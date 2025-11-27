Euroleague: Ήττα για τον Ολυμπιακό στο Βελιγράδι, συγκάτοικοι στην κορυφή Ερυθρός Αστέρας, Χαποελ και Παναθηναϊκός
Οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν από τον Ερυθρό Αστέρα με 91-80 - Σε τροχιά κορυφής η Μπαρτσελόνα - «Περίπατος» της Μονακό κόντρα στην Εφές - Με... 100άρα το ντεμπούτο του Ποέτα στο «τιμόνι» της Αρμάνι
Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 91-80 από τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι και έπεσε στο 8-5 (5-2 εντός και 3-3 εκτός έδρας) στην EuroLeague, ενώ εκείνη του Σάσα Ομπράντοβιτς ανέβηκε στο 9-4 (7-1 εντός και 2-3 εκτός έδρας). Νωρίτερα η Αρμάνι Μιλάνο είχε περάσει από το Βελιγράδι, κερδίζοντας την Μακάμπι με 88-102, βελτιώνοντας το δικό της ρεκόρ στο 7-6. Στο Πριγκιπάτο, η Μονακό είχε εύκολο έργο απέναντι στην Εφές την οποία και... διέλυσε με σκορ 102-66. Η Μπαρτσελόνα νίκησε με 88-78 τη Βιλερμπάν, βελτίωσε σε 8-5 το ρεκόρ της και παραμένει μία ανάσα από τη συγκατοίκηση στην πρώτη θέση με Χαποέλ Τελ Αβίβ, Ερυθρό Αστέρα και Παναθηναϊκό.
Το επιμέρους σκορ 32-15 υπέρ του Ερυθρού Αστέρα στην 4η περίοδο στέρησε τη νίκη και την κορυφή από τον Ολυμπιακό, στο Βελιγράδι, απ΄ όπου θα επιστρέψει στην Αθήνα, με ήττα 91-80 για την 13η αγωνιστική της Euroleague και ρεκόρ 8-5. Στον αντίποδα, ο Ερυθρός Αστέρας ανέβηκε στο 9-4 και μοιράζεται πλέον το «ρετιρέ» με τον Παναθηναϊκό και τη Χάποελ Τελ Αβίβ.
Η ομάδα του Πειραιά είχε προηγηθεί και με +12 (48-60) στα μισά της 3ης περιόδου χάρη σε 14 πόντους του Σάσα Βεζένκοφ σ’ αυτό το διάστημα. Όμως, το καλύτερο παιχνίδι του Βούλγαρου φόργουορντ αυτή τη σεζόν (29π. με 4/8 τρίποντα και 8ρ.) δεν θα αποδεικνυόταν αρκετό για να πάρει τη νίκη στην “ Beograd Arena” ο Ολυμπιακός.
Από το +6 (59-65) στο 30ό λεπτό, ο Ολυμπιακός δέχτηκε σερί 13-0 στις αρχές της 4ης περιόδου με τρία εύστοχα τρίποντα, ένα από Μπάτλερ και δύο από Γκρέιαμ, για να βρεθούν στο -7 (72-65). Τα δύο διαδοχικά τρίποντα του Ολυμπιακού, ένα από τον Παπανικολάου και ένα από τον Ντόρσεϊ, έβαζαν τους Πειραιώτες ξανά στη διεκδίκηση της νίκης (72-71), 5:43΄΄ πριν τη λήξη. Για να πάρει τη σκυτάλη από τον MVP Τζόρνταν Ενβόρα (23π.) ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, ο οποίος σημειώνοντας και τους 10 πόντους του (!) στο τελευταίο δεκάλεπτο (μοίρασε και 9 ασίστ) να γίνει ο ήρωας της σερβικής ομάδας. Ντόρσεϊ και Ουόκαπ αστόχησαν σε λέι απ στο τέλος, ενώ άστοχος ήταν και ο Βεζένκοφ σε προσπάθεια για τρεις. Ο Ντόρσεϊ (16π. με 4/8 τρίποντα) θα ευστοχούσε έξω από τα 6.75 για το 86-80, αλλά ήταν πολύ αργά αφού απέμεναν 38΄΄.
