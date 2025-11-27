Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.
Ανοίγει ο «ασκός του Αιόλου» με την απόφαση της FIFA για «ψαλίδι» στην ποινή του Ρονάλντο;
Ανοίγει ο «ασκός του Αιόλου» με την απόφαση της FIFA για «ψαλίδι» στην ποινή του Ρονάλντο;
Η FIFA θα μπορούσε να αντιμετωπίσει νομικές ενέργειες μετά την αμφιλεγόμενη απόφασή της να αναστείλει την απαγόρευση του Κριστιάνο Ρονάλντο και να του επιτρέψει να αγωνιστεί στους δύο πρώτους αγώνες της Πορτογαλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο
Σε μια κίνηση που προκάλεσε εκτεταμένες επικρίσεις, η Παγκόσμια Συνομοσπονδία αποφάσισε ν’ αναστείλει την ποινή απαγόρευσης τριών αγώνων που επιβλήθηκε στον 40χρονο σούπερ σταρ, μετά την αποβολή του για χτύπημα με αγκώνα στην Ιρλανδή Ντάρα Ο’Σέι σε έναν προκριματικό αγώνα νωρίτερα αυτόν τον μήνα.
Ο Ρονάλντο, φιλοξενούμενος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο την περασμένη εβδομάδα, δεν αγωνίστηκε στον τελευταίο προκριματικό αγώνα της Πορτογαλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο – μια συντριβή με 9-1 επί της Αρμενίας – και ουσιαστικά είναι πλέον ελεύθερος να αγωνιστεί για τη χώρα του.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
Ο Ρονάλντο, φιλοξενούμενος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο την περασμένη εβδομάδα, δεν αγωνίστηκε στον τελευταίο προκριματικό αγώνα της Πορτογαλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο – μια συντριβή με 9-1 επί της Αρμενίας – και ουσιαστικά είναι πλέον ελεύθερος να αγωνιστεί για τη χώρα του.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα