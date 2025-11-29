«Στο στόχαστρο της Σπόρτινγκ ο Τζόλης» – Μεγαλώνει η ελληνική παροικία στη Λισαβόνα;
«Στο στόχαστρο της Σπόρτινγκ ο Τζόλης» – Μεγαλώνει η ελληνική παροικία στη Λισαβόνα;

Ένα νέο μεταγραφικό σενάριο φέρνει στο προσκήνιο η πορτογαλική abola.pt, συνδέοντας τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας με έναν ακόμη Έλληνα ποδοσφαιριστή: τον Χρήστο Τζόλη

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο διεθνής εξτρέμ της Κλαμπ Μπριζ βρίσκεται ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές που έχει ψηλά στη λίστα της η πρωτοπόρος του πορτογαλικού πρωταθλήματος, παρότι το κόστος της μεταγραφής θεωρείται… απαγορευτικό.

Η abola.pt αποκαλύπτει ότι ο Τζόλης κοστίζει λίγο πάνω από τα 30 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα εξαιρετικά φετινά του νούμερα τον κρατούν σταθερά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Την ίδια στιγμή, η Σπόρτινγκ συνεχίζει τις προσπάθειες για την απόκτηση ενός δεξιοπόδαρου εξτρέμ που θα αγωνίζεται από αριστερά, με τον Γερεμάι Ερνάντεθ της Λα Κορούνια να αποτελεί την πρώτη επιλογή, αλλά και την πιο δύσκολη υπόθεση, δεδομένης της ρήτρας των 50 εκατ. ευρώ.