Ο Ολυμπιακός που πήρε και 13 πόντους από τον Εβάν Φουρνιέ πλήρωσε τα 17 λάθη (11 οι γηπεδούχοι) και πληγώθηκε από την άμυνά του, αφού είδε τον Ερυθρό Αστέρα να έχει 80% ευστοχία στα τρίποντα (12/15) κι ενώ οι παίκτες του Μπαρτζώκα σούταραν με ποσοστό 38,2% έξω από τα 6.75 (13/34).
Ο Τσίμα Μονέκε σημείωσε double double με 11 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ ο Σεμι Οτζελέγιε πέτυχε 15 πόντους με 3/3 τρίποντα.
Τα δεκάλεπτα: 21-15, 37-38, 59-65, 91-80
Σε τροχιά κορυφής η Μπαρτσελόνα, πρώτη νίκη για Πασκουάλ
Η Μπαρτσελόνα δεν χάνει την επαφή με την κορυφή, καθώς μετά την αποψινή εντός έδρας νίκη της με 88-78 επί της Βιλερμπάν, για την 13η αγωνιστική της Euroleague, βελτίωσε σε 8-5 το ρεκόρ της και παραμένει μία ανάσα από τη συγκατοίκηση στην πρώτη θέση με Χαποέλ Τελ Αβίβ, Ερυθρό Αστέρα και Παναθηναϊκό. Στο 3-10 υποχώρησαν οι Γάλλοι, οι οποίοι βρίσκονται στο... βυθό της κατάταξης, «αγκαλιά» με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.
Η Βιλερμπάν έβαλε... δύσκολα στην Μπαρτσελόνα για 30 λεπτά, αλλά στην εκκίνηση της τέταρτης περιόδου ο Μπριθουέλα πήρε... φωτιά και με επτά σερί πόντους του έδωσε το έναυσμα για ένα επιμέρους σκορ 12-4 των Καταλανών, με το οποίο ξέφυγαν με +11 στο 36΄ (80-69) και δεν κοίταξαν πίσω, χαρίζοντας στον τεχνικό τους Τσάβι Πασκουάλ την πρώτη νίκη του.
Πρώτος σκόρερ των Ισπανών ο Κέβιν Πάντερ με 24 πόντους (7 ασίστ), ενώ 15 πρόσθεσε ο Τορνικέ Σενγκέλια και 12 ο Ντάριο Μπριθουέλα. Από τη Βιλερμπάν των απογοητευτικών ποσοστών ευστοχίας από τα 6,75 και των 17 λαθών ξεχώρισε ο Νάντο ντε Κολό με 22 πόντους και 9 ασίστ.
Τα δεκάλεπτα: 20-19, 45-44, 68-65, 88-78
«Περίπατος» της Μονακό
Η Μονακό πανηγύρισε ενώπιον του κοινού της τη δεύτερη διαδοχική νίκη της στη Euroleague, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 8-5, με το οποίο συνεχίζει την καταδίωξη της κορυφής. Οι Μονεγάσκοι συνέτριψαν με 102-66 την Αναντολού Εφές, για την 13η αγωνιστική, υποχρεώνοντας την τουρκική ομάδα στην όγδοη ήττα της.
Το εξαιρετικό αμυντικά δεύτερο ημίχρονο της Μονακό έκανε τη διαφορά στο Πριγκιπάτο, με τους Μονεγάσκους να περιορίζουν τους αντιπάλους στους 23 πόντους (10 στην τρίτη περίοδο, 13 στην τέταρτη) σε αυτό το διάστημα και να γεμίζουν αυτοπεποίθηση την επίθεση, η οποία με ρεσιτάλ παραγωγικότητας στο τέταρτο δεκάλεπτο (σημείωσε 32π.) μετέτρεψε σε... περίπατο τον αγώνα.
Οι Ντάνιελ Τάις (17π.), Άλφα Ντιαλό (13π.), Κεβάριους Χέις (12π.) και Ματιέ Στραζέλ οι... διψήφιοι της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη, ενώ από την Αναντολού Εφές πάλεψε ο Αϊζάια Κορτνινιέ με 16 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 25-22, 50-43, 70-53,102-66
Με... 100άρα το ντεμπούτο του Ποέτα στο «τιμόνι» της Αρμάνι Μιλάνο
Η Αρμάνι Μιλάνο επέστρεψε θριαμβευτικά στα θετικά αποτελέσματα στη Eurolegue, συντρίβοντας στο... ουδέτερο Βελιγράδι τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και σημειώνοντας το τρίτο της εφετινό ευρωπαϊκό «διπλό». Οι Ιταλοί, στο ντεμπούτο του Τζουζέπε Ποέτα στην τεχνική ηγεσία, επικράτησαν άνετα με 102-88 των Ισραηλινών, για την 13η αγωνιστική της διοργάνωσης, δίνοντας θετικό πρόσημο στο ρεκόρ τους (7-6) και υποχρεώνοντας τη Μακάμπι στη δέκατη ήττα τους.
Με απόλυτη κυριαρχία στα ριμπάουντ (35 έναντι 26) και εξαιρετικά ποσοστά ευστοχία, η Αρμάνι πήρε τον έλεγχο του αγώνα από το πρώτο τζάμπολ, ενώ όταν ενεργοποίησε και την άμυνα στην τρίτη περίοδο, περιορίζοντας τους γηπεδούχους στους 14 πόντους, μπήκε πρόωρα σε τροχιά νίκης...
Κορυφαίοι των νικητών οι Σέιβον Σιλντς και Άρμονι Μπρουκς με 26 και 20 πόντους, αντίστοιχα, ενώ από τη Μακάμπι πάλεψαν οι Λόνι Ουόκερ (21π.) και Ρόμαν Σόρκιν (20π.).
Τα δεκάλεπτα: 25-27, 48-54, 62-81, 88-102
Σε αναμετρήσεις της 13ης αγωνιστικής στη Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:
Τρίτη, 25 Νοεμβρίου
Παναθηναϊκός–Παρτιζάν (Σερβία) 91-69
Ντουμπάι (ΗΑΕ)–Παρί (Γαλλία) 90-89
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)–Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 66-64
Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 74-75
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)–Μπασκόνια (Ισπανία) 82-67
Βαλένθια (Ισπανία)–Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 90-67
Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)–Ολυμπιακός 91-80
Μονακό (Μονακό)–Αναντολού Εφές (Τουρκία) 102-66
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 88-102
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)–Βιλερμπάν (Γαλλία) 88-78
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΧάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 9-4
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 9-4
Παναθηναϊκός 9-4
Ολυμπιακός 8-5
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 8-5
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 8-5
Βαλένθια (Ισπανία) 8-5
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 8-5
Μονακό (Μονακό) 8-5
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 7-6
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 7-6
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 6-7
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 6-7
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 5-8
Παρί (Γαλλία) 5-8
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 5-8
Παρτιζάν (Σερβία) 4-9
Μπασκόνια (Ισπανία) 4-9
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 3-10
Βιλερμπάν (Γαλλία) 3-10
Επόμενη αγωνιστική (14η)4/12
19:15 Αναντολού Εφές-Ρεάλ Μαδρίτης
20:00 Ζάλγκιρις-Μακάμπι
20:30 Μονακό-Παρί
21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ-Βιλερμπάν
21:15 Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε
21:45 Παρτίζαν-Μπάγερν Μονάχου
5/12
21:00 Ερυθρός Αστέρας-Μπαρτσελόνα
21:15 Παναθηναϊκός-Βαλένθια
21:30 Μπασκόνια-Αρμάνι Μιλάνο
21:30 Βίρτους Μπολόνια-Dubai Basketball
