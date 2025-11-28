Conference League: Η ΑΕΚ αναδείχθηκε κορυφαία ομάδα της 4ης αγωνιστικής
SPORTS
ΑΕΚ Φιορεντίνα Conference League

Conference League: Η ΑΕΚ αναδείχθηκε κορυφαία ομάδα της 4ης αγωνιστικής

Η Ένωση κατέκτησε την πρωτιά στην ψηφοφορία της UEFA, μετά τη μεγάλη νίκη στη Φλωρεντία επί της Φιορεντίνα με το γκολ του Γκατσίνοβιτς

Conference League: Η ΑΕΚ αναδείχθηκε κορυφαία ομάδα της 4ης αγωνιστικής
H AEK αναδείχθηκε κορυφαία ομάδα της 4ης αγωνιστικής στο Conference League, μετά από σχετική ψηφοφορία, όπως αναφέρει η UEFA. Η «Ένωση» πανηγύρισε σπουδαία νίκη στη μέσα στη Φλωρεντία, απέναντι στη Φιορεντίνα, με γκολ του Γκατσίνοβιτς (35’) και ψηφίστηκε ως η καλύτερη απόδοση , ανάμεσα στις 36 ομάδες της διοργάνωσης.

Η ελληνική ομάδα επικράτησε της έτερης υποψήφιας, Σίγκμα Σόλομουτς, νικήτρια (2-1) της απόλυτης έως χθες, Τσέλιε.

