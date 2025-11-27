Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα Παναθηναϊκός-Στουρμ Γκρατς, ΠΑΟΚ-Μπραν και Φιορεντίνα-ΑΕΚ στην Ευρώπη
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα Παναθηναϊκός-Στουρμ Γκρατς, ΠΑΟΚ-Μπραν και Φιορεντίνα-ΑΕΚ στην Ευρώπη

Η Ελλάδα ξεκινά την πορεία της στα προκριματικά του Μundobasket 2027 αντιμετωπίζοντας τη Ρουμανία στο «Αλεξάνδρειο»

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα Παναθηναϊκός-Στουρμ Γκρατς, ΠΑΟΚ-Μπραν και Φιορεντίνα-ΑΕΚ στην Ευρώπη
Πλούσιο το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων

Στις 19:45, Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μπραν στην Τούμπα σε απευθείας μετάδοση από το Cosmote Sport 3. Ακολουθεί το Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς στις 22:00 στο ΟΑΚΑ, με το ματς να μεταδίδεται από το Cosmote Sport 4. Τέλος, η ΑΕΚ θα τίθεται αντιμέτωπη με τη Φιορεντίνα στο «Αρτέμιο Φράνκι» την ίδια ώρα, με τον αγώνα να είναι live στπ Cosmote Sport 5.

Στο μπάσκετ, η Ελλάδα ξεκινά την πορεία της στα προκριματικά του Μundobasket 2027 αντιμετωπίζοντας τη Ρουμανία στο «Αλεξάνδρειο». Το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη θα επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί την έδρα του για να ξεκινήσει με το δεξί στον 2ο όμιλο, με το ματς να αρχίσει στις 18:30 και να μεταδίδεται ζωντανά από την ΕΡΤ2.

Στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά παιχνίδια της ημέρας, η Πόρτο αντιμετωπίζει τη Νις στο Εuropa League (19:45, Cosmote Sport 6), η Ρόμα τη Μίντιλαντ (19:45, Cosmote Sport 7), η Νότιγχαμ τη Μάλμε (22:00, Cosmote Sport 6) και στο Conference League, η Μπέτις υποδέχεται την Ουτρέχτη (22:00, Cosmote Sport 9).


Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (27/11/2025):

08:05 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2025 Σαουδική Αραβία, SS3 Moon Stage 1

09:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2025 Σαουδική Αραβία, SS4 Kuhlays 1

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Ρουμανία Προκριματικοί Mundobasket

19:45 COSMOTE SPORT 9 HD Ομόνοια – Ντινάμο Κιέβου UEFA Conference League

19:45 COSMOTE SPORT 8 HD Φέγενορντ – Σέλτικ UEFA Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Ρόμα – Μίντιλαντ UEFA Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 6 HD Πόρτο – Νις UEFA Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 3 HD ΠΑΟΚ – Μπραν UEFA Europa League

22:00 ANT1 – COSMOTE SPORT 5 HD Φιορεντίνα – ΑΕΚ UEFA Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Μπέτις – Ουτρέχτη UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Στρασβούργο – Κρίσταλ Πάλας UEFA Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπολόνια – Σάλτσμπουργκ UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ρέιντζερς – Μπράγκα UEFA Europa League

