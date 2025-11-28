Η φετινή συλλογή FW25 δίνει την δυνατότητα σε κάθε γυναίκα να εκφραστεί με το προσωπικό της στυλ και να νιώθει άνετη και ταυτόχρονα κομψή με τα γυναικεία παπούτσια Parex.
Νίκολιτς: «Ένα από τα κλειδιά για την επιτυχία της ΑΕΚ είναι το πρότζεκτ της, βρισκόμαστε στην αρχή ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου»
Νίκολιτς: «Ένα από τα κλειδιά για την επιτυχία της ΑΕΚ είναι το πρότζεκτ της, βρισκόμαστε στην αρχή ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου»
Ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, μίλησε στο TMW μετά τη νίκη επί της Φιορεντίνα
Ο Μάρκο Νίκολιτς παραχώρησε εκτενή συνέντευξη στην ιταλική ιστοσελίδα tuttuomercatoweb, όπου μίλησε για την πορεία του στην προπονητική, τις εμπειρίες του και το πλάνο του με την ΑΕΚ.
Ο Σέρβος τεχνικός μίλησε για το προπονητικό του ξεκίνημα ως νεαρός στις ακαδημίες και στην πρώτη ομάδα της Ραντ, όπου πέτυχε την προώθηση πολλών ταλέντων, με κάποιους να φτάνουν στην Ιταλία, όπως ο Τόμοβιτς.
Η πρώτη του μεγάλη εμπειρία ήρθε με την Παρτιζάν, την ομάδα της πόλης του, όπου κατέκτησε το νταμπλ και έγραψε ρεκόρ με 37 ματς αήττητος. Αργότερα καθιερώθηκε ως προπονητής με επιτυχίες σε Ουγγαρία, Ρωσία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με νίκες σε μεγάλους ευρωπαϊκούς αγώνες.
Όσον αφορά την ΑΕΚ, ο Νίκολιτς εξήγησε πως βρίσκεται σε μια φάση ανανέωσης του ρόστερ, επιλέγοντας να φέρει πιο νεαρούς και δυναμικούς παίκτες, χωρίς να δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ηλικία αλλά στην ποιότητα. Ειδική μνεία έκανε στον Γιόβιτς, τονίζοντας πως πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερο ρόλο στην ομάδα.
Ο ίδιος δήλωσε ανοιχτός στο μέλλον του στη Serie A, αφού έχει σπουδάσει ιταλικά και νιώθει πως το προπονητικό του στυλ ταιριάζει στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Αναφέρθηκε επίσης στη σημασία της ψυχολογίας, τονίζοντας πως τις τελευταίες δεκαετίες έχει μάθει να προσαρμόζει συνεχώς την ομάδα του και να εξελίσσει το παιχνίδι της.
Τέλος, χαρακτήρισε καθοριστική τη συνεργασία με τον Χαβιέρ Ριμπάλτα, τον νέος διευθυντή ποδοσφαίρου της ΑΕΚ, και το μακροπρόθεσμο πλάνο που έχει ώστε να δουλέψει με σταθερότητα και επιτυχία στην ομάδα της Αθήνας.
Ο Μάρκο Νίκολιτς ανέφερε στη συνέντευξη μεταξύ άλλων: «Άρχισα να προπονώ στις ακαδημίες όταν ήμουν λίγο πάνω από είκοσι ετών και στα 29 μου έφτασα να προπονήσω την πρώτη ομάδα, τη Ραντ. Εκείνη την εποχή ήμουν μοναδικός, όχι μόνο στη χώρα μου.
Τα πράγματα πήγαν καλά από την αρχή, περάσαμε μια ωραία σεζόν και καταφέραμε να προωθήσουμε πολλά νεαρά ταλέντα, τα οποία στη συνέχεια πουλήθηκαν σε μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους.
Κάποιοι έφτασαν ακόμη και στην Ιταλία, όπως για παράδειγμα ο Τόμοβιτς. Έχω μόνο όμορφες αναμνήσεις από τον πρώτο μου σύλλογο. Ο ιδιοκτήτης με προσέλαβε όταν ήταν τελευταίοι, ρωτώντας με αν ήμουν έτοιμος να δεχτώ την πρόκληση. Καταγράψαμε πολλά ρεκόρ για τη Ραντ».
Μετά ήρθε η Παρτιζάν, η πρώτη μεγάλη περιπέτεια ως προπονητής. «Η καλύτερη περίοδος της ζωής μου. Είναι η πόλη μου, ηγούμουν ενός συλλόγου που αγαπώ, περιτριγυρισμένος από φίλους και συγγενείς. Κερδίσαμε το νταμπλ και καταφέραμε μια απίστευτη σειρά 37 αγώνων χωρίς ήττα. Το γήπεδο ήταν πάντα γεμάτο, υπήρχε μεγάλη χαρά. Φανταστικό, μεγάλες συγκινήσεις και γιορτές στην πόλη του Βελιγραδίου: αναμνήσεις που θα κρατήσω για όλη μου τη ζωή».
Για το μυστικό που έχει να κερδίζει παντού: «Κέρδισα και στην Ουγγαρία, με τη Βιντεότον, και στην Ευρώπη κάναμε μια εξαιρετική πορεία. Σκεφτείτε ότι ήμασταν η μόνη ομάδα που κατάφερε να βγει αήττητη από την Τσέλσι του Σάρι στο Europa League που το είχαν κερδίσει. Και μετά στη Μόσχα, με τη Λοκομοτίβ, που ήταν μια πολύ καλή ομάδα, με παίκτες διεθνούς επιπέδου.
Κερδίσαμε στο Champions League την Μπάγερν Μονάχου και την Ατλέτικο Μαδρίτης, και μετά στο Europa League κερδίσαμε και τη Λάτσιο. Η σεζόν τελείωσε στη 2η θέση πίσω από τη Ζενίτ, αλλά με το κύπελλο. Και από εκεί πήγα στη Σαμπάμπ Αλ Αχλί, που στα Εμιράτα είναι σαν να προπονείς τη Ρεάλ Μαδρίτης ή τη Γιουβέντους στην Ευρώπη. Μια ωραία εμπειρία, κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που ήμουν συνηθισμένος, αλλά και πολλά νεαρά ταλέντα για να αναπτυχθούν.
Ο Σέρβος τεχνικός μίλησε για το προπονητικό του ξεκίνημα ως νεαρός στις ακαδημίες και στην πρώτη ομάδα της Ραντ, όπου πέτυχε την προώθηση πολλών ταλέντων, με κάποιους να φτάνουν στην Ιταλία, όπως ο Τόμοβιτς.
Η πρώτη του μεγάλη εμπειρία ήρθε με την Παρτιζάν, την ομάδα της πόλης του, όπου κατέκτησε το νταμπλ και έγραψε ρεκόρ με 37 ματς αήττητος. Αργότερα καθιερώθηκε ως προπονητής με επιτυχίες σε Ουγγαρία, Ρωσία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με νίκες σε μεγάλους ευρωπαϊκούς αγώνες.
Όσον αφορά την ΑΕΚ, ο Νίκολιτς εξήγησε πως βρίσκεται σε μια φάση ανανέωσης του ρόστερ, επιλέγοντας να φέρει πιο νεαρούς και δυναμικούς παίκτες, χωρίς να δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ηλικία αλλά στην ποιότητα. Ειδική μνεία έκανε στον Γιόβιτς, τονίζοντας πως πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερο ρόλο στην ομάδα.
Ο ίδιος δήλωσε ανοιχτός στο μέλλον του στη Serie A, αφού έχει σπουδάσει ιταλικά και νιώθει πως το προπονητικό του στυλ ταιριάζει στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Αναφέρθηκε επίσης στη σημασία της ψυχολογίας, τονίζοντας πως τις τελευταίες δεκαετίες έχει μάθει να προσαρμόζει συνεχώς την ομάδα του και να εξελίσσει το παιχνίδι της.
Τέλος, χαρακτήρισε καθοριστική τη συνεργασία με τον Χαβιέρ Ριμπάλτα, τον νέος διευθυντή ποδοσφαίρου της ΑΕΚ, και το μακροπρόθεσμο πλάνο που έχει ώστε να δουλέψει με σταθερότητα και επιτυχία στην ομάδα της Αθήνας.
Ο Μάρκο Νίκολιτς ανέφερε στη συνέντευξη μεταξύ άλλων: «Άρχισα να προπονώ στις ακαδημίες όταν ήμουν λίγο πάνω από είκοσι ετών και στα 29 μου έφτασα να προπονήσω την πρώτη ομάδα, τη Ραντ. Εκείνη την εποχή ήμουν μοναδικός, όχι μόνο στη χώρα μου.
Τα πράγματα πήγαν καλά από την αρχή, περάσαμε μια ωραία σεζόν και καταφέραμε να προωθήσουμε πολλά νεαρά ταλέντα, τα οποία στη συνέχεια πουλήθηκαν σε μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους.
Κάποιοι έφτασαν ακόμη και στην Ιταλία, όπως για παράδειγμα ο Τόμοβιτς. Έχω μόνο όμορφες αναμνήσεις από τον πρώτο μου σύλλογο. Ο ιδιοκτήτης με προσέλαβε όταν ήταν τελευταίοι, ρωτώντας με αν ήμουν έτοιμος να δεχτώ την πρόκληση. Καταγράψαμε πολλά ρεκόρ για τη Ραντ».
Μετά ήρθε η Παρτιζάν, η πρώτη μεγάλη περιπέτεια ως προπονητής. «Η καλύτερη περίοδος της ζωής μου. Είναι η πόλη μου, ηγούμουν ενός συλλόγου που αγαπώ, περιτριγυρισμένος από φίλους και συγγενείς. Κερδίσαμε το νταμπλ και καταφέραμε μια απίστευτη σειρά 37 αγώνων χωρίς ήττα. Το γήπεδο ήταν πάντα γεμάτο, υπήρχε μεγάλη χαρά. Φανταστικό, μεγάλες συγκινήσεις και γιορτές στην πόλη του Βελιγραδίου: αναμνήσεις που θα κρατήσω για όλη μου τη ζωή».
Για το μυστικό που έχει να κερδίζει παντού: «Κέρδισα και στην Ουγγαρία, με τη Βιντεότον, και στην Ευρώπη κάναμε μια εξαιρετική πορεία. Σκεφτείτε ότι ήμασταν η μόνη ομάδα που κατάφερε να βγει αήττητη από την Τσέλσι του Σάρι στο Europa League που το είχαν κερδίσει. Και μετά στη Μόσχα, με τη Λοκομοτίβ, που ήταν μια πολύ καλή ομάδα, με παίκτες διεθνούς επιπέδου.
Κερδίσαμε στο Champions League την Μπάγερν Μονάχου και την Ατλέτικο Μαδρίτης, και μετά στο Europa League κερδίσαμε και τη Λάτσιο. Η σεζόν τελείωσε στη 2η θέση πίσω από τη Ζενίτ, αλλά με το κύπελλο. Και από εκεί πήγα στη Σαμπάμπ Αλ Αχλί, που στα Εμιράτα είναι σαν να προπονείς τη Ρεάλ Μαδρίτης ή τη Γιουβέντους στην Ευρώπη. Μια ωραία εμπειρία, κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που ήμουν συνηθισμένος, αλλά και πολλά νεαρά ταλέντα για να αναπτυχθούν.
Τώρα, εκεί, αρχίζουν και εκεί να στοχεύουν στην απόκτηση νέων παικτών, κυρίως από τη Νότια Αμερική. Το μυστικό; Για μένα είναι το πάθος για το ποδόσφαιρο και για το να κάνω πράγματα, αγαπώ να προπονούμαι, έτσι είναι από την πρώτη μέρα, από τότε που σπούδαζα στη Σερβία.
Μιλάω συχνά σε νέους προπονητές και μου κάνουν τέτοιες ερωτήσεις, εγώ απλά τους λέω να αφοσιωθούν 100% στη δουλειά τους και για μένα αυτό δεν είναι δύσκολο. Ο κόσμος μιλάει για πίεση, αλλά αν δεν την αισθάνεσαι, λέω πάντα, δεν είσαι σε καλή θέση, αλλά σε μια από αυτές που δεν ενδιαφέρουν κανέναν».
Για το πώς έφτασε στην ΑΕΚ: «Πέρυσι ήμουν στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, μια μεγάλη ομάδα της Ρωσίας, χωρίς όμως να μπορώ να παίξω σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ένα από τα κλειδιά της ΑΕΚ για την επιτυχία ήταν το πρότζεκτ: στην ΑΕΚ υπάρχει νέα ιδιοκτησία, νέο γήπεδο, αλλά και νέος αθλητικός διευθυντής, ο Χαβιέρ Ριμπάλτα, ο οποίος έχει εργαστεί για πολλά χρόνια στην Ιταλία. Με ήθελε και είναι καλή στιγμή για να είμαι εδώ, καθώς βρισκόμαστε στην αρχή ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου ανάπτυξης».
Για τη σχέση του με τον Χαβιέρ Ριμπάλτα: «Υπήρχαν φήμες, κάποιες κουβέντες, είναι αλήθεια ότι έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Πρέπει να πω όμως ότι δεν πίεσε ποτέ για να με πάρει με κάθε κόστος κάπου, ήταν κάτι που συνέβη τη στιγμή που έπρεπε να συμβεί. Και ελπίζω ότι η συνεργασία θα συνεχιστεί στο μέλλον. Η Πάρμα; Πιθανώς ναι, το είχαν σκεφτεί όταν έφευγα από τη Λοκομοτίβ Μόσχας».
Στο ρόστερ σας υπάρχουν πολλοί πρώην παίκτες της Serie A, καθώς και αρκετοί ποδοσφαιριστές με μεγάλη εμπειρία: Είναι μια στρατηγική; «Αλλάζουμε λίγο το ύφος μας. Βρήκα μια έμπειρη ομάδα, με πολύ υψηλό μέσο όρο ηλικίας. Αυτή είναι για εμάς μια σεζόν μετάβασης και ανανέωσης της ομάδας, χρειάζεται χρόνος.
Έχουμε αρχίσει να εντάσσουμε παίκτες λίγο νεότερους από τα πρότυπα της ΑΕΚ, αλλά όχι πολύ νεότερους για τα δικά μου πρότυπα. Για μένα, το ποδόσφαιρο δεν είναι θέμα ηλικίας ή εθνικότητας, αλλά μόνο ποιότητας. Μπορείς να είσαι 17 ή 37 ετών, αν αποδίδεις, είσαι μέσα. Ωστόσο, μια πιο δυναμική και φυσική ομάδα, δηλαδή λίγο νεότερη, είναι η ιδέα που προσπαθούμε να υλοποιήσουμε».
Για το αν ο Γιόβιτς αποτέλεσε δική του επιλογή: «Ναι, και όχι επειδή είναι Σέρβος όπως εγώ, αλλά για λόγους ποιότητας. Του μίλησα και του είπα: σε όλη σου την καριέρα ήσουν ο «νεαρός Λούκα», τώρα είναι η στιγμή να αναλάβεις έναν σημαντικό ρόλο, έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ομάδα.
Μπορεί να γίνει πρωταγωνιστής και να εξελιχθεί, ακόμα και ως άνθρωπος. Θα ήθελα η ομάδα να εξαρτάται από τις επιδόσεις του, να νιώθει την ευθύνη να παίζει κάθε αγώνα για την ομάδα, ως ηγέτης. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε, είναι πραγματικά καλός παίκτης, μέχρι σήμερα δεν είχε την ευκαιρία να είναι ο πρωταγωνιστής».
Για το αν βλέπει τον εαυτό του στο μέλλον στη Serie A: «Μιλάω ακόμα λίγο ιταλικά, τα έμαθα για 4 χρόνια όταν ήμουν νέος και θα μπορούσα να ξαναρχίσω να τα μελετώ, ώστε να μπορώ να επικοινωνώ σε λίγους μήνες. Και πρέπει να πω ότι η ιταλική κουλτούρα είχε μεγάλη επιρροή στη νεολαία μου, έβλεπα για παράδειγμα το «La Domenica Sportiva» και όλα τα ποδοσφαιρικά νέα από την Ιταλία, εκτός από αυτά της Αγγλίας.
Γιατί όχι… Αν έπρεπε να επιλέξω τα 5 καλύτερα πρωταθλήματα, στην κορυφή της λίστας μου θα ήταν η Ιταλία, η Αγγλία και η Ισπανία. Τις βλέπω ως χώρες στις οποίες το προπονητικό μου στυλ μπορεί να προσαρμοστεί καλύτερα. Το λέω αυτό έχοντας αντιμετωπίσει πολλές φορές ομάδες από αυτές τις χώρες. Είμαι σίγουρος για το τι μπορώ να κάνω και για τις ικανότητές μου, έχω εργαστεί σε μεγάλους συλλόγους την τελευταία δεκαετία, η κατάκτηση τροπαίων είναι πάντα η πρόκλησή μου.
Το σημαντικό είναι να έχεις πάντα ένα συγκεκριμένο σχέδιο, δεν αρκεί απλά να έρθεις στην Ιταλία, πρέπει να έχεις το σωστό προφίλ για να ενταχθείς καλύτερα, ίσως σταθεροποιώντας τη θέση σου για μια μακροπρόθεσμη συνεργασία. Και για μένα η επιτυχία δεν είναι μόνο το να προπονείς, το μήνυμά μου είναι ότι θέλω να έχω επιτυχία. Αυτή είναι η ιστορία μου».
Για το αν έχει κάποιον προπονητή ως πρότυπο: «Όχι, στην πραγματικότητα δεν είχα ποτέ. Ωστόσο, έχοντας παίξει σε πολλά ματς εναντίον προπονητών υψηλού επιπέδου, πάντα προσπαθούσα να κλέψω κάτι από αυτούς. Δεν είναι όμως σαν να κάνεις αντιγραφή-επικόλληση, έτσι εξελίσσεται το ποδόσφαιρο. Είμαι ανοιχτόμυαλος, παρατηρώ πολλές πρακτικές πτυχές της καθημερινότητας και προσαρμόζω τις ομάδες μου στους αντιπάλους και στις αλλαγές του ποδοσφαίρου.
Θυμάμαι ότι στην αρχή της καριέρας μου είχα ένα άτομο ως συνεργάτη, ενώ σήμερα περιτριγυρίζομαι από ειδικούς, έτοιμους να φροντίσουν κάθε πτυχή. Κυρίως, δίνω προσοχή στην ψυχολογική πλευρά: αν από αθλητική και τεχνική άποψη είμαστε σχεδόν στο μέγιστο, αυτή είναι μια περιοχή που πρέπει ακόμα να εξερευνηθεί στο ποδόσφαιρο».
