Euroleague: Ήττα για τον Ολυμπιακό στο Βελιγράδι, συγκάτοικοι στην κορυφή Ερυθρός Αστέρας, Χαποελ και Παναθηναϊκός

Η Μπαρτσελόνα δεν χάνει την επαφή με την κορυφή, καθώς μετά την αποψινή εντός έδρας νίκη της με 88-78 επί της Βιλερμπάν, για την 13η αγωνιστική της Euroleague, βελτίωσε σε 8-5 το ρεκόρ της και παραμένει μία ανάσα από τη συγκατοίκηση στην πρώτη θέση με Χαποέλ Τελ Αβίβ, Ερυθρό Αστέρα και Παναθηναϊκό. Στο 3-10 υποχώρησαν οι Γάλλοι, οι οποίοι βρίσκονται στο... βυθό της κατάταξης, «αγκαλιά» με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.Η Βιλερμπάν έβαλε... δύσκολα στην Μπαρτσελόνα για 30 λεπτά, αλλά στην εκκίνηση της τέταρτης περιόδου ο Μπριθουέλα πήρε... φωτιά και με επτά σερί πόντους του έδωσε το έναυσμα για ένα επιμέρους σκορ 12-4 των Καταλανών, με το οποίο ξέφυγαν με +11 στο 36΄ (80-69) και δεν κοίταξαν πίσω, χαρίζοντας στον τεχνικό τους Τσάβι Πασκουάλ την πρώτη νίκη του.Πρώτος σκόρερ των Ισπανών ο Κέβιν Πάντερ με 24 πόντους (7 ασίστ), ενώ 15 πρόσθεσε ο Τορνικέ Σενγκέλια και 12 ο Ντάριο Μπριθουέλα. Από τη Βιλερμπάν των απογοητευτικών ποσοστών ευστοχίας από τα 6,75 και των 17 λαθών ξεχώρισε ο Νάντο ντε Κολό με 22 πόντους και 9 ασίστ.Τα δεκάλεπτα: 20-19, 45-44, 68-65, 88-78Η Μονακό πανηγύρισε ενώπιον του κοινού της τη δεύτερη διαδοχική νίκη της στη Euroleague, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 8-5, με το οποίο συνεχίζει την καταδίωξη της κορυφής. Οι Μονεγάσκοι συνέτριψαν με 102-66 την Αναντολού Εφές, για την 13η αγωνιστική, υποχρεώνοντας την τουρκική ομάδα στην όγδοη ήττα της.Το εξαιρετικό αμυντικά δεύτερο ημίχρονο της Μονακό έκανε τη διαφορά στο Πριγκιπάτο, με τους Μονεγάσκους να περιορίζουν τους αντιπάλους στους 23 πόντους (10 στην τρίτη περίοδο, 13 στην τέταρτη) σε αυτό το διάστημα και να γεμίζουν αυτοπεποίθηση την επίθεση, η οποία με ρεσιτάλ παραγωγικότητας στο τέταρτο δεκάλεπτο (σημείωσε 32π.) μετέτρεψε σε... περίπατο τον αγώνα.Οι Ντάνιελ Τάις (17π.), Άλφα Ντιαλό (13π.), Κεβάριους Χέις (12π.) και Ματιέ Στραζέλ οι... διψήφιοι της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη, ενώ από την Αναντολού Εφές πάλεψε ο Αϊζάια Κορτνινιέ με 16 πόντους.Τα δεκάλεπτα: 25-22, 50-43, 70-53,102-66Η Αρμάνι Μιλάνο επέστρεψε θριαμβευτικά στα θετικά αποτελέσματα στη Eurolegue, συντρίβοντας στο... ουδέτερο Βελιγράδι τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και σημειώνοντας το τρίτο της εφετινό ευρωπαϊκό «διπλό». Οι Ιταλοί, στο ντεμπούτο του Τζουζέπε Ποέτα στην τεχνική ηγεσία, επικράτησαν άνετα με 102-88 των Ισραηλινών, για την 13η αγωνιστική της διοργάνωσης, δίνοντας θετικό πρόσημο στο ρεκόρ τους (7-6) και υποχρεώνοντας τη Μακάμπι στη δέκατη ήττα τους.Με απόλυτη κυριαρχία στα ριμπάουντ (35 έναντι 26) και εξαιρετικά ποσοστά ευστοχία, η Αρμάνι πήρε τον έλεγχο του αγώνα από το πρώτο τζάμπολ, ενώ όταν ενεργοποίησε και την άμυνα στην τρίτη περίοδο, περιορίζοντας τους γηπεδούχους στους 14 πόντους, μπήκε πρόωρα σε τροχιά νίκης...Κορυφαίοι των νικητών οι Σέιβον Σιλντς και Άρμονι Μπρουκς με 26 και 20 πόντους, αντίστοιχα, ενώ από τη Μακάμπι πάλεψαν οι Λόνι Ουόκερ (21π.) και Ρόμαν Σόρκιν (20π.).Τα δεκάλεπτα: 25-27, 48-54, 62-81, 88-102Τρίτη, 25 ΝοεμβρίουΠαναθηναϊκός–Παρτιζάν (Σερβία) 91-69Ντουμπάι (ΗΑΕ)–Παρί (Γαλλία) 90-89Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)–Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 66-64Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 74-75Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)–Μπασκόνια (Ισπανία) 82-67Βαλένθια (Ισπανία)–Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 90-67Τετάρτη, 26 ΝοεμβρίουΕρυθρός Αστέρας (Σερβία)–Ολυμπιακός 91-80Μονακό (Μονακό)–Αναντολού Εφές (Τουρκία) 102-66Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 88-102Μπαρτσελόνα (Ισπανία)–Βιλερμπάν (Γαλλία) 88-78Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 9-4Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 9-4Παναθηναϊκός 9-4Ολυμπιακός 8-5Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 8-5Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 8-5Βαλένθια (Ισπανία) 8-5Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 8-5Μονακό (Μονακό) 8-5Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 7-6Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 7-6Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 6-7Ντουμπάι (ΗΑΕ) 6-7Αναντολού Εφές (Τουρκία) 5-8Παρί (Γαλλία) 5-8Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 5-8Παρτιζάν (Σερβία) 4-9Μπασκόνια (Ισπανία) 4-9Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 3-10Βιλερμπάν (Γαλλία) 3-104/1219:15 Αναντολού Εφές-Ρεάλ Μαδρίτης20:00 Ζάλγκιρις-Μακάμπι20:30 Μονακό-Παρί21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ-Βιλερμπάν21:15 Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε21:45 Παρτίζαν-Μπάγερν Μονάχου5/1221:00 Ερυθρός Αστέρας-Μπαρτσελόνα21:15 Παναθηναϊκός-Βαλένθια21:30 Μπασκόνια-Αρμάνι Μιλάνο21:30 Βίρτους Μπολόνια-Dubai Basketball