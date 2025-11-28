Ιστιοπλοΐα: Φινάλε στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα iQFOiL

Αυλαία ρίχνει το Σάββατο το open ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της ολυμπιακής κλάσης iQFOiL της Ιταλίας με τους τρεις Έλληνες ιστιοπλόους να πραγματοποιούν μέτρια εμφάνιση, αλλά να κερδίζουν σε εμπειρίες. Έχουν αντιμετωπίσει τα μεγαλύτερα ονόματα της κλάσης και αυτός ο αγώνας θα τους βοηθήσει μελλοντικά στην καριέρα τους.

Στις γυναίκες μετά από 11 ιστιοδρομίες η Δανάη Ποντίφηξ είναι 28η με 180 βαθμούς σε σύνολο 55 σκαφών από 22 χώρες.

Έχει τερματίσει 40 (την αφαίρεσε), 35, 42 (την αφαίρεσε), 13, 20, 29, 5, 13, 19, 25 και 21 αντίστοιχα. Στους άνδρες και σε εννέα ιστιοδρομίες ο Πέτρος Κονταρίνης είναι 71ος με 191 βαθμούς μεταξύ 87 σκαφών από 27 χώρες.

Ο Έλληνας ιστιοπλόος έχει τερματίσει 42 (την αφαίρεσε), 35, 23, 27, 33, 31, 21, 21, 27. Ο Αλέξανδρος Κοκκινάκης βρίσκεται στην 73η θέση με 197 βαθμούς και οι θέσεις του είναι 27, 40, 28, 38, 45 (την αφαίρεσε),30, 27 (την αφαίρεσε), 15, 19.



