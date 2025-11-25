Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα το Τσέλσι - Μπαρτσελόνα, το Άγιαξ - Μπενφίκα και τα ματς του Champions League

Πλούσια η ποδοσφαιρική δράση και σήμερα (25/11) με τη 5η αγωνιστική της League Phase
του Champions League
να ξεκινάει με εννέα «χορταστικές» αναμετρήσεις.
Αρχικά στα ματς των 19:45 η Γαλατάσαραϊ υποδέχεται στη Κωνσταντινούπολη την πρωταθλήτρια Βελγίου, Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ (Cosmote Sport 2) και ο Άγιαξ στο Άμστερνταμ την Μπενφίκα των Βαγγέλη Παυλίδη και Ζοζέ Μουρίνιο (Cosmote Sport 3).
Αργότερα στις 22:00 η Μάντσεστερ Σίτι θα φιλοξενήσει στο «Etihad» τη Μπάγερ Λεβερκούζεν (Cosmote Sport 3), η Νάπολι την Καραμπάχ (Cosmote Sport 5), η Μπόντο Γκλιμτ τη Γιουβέντους (Cosmote Sport 6), η Μπορούσια Ντόρτμουντ τη Βιγιαρεάλ (Cosmote Sport 7), η Μαρσείγ τη Νιούκαστλ (Cosmote Sport 8) και η Σλάβια Πράγας την Αθλέτικ Μπιλμπάο του Ερνέστο Βαλβέρδε (Cosmote Sport 9).
Τέλος στο ματς της αγωνιστικής η Μπαρτσελόνα θα ταξιδέψει μέχρι το Λονδίνο, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τη Τσέλσι, σε έναν αγώνα με έντονο βαθμολογικό και όχι μόνο ενδιαφέρον. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 22:00 με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 2.
Οι μεταδόσεις της ημέρας
Άγιαξ - Μπενφίκα (19:45, Cosmote Sport 2)
Γαλατάσαραϊ - Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ (19:45, Cosmote Sport 3)
Τσέλσι - Μπαρτσελόνα (22:00, Cosmote Sport 2)
Μάντσεστερ Σίτι - Μπάγερ Λεβερκούζεν (22:00, Cosmote Sport 3)
Νάπολι - Καραμπάχ (22:00, Cosmote Sport 5)
Μπόντο Γκλιμτ - Γιουβέντους (22:00, Cosmote Sport 6)
Μπορούσια Ντόρτμουντ - Βιγιαρεάλ (22:00, Cosmote Sport 7)
Μαρσέιγ - Νιούκαστλ (22:00, Cosmote Sport 8)