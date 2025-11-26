Με όραμα να προσφέρει πρωτοποριακές και βιώσιμες ενεργειακές λύσεις, η Enerwave στοχεύει να καταστεί μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.
Μπαρτζώκας: «Κάναμε πάρα πολλά λάθη και δεν ήμασταν ψύχραιμοι»
Μπαρτζώκας: «Κάναμε πάρα πολλά λάθη και δεν ήμασταν ψύχραιμοι»
Ο προπονητής των «ερυθρολεύκων» στάθηκε στον αποσυντονισμό και την έλλειψη ψυχραιμίας στην τέταρτη περίοδο, όπου η ομάδα έχασε την ευκαιρία για το μεγάλο «διπλό» και την κορυφή της Euroleague
Ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα με 91-80 από τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι για την 13η αγωνιστική της EuroLeague. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα απώλεσε την ευκαιρία για ένα μεγάλο «διπλό» που θα την εκτόξευε, καθώς υποχώρησε στο 8-5, ενώ οι Σέρβοι ανέβηκαν στο 9-4, πιάνοντας στην πρώτη θέση τον Παναθηναϊκό και τη Χαποέλ Τελ Αβίβ.
Η ήττα οφείλεται κυρίως στην κατάρρευση και τον αποσυντονισμό που υπέστη ο Ολυμπιακός στην κρίσιμη τέταρτη περίοδο.
Μετά τη λήξη του αγώνα, ο προπονητής του Ολυμπιακού στάθηκε στα σημεία που έκριναν την αναμέτρηση, εστιάζοντας στα λάθη και στην έλλειψη συγκέντρωσης:
«Κάναμε πάρα πολλά λάθη, και η διαφορά που κατάφεραν να πάρουν (σ.σ. οι Σέρβοι) ήταν λόγω αυτών των λαθών. Τους δώσαμε 12 πόντους στη σειρά.»
Ο Μπαρτζώκας τόνισε πως η ομάδα του δεν κατάφερε να λειτουργήσει σωστά στα κρίσιμα σημεία του παιχνιδιού:
«Δεν είχαμε καλό αμυντικό transition και δεν ήμασταν ψύχραιμοι ώστε να αποδώσουμε όπως θέλαμε.»
