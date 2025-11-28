Η φετινή συλλογή FW25 δίνει την δυνατότητα σε κάθε γυναίκα να εκφραστεί με το προσωπικό της στυλ και να νιώθει άνετη και ταυτόχρονα κομψή με τα γυναικεία παπούτσια Parex.
Δεν θα μπορούσε να ήταν άλλος μήνας για τη Σαπεκοένσε – Η επάνοδος και τι κάνουν σήμερα οι επιζώντες της τραγωδίας (video)
Συμπληρώνονται εννέα χρόνια από την αεροπορική τραγωδία που συγκλόνισε τον ποδοσφαιρικό κόσμο και άφησε ανεξίτηλο σημάδι στη συλλογική μνήμη
Στις 28 Νοεμβρίου 2016, το αεροπλάνο που μετέφερε την αποστολή της Σαπεκοένσε στον πρώτο τελικό του Copa Sudamericana συνετρίβη λίγα χιλιόμετρα πριν από το αεροδρόμιο του Μεντεγίν, στο «Cerro Chapecoense».
Από τους 77 επιβαίνοντες, οι 71 έχασαν τη ζωή τους – ανάμεσά τους παίκτες, μέλη του τεχνικού επιτελείου, δημοσιογράφοι και στελέχη του πληρώματος.
