Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας: Πού θα δείτε ΟΦΗ - Βόλο, Άρη - ΑΕΛ και Κηφισιά - Πανσερραϊκό

Πλούσιο το σημερινό (29/11) τηλεοπτικό πρόγραμμα, με τη 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League να ξεκινάει με τρεις αναμετρήσεις.Στις 18:00 ο ΟΦΗ υποδέχεται στο Παγκρήτιο τον Βόλο σε απευθείας μετάδοση από το Cosmote Sport 2. Στη συνέχεια, ο Άρης φιλοξενεί την ΑΕΛ Novibet στις 19:30, με το ματς να μεταδίδεται από το Nova Sports prime. Τέλος, η Κηφισιά τίθεται αντιμέτωπη με τον Πανσερραϊκό στην έδρα της στις 20:00, με την αναμέτρηση να είναι live στο Cosmote Sport 1.Στην Premier League, η Μάντσεστερ Σίτι υποδέχεται την Λιντς στις 17:00 (Nova Sports Premier League), η Έβερτον τη Νιούκαστλ στις 19:30 (Nova Sports Premier League) και τέλος, η Τότεναμ φιλοξενεί τη Φούλαμ (22:00, Nova Sports Premier League).Στην Ισπανία, η Μπαρτσελόνα θα υποδεχθεί την Αλαβές στο νέο «Καμπ Νόου» (17:15, Nova Sports 1), ενώ στις 21:45, η Μίλαν θα φιλοξενήσει τη Λάτσιο για τη 13η αγωνιστική της Serie A (Cosmote Sport 2).08:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2025 Σαουδική Αραβία, SS15 Thabhan 109:20 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2025 Σαουδική Αραβία, SS16 Asfan11:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αμύντας – Ολυμπιακός Α1 Basketball League Γυναικών12:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2025 Σαουδική Αραβία, SS17 Thabhan 2 Wolf Power Stage12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Challenger 50 2025 ITC Athens Challenger14:00 Action 24 Ηλιούπολη – Καλαμάτα Super League 214:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Challenger 50 2025 ITC Athens Challenger14:30 COSMOTE SPORT 2 HD Λέστερ – Σέφιλντ Γιουνάιτεντ EFL Championship