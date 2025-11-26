Μπαρτζώκας: «Κάναμε πάρα πολλά λάθη και δεν ήμασταν ψύχραιμοι»

Ο προπονητής των «ερυθρολεύκων» στάθηκε στον αποσυντονισμό και την έλλειψη ψυχραιμίας στην τέταρτη περίοδο, όπου η ομάδα έχασε την ευκαιρία για το μεγάλο «διπλό» και την κορυφή της Euroleague