε σκοράρει το χρυσό γκολ στον ημιτελικό με το Βέλγιο, πήγε στο τουρνουά γνωρίζοντας ήδη ότι αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα στον χόνδρο. Οι γιατροί της Μπαρτσελόνα του είχαν προτείνει χειρουργείο, αλλά εκείνος το απέφυγε για να αγωνιστεί στο Μουντιάλ.
Η απόφασή του αυτή αποδείχθηκε καταστροφική. Μετά το καλοκαίρι του 2018, το χρόνιο πρόβλημα στο γόνατο επέστρεψε πιο έντονο από ποτέ, παρά τις θεραπείες, τις ενέσεις PRP και τις επεμβάσεις που ακολούθησαν. Σιγά-σιγά άρχισε να εξαφανίζεται από τα πλάνα της Μπαρτσελόνα, φτάνοντας να μην ξεκινά πάνω από 18 ματς καμία σεζόν μέχρι το 2023, όταν και λύθηκε τρία χρόνια νωρίτερα το συμβόλαιό του.
Στο νέο ντοκιμαντέρ Diving Heads, ο Γάλλος στόπερ περιγράφει με σοκαριστική ειλικρίνεια την ψυχική κατάρρευση που βίωσε:
«Από την κορυφή του κόσμου βρέθηκα στον απόλυτο πάτο. Η μοναξιά με κατέστρεψε. Ξαναζώντας τα, ξέρω ότι νοητικά ήμουν πάρα πολύ πιεσμένος, ίσως και στα πρόθυρα κατάθλιψης», εξομολογείται.
Όπως αποκαλύπτει, για μεγάλα χρονικά διαστήματα δεν έβγαινε ούτε από το σπίτι του. Παρά το γεγονός ότι δούλευε εξαντλητικά –«δύο και τρεις προπονήσεις την ημέρα» όπως λέει– η εικόνα προς τα έξω ήταν πως δεν προσπαθούσε αρκετά.
«Διάβαζα όσα γράφονταν και αναρωτιόμουν: “Πώς μπορούν να το πιστεύουν αυτό; Δεν είμαι έτσι, δεν με κινεί το χρήμα. Το μόνο που ήθελα ήταν να παίξω ποδόσφαιρο.” Προσπαθούσα να κάνω ό,τι μου ζητούσε ο σύλλογος, αλλά το γόνατο ήταν πάντα πρησμένο.»
