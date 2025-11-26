Ένας επιμελημένος οδηγός χρήσιμων, έξυπνων και μοδάτων τεχνολογικών συσκευών που καλύπτουν κάθε πτυχή της σύγχρονης ζωής, από τον απόλυτο προορισμό αγορών, το The Mall Athens.
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα Ολυμπιακός-Ρεάλ, τη μάχη με τον Ερυθρό Αστέρα και όλα τα ματς σε Champions League και Euroleague
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα Ολυμπιακός-Ρεάλ, τη μάχη με τον Ερυθρό Αστέρα και όλα τα ματς σε Champions League και Euroleague
Εκτός από τα παιχνίδι του Ολυμπιακού σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και το Αρσεναλ-Μπάγερν Μονάχου
Πλούσιο σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ το «μενού» των αθλητικών μεταδόσεων σήμερα Τετάρτη 26 Νοεμβρίου.
Στο ποδόσφαιρο, με εννέα παιχνίδια ρίχνει αυλαία η 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με την σπουδαιότερη αναμέτρηση της ημέρας να είναι φυσικά το Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης που θα διεξαχθεί στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Ο αγωνάς θα ξεκινήσει στις 22:00 με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη τόσο από το MEGA, όσο και από το Cosmote Sport 2. Την ίδια ώρα η Άρσεναλ υποδέχεται τη Μπάγερν Μονάχου (Cosmote Sport 3), η Ατλέτικο Μαδρίτης την Ίντερ (Cosmote Sport 4), η Λίβερπουλ την Αϊντχόφεν (Cosmote Sport 5), η Παρί Σεν Ζερμέν τη Τότεναμ (Cosmote Sport 7), η Άιντραχτ την Αταλάντα (Cosmote Sport 8) και η Σπόρτινγκ των Βαγιαννίδη και Ιωαννίδη τη Κλαμπ Μπρίζ του Χρήστου Τζόλη (Cosmote Sport 9). Νωρίτερα στις 19:45 η Κοπεγχάγη φιλοξενεί την Καϊράτ (Cosmote Sport 5), η Πάφος τη Μονακό (Cosmote Sport 3).
Στις 17:00 (Cosmote Sport 2) οι νέοι του Ολυμπιακού αναμετρούνται με τους νέους της Ρεάλ Μαδρίτης, για τη League Phase του Yοuth League.
Η 13η αγωνιστική της Euroleague ρίχνει αυλαία σήμερα με 4 αναμετρήσεις, με εκείνη του Ολυμπιακού κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι να είναι εκείνη που να ξεχωρίζει (20:30, Nova Sports Prime). Νωρίτερα στις 19:00 η Μακάμπι Τελ Αβίβ υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο (Nova Sports Start), στις 20:30 η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη την Εφές (Nova Sports 4) και στις 21:30 η Μπαρτσελόνα φιλοξενεί στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» την Βιλερμπάν (Nova Sports 5).
17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης UEFA Youth League 2025-26
19:00 Novasports Start Μακάμπι Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague
19:45 COSMOTE SPORT 5 HD Κοπεγχάγη – Καϊράτ Αλμάτι UEFA Champions League
19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Πάφος – Μονακό UEFA Champions League
20:30 Novasports Prime Ερυθρός Αστέρας – ΟλυμπιακόςEuroleague
20:30 Novasports 4HD Μονακό – Αναντολού Εφές Euroleague
21:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μιλάνο – Ολυμπιακός CEV Champions League
Στο ποδόσφαιρο, με εννέα παιχνίδια ρίχνει αυλαία η 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με την σπουδαιότερη αναμέτρηση της ημέρας να είναι φυσικά το Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης που θα διεξαχθεί στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Ο αγωνάς θα ξεκινήσει στις 22:00 με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη τόσο από το MEGA, όσο και από το Cosmote Sport 2. Την ίδια ώρα η Άρσεναλ υποδέχεται τη Μπάγερν Μονάχου (Cosmote Sport 3), η Ατλέτικο Μαδρίτης την Ίντερ (Cosmote Sport 4), η Λίβερπουλ την Αϊντχόφεν (Cosmote Sport 5), η Παρί Σεν Ζερμέν τη Τότεναμ (Cosmote Sport 7), η Άιντραχτ την Αταλάντα (Cosmote Sport 8) και η Σπόρτινγκ των Βαγιαννίδη και Ιωαννίδη τη Κλαμπ Μπρίζ του Χρήστου Τζόλη (Cosmote Sport 9). Νωρίτερα στις 19:45 η Κοπεγχάγη φιλοξενεί την Καϊράτ (Cosmote Sport 5), η Πάφος τη Μονακό (Cosmote Sport 3).
Στις 17:00 (Cosmote Sport 2) οι νέοι του Ολυμπιακού αναμετρούνται με τους νέους της Ρεάλ Μαδρίτης, για τη League Phase του Yοuth League.
Η 13η αγωνιστική της Euroleague ρίχνει αυλαία σήμερα με 4 αναμετρήσεις, με εκείνη του Ολυμπιακού κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι να είναι εκείνη που να ξεχωρίζει (20:30, Nova Sports Prime). Νωρίτερα στις 19:00 η Μακάμπι Τελ Αβίβ υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο (Nova Sports Start), στις 20:30 η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη την Εφές (Nova Sports 4) και στις 21:30 η Μπαρτσελόνα φιλοξενεί στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» την Βιλερμπάν (Nova Sports 5).
Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμεραΑναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας:
17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης UEFA Youth League 2025-26
19:00 Novasports Start Μακάμπι Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague
19:45 COSMOTE SPORT 5 HD Κοπεγχάγη – Καϊράτ Αλμάτι UEFA Champions League
19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Πάφος – Μονακό UEFA Champions League
20:30 Novasports Prime Ερυθρός Αστέρας – ΟλυμπιακόςEuroleague
20:30 Novasports 4HD Μονακό – Αναντολού Εφές Euroleague
21:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μιλάνο – Ολυμπιακός CEV Champions League
21:30 Novasports 5HD Μπαρτσελόνα – ΒιλερμπάνEuroleague
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Λίβερπουλ – PSV Αϊντχόφεν UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Ίντερ UEFA Champions League
22:00COSMOTE SPORT 9 HDΣπόρτινγκ Λισαβόνας – Κλαμπ Μπριζ UEFA Champions League
22:00COSMOTE SPORT 8 HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Αταλάντα UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Άρσεναλ – Μπάγερν Μονάχου UEFA Champions League
22:00 MEGA-COSMOTE SPORT 2 HD Ολυμπιακός – Ρεάλ Champions League
Ειδήσεις σήμερα:
Τα τρία σενάρια για τον πόλεμο στην Ουκρανία - Αλλάζει στάση το Κίεβο, επιμένει στη σκληρή γραμμή η Μόσχα
Ο νέος οδηγός της ΑΑΔΕ για τις κληρονομιές: Οι δηλώσεις, οι δόσεις και οι παγίδες στο myPROPERTY
Κόκκινη προειδοποίηση 4 ημερών για την κακοκαιρία Adel - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Λίβερπουλ – PSV Αϊντχόφεν UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Ίντερ UEFA Champions League
22:00COSMOTE SPORT 9 HDΣπόρτινγκ Λισαβόνας – Κλαμπ Μπριζ UEFA Champions League
22:00COSMOTE SPORT 8 HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Αταλάντα UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Άρσεναλ – Μπάγερν Μονάχου UEFA Champions League
22:00 MEGA-COSMOTE SPORT 2 HD Ολυμπιακός – Ρεάλ Champions League
Ειδήσεις σήμερα:
Τα τρία σενάρια για τον πόλεμο στην Ουκρανία - Αλλάζει στάση το Κίεβο, επιμένει στη σκληρή γραμμή η Μόσχα
Ο νέος οδηγός της ΑΑΔΕ για τις κληρονομιές: Οι δηλώσεις, οι δόσεις και οι παγίδες στο myPROPERTY
Κόκκινη προειδοποίηση 4 ημερών για την κακοκαιρία Adel - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα