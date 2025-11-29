Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας: Πού θα δείτε ΟΦΗ - Βόλο, Άρη - ΑΕΛ και Κηφισιά - Πανσερραϊκό
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας: Πού θα δείτε ΟΦΗ - Βόλο, Άρη - ΑΕΛ και Κηφισιά - Πανσερραϊκό

Τρεις αναμετρήσεις για τη Super League και κορυφαία ματς σε Ευρώπη και WRC συνθέτουν το πλούσιο αθλητικό μενού της ημέρας

Πλούσιο το σημερινό (29/11) τηλεοπτικό πρόγραμμα, με τη 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League να ξεκινάει με τρεις αναμετρήσεις.

Στις 18:00 ο ΟΦΗ υποδέχεται στο Παγκρήτιο τον Βόλο σε απευθείας μετάδοση από το Cosmote Sport 2. Στη συνέχεια, ο Άρης φιλοξενεί την ΑΕΛ Novibet στις 19:30, με το ματς να μεταδίδεται από το Nova Sports prime. Τέλος, η Κηφισιά τίθεται αντιμέτωπη με τον Πανσερραϊκό στην έδρα της στις 20:00, με την αναμέτρηση να είναι live στο Cosmote Sport 1.

Στην Premier League, η Μάντσεστερ Σίτι υποδέχεται την Λιντς στις 17:00 (Nova Sports Premier League), η Έβερτον τη Νιούκαστλ στις 19:30 (Nova Sports Premier League) και τέλος, η Τότεναμ φιλοξενεί τη Φούλαμ (22:00, Nova Sports Premier League).

Στην Ισπανία, η Μπαρτσελόνα θα υποδεχθεί την Αλαβές στο νέο «Καμπ Νόου» (17:15, Nova Sports 1), ενώ στις 21:45, η Μίλαν θα φιλοξενήσει τη Λάτσιο για τη 13η αγωνιστική της Serie A (Cosmote Sport 2).

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (29/11/2025):
08:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2025 Σαουδική Αραβία, SS15 Thabhan 1

09:20 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2025 Σαουδική Αραβία, SS16 Asfan

11:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αμύντας – Ολυμπιακός Α1 Basketball League Γυναικών

12:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2025 Σαουδική Αραβία, SS17 Thabhan 2 Wolf Power Stage

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Challenger 50 2025 ITC Athens Challenger

14:00 Action 24 Ηλιούπολη – Καλαμάτα Super League 2

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Challenger 50 2025 ITC Athens Challenger

14:30 COSMOTE SPORT 2 HD Λέστερ – Σέφιλντ Γιουνάιτεντ EFL Championship

15:00 Novasports 1HD Μαγιόρκα – Οσασούνα La Liga EA Sports

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Challenger 50 2025 ITC Athens Challenger

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Τζένοα – Ελλάς Βερόνα Serie A

16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Πάρμα – Ουντινέζε Serie A

16:00 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP Κατάρ, Sprint Μηχανοκίνητα

16:30 Novasports Extra 1 Χόφενχαϊμ – Άουγκσμπουργκ Bundesliga

16:30 Novasports 6HD Ουνιόν Βερολίνου – Χάιντενχαϊμ Bundesliga

16:30 Novasports 5HD Βέρντερ Βρέμης – Κολωνία Bundesliga

16:30 Novasports 4HD Χόφενχαϊμ – Άουγκσμπουργκ Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Μπάγερν Μονάχου – Ζανκτ Πάουλι Bundesliga

16:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Πανιώνιος ΓΣΣ Volley League Ανδρών

16:40 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Χιλάλ – Αλ Φατέχ Saudi King Cup

17:00 Novasports Premier League Μάντσεστερ Σίτι – Λιντς Premier League

17:00 Novasports Start Μπρέντφορντ – Μπέρνλι Premier League

17:00 Novasports 2HD Σάντερλαντ – Μπόρνμουθ Premier League

17:00 COSMOTE SPORT 7 HD Γουέστ Μπρομ – Σουόνσι Sky Bet EFL Championship

17:15 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα – Αλαβές La Liga EA Sports

17:30 COSMOTE SPORT 2 HD ΟΦΗ – Βόλος ΝΠΣ Stoiximan Super League

18:30 Mega News Ολυμπιακός – Ντουναουϊβάρος Champions League

19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ανόρθωση – ΑΠΟΕΛ Cyprus League by Stoiximan

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Γιουβέντους – Κάλιαρι Serie A

19:30 Novasports Premier League Έβερτον – Νιούκαστλ Premier League

19:30 Novasports Prime Άρης – ΑΕΛ Novibet Stoiximan Super League

19:30 Novasports 3HD Λεβερκούζεν – Ντόρτμουντ Bundesliga

19:30 Novasports 1HD Λεβάντε – Μπιλμπάο La Liga EA Sports

19:30 COSMOTE SPORT 8 HD Αλ Ίτιχαντ – Αλ Σαμπάμπ Saudi King Cup

19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Κηφισιά – Πανσερραϊκός Stoiximan Super League

19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Κιλμάρνοκ – Νταντί Γιουνάιτεντ William Hill Scottish Premiership

20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Νασιονάλ – Μπενφίκα Liga Portugal

20:00 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP Κατάρ, Qualifying Μηχανοκίνητα

20:15 Mega News Ολυμπιακός – ΑΕΚ Α1 Γυναικών Volley League

21:30 Novasports Start Μαγδεβούργο – Νυρεμβέργη Bundesliga 2

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μίλαν – Λάτσιο Serie Α

22:00 Novasports Premier League Τότεναμ – Φούλαμ Premier League

22:00 Novasports 1HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Οβιέδο La Liga EA Sports

23:00 COSMOTE SPORT 3 HD Παλμέιρας – Φλαμένγκο Copa Libertadores 2025

