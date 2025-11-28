Ο 17χρονος που κάνει πάταγο, προτάθηκε στην ΑΕΚ, αλλά δεν ήρθε ποτέ να δοκιμαστεί για… αστείους λόγους – Από το καλοκαίρι… στην Τσέλσι!
SPORTS

Ο 17χρονος που κάνει πάταγο, προτάθηκε στην ΑΕΚ, αλλά δεν ήρθε ποτέ να δοκιμαστεί για… αστείους λόγους – Από το καλοκαίρι… στην Τσέλσι!

Δεν είναι ασυνήθιστο το γεγονός και στην χώρα μας, να προτείνονται ή, ακόμη και να δοκιμάζονται νεαροί ταλαντούχοι παίκτες από ομάδες της κορυφαίας επαγγελματικής κατηγορίας και για τους «χ, ψ» λόγους να… απορρίπτονται. Λίγο αργότερα, βέβαια, κάποιοι το… μετανιώνουν!

Ο 17χρονος που κάνει πάταγο, προτάθηκε στην ΑΕΚ, αλλά δεν ήρθε ποτέ να δοκιμαστεί για… αστείους λόγους – Από το καλοκαίρι… στην Τσέλσι!
Όπως στην προκειμένη περίπτωση της ΑΕΚ και του Νταστάν Σατπάεφ. Του επιθετικού από το Καζακστάν, που δεν έχει κλείσει ακόμη τα 18 του χρόνια και αυτή την εποχή συγκαταλέγεται σε ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα παικτών – αυτής της ηλικίας – παγκοσμίως!

Η χώρα που επί του παρόντος δεν φημίζεται για την ανάδειξη σπουδαίων παικτών, μπορεί στο άμεσο μέλλον να… κάνει τη διαφορά με τον 17χρονο επιθετικό της Καϊράτ Αλμάτι, τον επερχόμενο αντίπαλο του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League (9/12).

Ο νεαρός πραγματοποιεί απίστευτες εμφανίσεις με την Καϊράτ και την Εθνική ομάδα της πατρίδας του, ενώ έχει ήδη κλείσει στην Τσέλσι στην οποία θα ενταχθεί το επόμενο καλοκαίρι. Πριν, όμως, συμβεί αυτό, ο Σατπάεφ είχε προταθεί (και) στην ΑΕΚ!

Διαβάστε περισσότερα στο  monobala.gr

Thema Insights

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία που μετατρέπει την τεχνογνωσία σε κοινωνική δύναμη

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία που μετατρέπει την τεχνογνωσία σε κοινωνική δύναμη

Η DEMO εξελίσσεται σε στρατηγικό πυλώνα του εθνικού συστήματος υγείας, επενδύοντας στη βιοτεχνολογία, ενισχύοντας την επάρκεια φαρμάκων και δημιουργώντας την πρώτη ολοκληρωμένη εγχώρια παραγωγή προηγμένων θεραπειών στην Ελλάδα.

Πως η COSMOTE TELEKOM ένωσε δρομείς, θεατές και αξίες στο κορυφαίο δρομικό γεγονός

Τεράστια επιτυχία, παγκόσμια απήχηση, αισιοδοξία, πάθος και μια συναρπαστική «ωδή» στον αθλητισμό που δεν άφησε κανέναν ασυγκίνητο, μαζί με την αυθόρμητη χαρά του τερματισμού και της συμμετοχής: Αυτά είναι μερικά από όσα αφήνει πίσω του ο πρόσφατος, 42ος Μαραθώνιος της Αθήνας, ο Αυθεντικός, στον οποίο συμμετείχαν περίπου 72.800 δρομείς από όλον τον κόσμο

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης