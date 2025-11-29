Ολυμπιακός: Χωρίς Ποντένσε, Τσικίνιο και Ταρέμι κόντρα στον Παναιτωλικό
Ολυμπιακός: Χωρίς Ποντένσε, Τσικίνιο και Ταρέμι κόντρα στον Παναιτωλικό

Ο Ολυμπιακός παίζει την Κυριακή (17:00) στο Αγρίνιο με τον Παναιτωλικό

Ολυμπιακός: Χωρίς Ποντένσε, Τσικίνιο και Ταρέμι κόντρα στον Παναιτωλικό
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Κυριακή (30/11, 17:00) εκτός έδρας τον Παναιτωλικό, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Η προετοιμασία των «ερυθρόλευκων» ολοκληρώθηκε με προπόνηση που έγινε το Σάββατο (29/11) στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ρέντη.

Εκτός λόγω τραυματισμών έμειναν οι Ταρέμι, Ποντένσε και Τσικίνιο.


Η αποστολή του Ολυμπιακού

Βέζο, Μπρούνο, Καμπελά, Έσε, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Μαρτίνς, Μάνσα, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Μπότης, Ρέτσος, Ροντινέι, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Κουράκλης, Τζολάκης, Γιάρεμτσουκ, Γιαζίτζι, Ορτέγκα.