Ειδήσεις σήμερα:
Γιατί πλημμύρισε η Αττική με 40 χιλιοστά βροχής, «πνίγηκαν» Ζωγράφου, Γουδή - Η ανάλυση Κολυδά
Εβαλε τα κλάματα η Τούνη έξω από τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης: «Αν εγώ δεν έχω δικαιωθεί 8 χρόνια, φανταστείτε τι ζουν άλλες κοπέλες»
Αποκλειστικότητα τέλος: Ποια διάσημα ζευγάρια επέλεξαν να έχουν ελεύθερη σχέση
Μιλάω συχνά σε νέους προπονητές και μου κάνουν τέτοιες ερωτήσεις, εγώ απλά τους λέω να αφοσιωθούν 100% στη δουλειά τους και για μένα αυτό δεν είναι δύσκολο. Ο κόσμος μιλάει για πίεση, αλλά αν δεν την αισθάνεσαι, λέω πάντα, δεν είσαι σε καλή θέση, αλλά σε μια από αυτές που δεν ενδιαφέρουν κανέναν».
Για το πώς έφτασε στην ΑΕΚ: «Πέρυσι ήμουν στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, μια μεγάλη ομάδα της Ρωσίας, χωρίς όμως να μπορώ να παίξω σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ένα από τα κλειδιά της ΑΕΚ για την επιτυχία ήταν το πρότζεκτ: στην ΑΕΚ υπάρχει νέα ιδιοκτησία, νέο γήπεδο, αλλά και νέος αθλητικός διευθυντής, ο Χαβιέρ Ριμπάλτα, ο οποίος έχει εργαστεί για πολλά χρόνια στην Ιταλία. Με ήθελε και είναι καλή στιγμή για να είμαι εδώ, καθώς βρισκόμαστε στην αρχή ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου ανάπτυξης».
Για τη σχέση του με τον Χαβιέρ Ριμπάλτα: «Υπήρχαν φήμες, κάποιες κουβέντες, είναι αλήθεια ότι έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Πρέπει να πω όμως ότι δεν πίεσε ποτέ για να με πάρει με κάθε κόστος κάπου, ήταν κάτι που συνέβη τη στιγμή που έπρεπε να συμβεί. Και ελπίζω ότι η συνεργασία θα συνεχιστεί στο μέλλον. Η Πάρμα; Πιθανώς ναι, το είχαν σκεφτεί όταν έφευγα από τη Λοκομοτίβ Μόσχας».
Στο ρόστερ σας υπάρχουν πολλοί πρώην παίκτες της Serie A, καθώς και αρκετοί ποδοσφαιριστές με μεγάλη εμπειρία: Είναι μια στρατηγική; «Αλλάζουμε λίγο το ύφος μας. Βρήκα μια έμπειρη ομάδα, με πολύ υψηλό μέσο όρο ηλικίας. Αυτή είναι για εμάς μια σεζόν μετάβασης και ανανέωσης της ομάδας, χρειάζεται χρόνος.
Έχουμε αρχίσει να εντάσσουμε παίκτες λίγο νεότερους από τα πρότυπα της ΑΕΚ, αλλά όχι πολύ νεότερους για τα δικά μου πρότυπα. Για μένα, το ποδόσφαιρο δεν είναι θέμα ηλικίας ή εθνικότητας, αλλά μόνο ποιότητας. Μπορείς να είσαι 17 ή 37 ετών, αν αποδίδεις, είσαι μέσα. Ωστόσο, μια πιο δυναμική και φυσική ομάδα, δηλαδή λίγο νεότερη, είναι η ιδέα που προσπαθούμε να υλοποιήσουμε».
Για το αν ο Γιόβιτς αποτέλεσε δική του επιλογή: «Ναι, και όχι επειδή είναι Σέρβος όπως εγώ, αλλά για λόγους ποιότητας. Του μίλησα και του είπα: σε όλη σου την καριέρα ήσουν ο «νεαρός Λούκα», τώρα είναι η στιγμή να αναλάβεις έναν σημαντικό ρόλο, έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ομάδα.
Μπορεί να γίνει πρωταγωνιστής και να εξελιχθεί, ακόμα και ως άνθρωπος. Θα ήθελα η ομάδα να εξαρτάται από τις επιδόσεις του, να νιώθει την ευθύνη να παίζει κάθε αγώνα για την ομάδα, ως ηγέτης. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε, είναι πραγματικά καλός παίκτης, μέχρι σήμερα δεν είχε την ευκαιρία να είναι ο πρωταγωνιστής».
Για το αν βλέπει τον εαυτό του στο μέλλον στη Serie A: «Μιλάω ακόμα λίγο ιταλικά, τα έμαθα για 4 χρόνια όταν ήμουν νέος και θα μπορούσα να ξαναρχίσω να τα μελετώ, ώστε να μπορώ να επικοινωνώ σε λίγους μήνες. Και πρέπει να πω ότι η ιταλική κουλτούρα είχε μεγάλη επιρροή στη νεολαία μου, έβλεπα για παράδειγμα το «La Domenica Sportiva» και όλα τα ποδοσφαιρικά νέα από την Ιταλία, εκτός από αυτά της Αγγλίας.
Γιατί όχι… Αν έπρεπε να επιλέξω τα 5 καλύτερα πρωταθλήματα, στην κορυφή της λίστας μου θα ήταν η Ιταλία, η Αγγλία και η Ισπανία. Τις βλέπω ως χώρες στις οποίες το προπονητικό μου στυλ μπορεί να προσαρμοστεί καλύτερα. Το λέω αυτό έχοντας αντιμετωπίσει πολλές φορές ομάδες από αυτές τις χώρες. Είμαι σίγουρος για το τι μπορώ να κάνω και για τις ικανότητές μου, έχω εργαστεί σε μεγάλους συλλόγους την τελευταία δεκαετία, η κατάκτηση τροπαίων είναι πάντα η πρόκλησή μου.
Το σημαντικό είναι να έχεις πάντα ένα συγκεκριμένο σχέδιο, δεν αρκεί απλά να έρθεις στην Ιταλία, πρέπει να έχεις το σωστό προφίλ για να ενταχθείς καλύτερα, ίσως σταθεροποιώντας τη θέση σου για μια μακροπρόθεσμη συνεργασία. Και για μένα η επιτυχία δεν είναι μόνο το να προπονείς, το μήνυμά μου είναι ότι θέλω να έχω επιτυχία. Αυτή είναι η ιστορία μου».
Για το αν έχει κάποιον προπονητή ως πρότυπο: «Όχι, στην πραγματικότητα δεν είχα ποτέ. Ωστόσο, έχοντας παίξει σε πολλά ματς εναντίον προπονητών υψηλού επιπέδου, πάντα προσπαθούσα να κλέψω κάτι από αυτούς. Δεν είναι όμως σαν να κάνεις αντιγραφή-επικόλληση, έτσι εξελίσσεται το ποδόσφαιρο. Είμαι ανοιχτόμυαλος, παρατηρώ πολλές πρακτικές πτυχές της καθημερινότητας και προσαρμόζω τις ομάδες μου στους αντιπάλους και στις αλλαγές του ποδοσφαίρου.
Θυμάμαι ότι στην αρχή της καριέρας μου είχα ένα άτομο ως συνεργάτη, ενώ σήμερα περιτριγυρίζομαι από ειδικούς, έτοιμους να φροντίσουν κάθε πτυχή. Κυρίως, δίνω προσοχή στην ψυχολογική πλευρά: αν από αθλητική και τεχνική άποψη είμαστε σχεδόν στο μέγιστο, αυτή είναι μια περιοχή που πρέπει ακόμα να εξερευνηθεί στο ποδόσφαιρο».
Ειδήσεις σήμερα:
Γιατί πλημμύρισε η Αττική με 40 χιλιοστά βροχής, «πνίγηκαν» Ζωγράφου, Γουδή - Η ανάλυση Κολυδά
Εβαλε τα κλάματα η Τούνη έξω από τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης: «Αν εγώ δεν έχω δικαιωθεί 8 χρόνια, φανταστείτε τι ζουν άλλες κοπέλες»
Αποκλειστικότητα τέλος: Ποια διάσημα ζευγάρια επέλεξαν να έχουν ελεύθερη σχέση
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα