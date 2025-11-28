Η φετινή συλλογή FW25 δίνει την δυνατότητα σε κάθε γυναίκα να εκφραστεί με το προσωπικό της στυλ και να νιώθει άνετη και ταυτόχρονα κομψή με τα γυναικεία παπούτσια Parex.
Conference League: Η ΑΕΚ αναδείχθηκε κορυφαία ομάδα της 4ης αγωνιστικής
Conference League: Η ΑΕΚ αναδείχθηκε κορυφαία ομάδα της 4ης αγωνιστικής
Η Ένωση κατέκτησε την πρωτιά στην ψηφοφορία της UEFA, μετά τη μεγάλη νίκη στη Φλωρεντία επί της Φιορεντίνα με το γκολ του Γκατσίνοβιτς
H AEK αναδείχθηκε κορυφαία ομάδα της 4ης αγωνιστικής στο Conference League, μετά από σχετική ψηφοφορία, όπως αναφέρει η UEFA. Η «Ένωση» πανηγύρισε σπουδαία νίκη στη μέσα στη Φλωρεντία, απέναντι στη Φιορεντίνα, με γκολ του Γκατσίνοβιτς (35’) και ψηφίστηκε ως η καλύτερη απόδοση , ανάμεσα στις 36 ομάδες της διοργάνωσης.
Η ελληνική ομάδα επικράτησε της έτερης υποψήφιας, Σίγκμα Σόλομουτς, νικήτρια (2-1) της απόλυτης έως χθες, Τσέλιε.
Ειδήσεις σήμερα:
Γιατί πλημμύρισε η Αττική με 40 χιλιοστά βροχής, «πνίγηκαν» Ζωγράφου, Γουδή - Η ανάλυση Κολυδά
Εβαλε τα κλάματα η Τούνη έξω από τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης: «Αν εγώ δεν έχω δικαιωθεί 8 χρόνια, φανταστείτε τι ζουν άλλες κοπέλες»
Αποκλειστικότητα τέλος: Ποια διάσημα ζευγάρια επέλεξαν να έχουν ελεύθερη σχέση
Η ελληνική ομάδα επικράτησε της έτερης υποψήφιας, Σίγκμα Σόλομουτς, νικήτρια (2-1) της απόλυτης έως χθες, Τσέλιε.
An impressive 1-0 win secures AEK Athens Performance of the Week 🤩#UECLPOTW pic.twitter.com/oICj6v6IB3— UEFA Conference League (@Conf_League) November 28, 2025
Γιατί πλημμύρισε η Αττική με 40 χιλιοστά βροχής, «πνίγηκαν» Ζωγράφου, Γουδή - Η ανάλυση Κολυδά
Εβαλε τα κλάματα η Τούνη έξω από τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης: «Αν εγώ δεν έχω δικαιωθεί 8 χρόνια, φανταστείτε τι ζουν άλλες κοπέλες»
Αποκλειστικότητα τέλος: Ποια διάσημα ζευγάρια επέλεξαν να έχουν ελεύθερη σχέση
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα