Η DEMO εξελίσσεται σε στρατηγικό πυλώνα του εθνικού συστήματος υγείας, επενδύοντας στη βιοτεχνολογία, ενισχύοντας την επάρκεια φαρμάκων και δημιουργώντας την πρώτη ολοκληρωμένη εγχώρια παραγωγή προηγμένων θεραπειών στην Ελλάδα.
Ο 17χρονος που κάνει πάταγο, προτάθηκε στην ΑΕΚ, αλλά δεν ήρθε ποτέ να δοκιμαστεί για… αστείους λόγους – Από το καλοκαίρι… στην Τσέλσι!
Ο 17χρονος που κάνει πάταγο, προτάθηκε στην ΑΕΚ, αλλά δεν ήρθε ποτέ να δοκιμαστεί για… αστείους λόγους – Από το καλοκαίρι… στην Τσέλσι!
Δεν είναι ασυνήθιστο το γεγονός και στην χώρα μας, να προτείνονται ή, ακόμη και να δοκιμάζονται νεαροί ταλαντούχοι παίκτες από ομάδες της κορυφαίας επαγγελματικής κατηγορίας και για τους «χ, ψ» λόγους να… απορρίπτονται. Λίγο αργότερα, βέβαια, κάποιοι το… μετανιώνουν!
Όπως στην προκειμένη περίπτωση της ΑΕΚ και του Νταστάν Σατπάεφ. Του επιθετικού από το Καζακστάν, που δεν έχει κλείσει ακόμη τα 18 του χρόνια και αυτή την εποχή συγκαταλέγεται σε ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα παικτών – αυτής της ηλικίας – παγκοσμίως!
Η χώρα που επί του παρόντος δεν φημίζεται για την ανάδειξη σπουδαίων παικτών, μπορεί στο άμεσο μέλλον να… κάνει τη διαφορά με τον 17χρονο επιθετικό της Καϊράτ Αλμάτι, τον επερχόμενο αντίπαλο του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League (9/12).
Ο νεαρός πραγματοποιεί απίστευτες εμφανίσεις με την Καϊράτ και την Εθνική ομάδα της πατρίδας του, ενώ έχει ήδη κλείσει στην Τσέλσι στην οποία θα ενταχθεί το επόμενο καλοκαίρι. Πριν, όμως, συμβεί αυτό, ο Σατπάεφ είχε προταθεί (και) στην ΑΕΚ!
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
Η χώρα που επί του παρόντος δεν φημίζεται για την ανάδειξη σπουδαίων παικτών, μπορεί στο άμεσο μέλλον να… κάνει τη διαφορά με τον 17χρονο επιθετικό της Καϊράτ Αλμάτι, τον επερχόμενο αντίπαλο του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League (9/12).
Ο νεαρός πραγματοποιεί απίστευτες εμφανίσεις με την Καϊράτ και την Εθνική ομάδα της πατρίδας του, ενώ έχει ήδη κλείσει στην Τσέλσι στην οποία θα ενταχθεί το επόμενο καλοκαίρι. Πριν, όμως, συμβεί αυτό, ο Σατπάεφ είχε προταθεί (και) στην ΑΕΚ!
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα