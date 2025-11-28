Δεν θα μπορούσε να ήταν άλλος μήνας για τη Σαπεκοένσε – Η επάνοδος και τι κάνουν σήμερα οι επιζώντες της τραγωδίας (video)
SPORTS

Δεν θα μπορούσε να ήταν άλλος μήνας για τη Σαπεκοένσε – Η επάνοδος και τι κάνουν σήμερα οι επιζώντες της τραγωδίας (video)

Συμπληρώνονται εννέα χρόνια από την αεροπορική τραγωδία που συγκλόνισε τον ποδοσφαιρικό κόσμο και άφησε ανεξίτηλο σημάδι στη συλλογική μνήμη

Δεν θα μπορούσε να ήταν άλλος μήνας για τη Σαπεκοένσε – Η επάνοδος και τι κάνουν σήμερα οι επιζώντες της τραγωδίας (video)
Στις 28 Νοεμβρίου 2016, το αεροπλάνο που μετέφερε την αποστολή της Σαπεκοένσε στον πρώτο τελικό του Copa Sudamericana συνετρίβη λίγα χιλιόμετρα πριν από το αεροδρόμιο του Μεντεγίν, στο «Cerro Chapecoense».

Από τους 77 επιβαίνοντες, οι 71 έχασαν τη ζωή τους – ανάμεσά τους παίκτες, μέλη του τεχνικού επιτελείου, δημοσιογράφοι και στελέχη του πληρώματος.

