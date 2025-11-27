Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα Παναθηναϊκός-Στουρμ Γκρατς, ΠΑΟΚ-Μπραν και Φιορεντίνα-ΑΕΚ στην Ευρώπη
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα Παναθηναϊκός-Στουρμ Γκρατς, ΠΑΟΚ-Μπραν και Φιορεντίνα-ΑΕΚ στην Ευρώπη
Η Ελλάδα ξεκινά την πορεία της στα προκριματικά του Μundobasket 2027 αντιμετωπίζοντας τη Ρουμανία στο «Αλεξάνδρειο»
Πλούσιο το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων.
Στις 19:45, Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μπραν στην Τούμπα σε απευθείας μετάδοση από το Cosmote Sport 3. Ακολουθεί το Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς στις 22:00 στο ΟΑΚΑ, με το ματς να μεταδίδεται από το Cosmote Sport 4. Τέλος, η ΑΕΚ θα τίθεται αντιμέτωπη με τη Φιορεντίνα στο «Αρτέμιο Φράνκι» την ίδια ώρα, με τον αγώνα να είναι live στπ Cosmote Sport 5.
Στο μπάσκετ, η Ελλάδα ξεκινά την πορεία της στα προκριματικά του Μundobasket 2027 αντιμετωπίζοντας τη Ρουμανία στο «Αλεξάνδρειο». Το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη θα επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί την έδρα του για να ξεκινήσει με το δεξί στον 2ο όμιλο, με το ματς να αρχίσει στις 18:30 και να μεταδίδεται ζωντανά από την ΕΡΤ2.
Στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά παιχνίδια της ημέρας, η Πόρτο αντιμετωπίζει τη Νις στο Εuropa League (19:45, Cosmote Sport 6), η Ρόμα τη Μίντιλαντ (19:45, Cosmote Sport 7), η Νότιγχαμ τη Μάλμε (22:00, Cosmote Sport 6) και στο Conference League, η Μπέτις υποδέχεται την Ουτρέχτη (22:00, Cosmote Sport 9).
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (27/11/2025):
08:05 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2025 Σαουδική Αραβία, SS3 Moon Stage 1
09:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2025 Σαουδική Αραβία, SS4 Kuhlays 1
18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Ρουμανία Προκριματικοί Mundobasket
19:45 COSMOTE SPORT 9 HD Ομόνοια – Ντινάμο Κιέβου UEFA Conference League
19:45 COSMOTE SPORT 8 HD Φέγενορντ – Σέλτικ UEFA Europa League
19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Ρόμα – Μίντιλαντ UEFA Europa League
19:45 COSMOTE SPORT 6 HD Πόρτο – Νις UEFA Europa League
Στις 19:45, Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μπραν στην Τούμπα σε απευθείας μετάδοση από το Cosmote Sport 3. Ακολουθεί το Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς στις 22:00 στο ΟΑΚΑ, με το ματς να μεταδίδεται από το Cosmote Sport 4. Τέλος, η ΑΕΚ θα τίθεται αντιμέτωπη με τη Φιορεντίνα στο «Αρτέμιο Φράνκι» την ίδια ώρα, με τον αγώνα να είναι live στπ Cosmote Sport 5.
Στο μπάσκετ, η Ελλάδα ξεκινά την πορεία της στα προκριματικά του Μundobasket 2027 αντιμετωπίζοντας τη Ρουμανία στο «Αλεξάνδρειο». Το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη θα επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί την έδρα του για να ξεκινήσει με το δεξί στον 2ο όμιλο, με το ματς να αρχίσει στις 18:30 και να μεταδίδεται ζωντανά από την ΕΡΤ2.
Στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά παιχνίδια της ημέρας, η Πόρτο αντιμετωπίζει τη Νις στο Εuropa League (19:45, Cosmote Sport 6), η Ρόμα τη Μίντιλαντ (19:45, Cosmote Sport 7), η Νότιγχαμ τη Μάλμε (22:00, Cosmote Sport 6) και στο Conference League, η Μπέτις υποδέχεται την Ουτρέχτη (22:00, Cosmote Sport 9).
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (27/11/2025):
Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα
08:05 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2025 Σαουδική Αραβία, SS3 Moon Stage 1
09:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2025 Σαουδική Αραβία, SS4 Kuhlays 1
18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Ρουμανία Προκριματικοί Mundobasket
19:45 COSMOTE SPORT 9 HD Ομόνοια – Ντινάμο Κιέβου UEFA Conference League
19:45 COSMOTE SPORT 8 HD Φέγενορντ – Σέλτικ UEFA Europa League
19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Ρόμα – Μίντιλαντ UEFA Europa League
19:45 COSMOTE SPORT 6 HD Πόρτο – Νις UEFA Europa League
19:45 COSMOTE SPORT 3 HD ΠΑΟΚ – Μπραν UEFA Europa League
22:00 ANT1 – COSMOTE SPORT 5 HD Φιορεντίνα – ΑΕΚ UEFA Conference League
22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Μπέτις – Ουτρέχτη UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Στρασβούργο – Κρίσταλ Πάλας UEFA Conference League
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπολόνια – Σάλτσμπουργκ UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ρέιντζερς – Μπράγκα UEFA Europa League
22:00 ANT1 – COSMOTE SPORT 5 HD Φιορεντίνα – ΑΕΚ UEFA Conference League
22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Μπέτις – Ουτρέχτη UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Στρασβούργο – Κρίσταλ Πάλας UEFA Conference League
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπολόνια – Σάλτσμπουργκ UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ρέιντζερς – Μπράγκα UEFA Europa League
Ειδήσεις σήμερα:
Τη δεύτερη ημέρα του 19χρονου Ραφαήλ ως ΕΠΟΠ εκτυλίχθηκε η τραγωδία με τη χειροβομβίδα στη Ρόδο - Ραγίζει καρδιές η νέα μαντινάδα του πατέρα του
«Δεν έχουμε φάει τίποτα»: Εκρηκτική η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με Σεμερτζίδου, Αντωνόπουλο και Κωνσταντοπούλου
Η Ρεμπούτσικα στηρίζει τον γιο του Χατζιδάκι κατά Μποφίλιου, Χαρούλη: Πήραν τα τραγούδια με το έτσι θέλω, δεν υπάρχει ποιότητα αλλά συμφέρον
Τη δεύτερη ημέρα του 19χρονου Ραφαήλ ως ΕΠΟΠ εκτυλίχθηκε η τραγωδία με τη χειροβομβίδα στη Ρόδο - Ραγίζει καρδιές η νέα μαντινάδα του πατέρα του
«Δεν έχουμε φάει τίποτα»: Εκρηκτική η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με Σεμερτζίδου, Αντωνόπουλο και Κωνσταντοπούλου
Η Ρεμπούτσικα στηρίζει τον γιο του Χατζιδάκι κατά Μποφίλιου, Χαρούλη: Πήραν τα τραγούδια με το έτσι θέλω, δεν υπάρχει ποιότητα αλλά συμφέρον
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα