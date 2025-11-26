Ένας επιμελημένος οδηγός χρήσιμων, έξυπνων και μοδάτων τεχνολογικών συσκευών που καλύπτουν κάθε πτυχή της σύγχρονης ζωής, από τον απόλυτο προορισμό αγορών, το The Mall Athens.
Champions League: Πώς η Γιουβέντους... έφτιαξε τον Ολυμπιακό και τι χρειάζεται στους επόμενους αγώνες
Η νίκη της ιταλικής ομάδας κάνει ακόμη πιο εύκολα τα πράγματα για τους «ερυθρόλευκους» ενόψει της νέας σεζόν, σε περίπτωση που κατακτήσουν το πρωτάθλημα
Ο Ολυμπιακός μπορεί σήμερα να δίνει τον μεγάλο αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League και να έχει επικεντρώσει εκεί όλη την προσοχή του, όμως χθες… κρυφοκοίταζε και τον αγώνα της Μπόντο Γκλιμτ με τη Γιουβέντους, που έληξε 2-3 χάρη στο γκολ του Ντέβιντ στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης.
Αυτή η νίκη της ιταλικής ομάδας κάνει ακόμη πιο εύκολα τα πράγματα για τους «ερυθρόλευκους» ενόψει της νέας σεζόν, σε περίπτωση που κατακτήσουν το πρωτάθλημα, καθώς θα έχουν ουσιαστικά δύο ευκαιρίες για να μπουν και πάλι κατευθείαν σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης, όπως έκαναν και φέτος.
Η πρώτη, όπως είναι γνωστό, είναι να μην πάρει το πρωτάθλημα η Μπόντο Γκλιμτ. Κάτι που θα γνωρίζουμε την Κυριακή, όταν διεξάγεται η τελευταία αγωνιστική στη Νορβηγία. Η Βίκινγκ, που είναι πρώτη με 68 βαθμούς, υποδέχεται τη Βαλερένγκα, ενώ η Μπόντο, που ακολουθεί με 67, αντιμετωπίζει τη Φρέντρικσταντ.
Αν η Βίκινγκ πάρει τον τίτλο, τότε θα είναι σχεδόν σίγουρο πως οι Πειραιώτες θα γλιτώσουν τα προκριματικά, καθώς από πάνω τους έχουν μόνο τη Ρέιντζερς, η οποία έχει μείνει αρκετά πίσω στη Σκωτία και δεν φαίνεται ικανή να διεκδικήσει τον τίτλο.
Η δεύτερη ευκαιρία είναι καθαρά στα χέρια του Ολυμπιακού. Η διαφορά που τους χωρίζει από τους Νορβηγούς παρέμεινε, μετά την χθεσινή ήττα από την Γιουβέντους, στους μόλις 500 βαθμούς, και αν τους ξεπεράσουν, ακόμη κι αν η Μπόντο Γκλιμτ κατακτήσει το πρωτάθλημα, θα πάει στους «ερυθρόλευκους» το απευθείας εισιτήριο.
Τι πρέπει να κάνουν για να το πετύχουν αυτό; Να συγκεντρώσουν έστω και έναν βαθμό περισσότερο στη φετινή διοργάνωση.
Μάλιστα, λόγω του δύσκολου προγράμματος που έχει στη συνέχεια η Μπόντο Γκλιμντ, είναι πολύ πιθανό να ολοκληρώσει τα ματς της στο League Stage με τους 2 βαθμούς που έχει αυτή τη στιγμή.
Το πρόγραμμα της Μπόντο Γκλιμτ
10/12: Ντόρτμουντ – Μπόντο Γκλιμτ
20/1: Μπόντο Γκλιμτ – Μάντσεστερ Σίτι
28/1: Ατλέτικο Μαδρίτης – Ντόρτμουντ
Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού
26/11: Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης
Πηγή: gazzetta.gr
20/1: Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν
28/1: Άγιαξ – Ολυμπιακός
Πηγή: gazzetta.gr
