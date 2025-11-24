Αυτή την Black Friday θα φωνάξεις… Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, με 1.500 δώρα!
Βίντεο: Τα φιλάκια του Λουτσέσκου στα αποδυτήρια και η αποθέωση των παικτών του
Ο Ρουμάνος τεχνικός έφτασε τις 200 νίκες ως προπονητής του ΠΑΟΚ και η ασπρόμαυρη ΠΑΕ έδωσε στη δημοσιότητα το βίντεο με τη γιορτή στα αποδυτήρια - «Από εμάς εξαρτάται να γράψουμε ιστορία» το μήνυμα του προς τους παίκτες
Ο πιο χαμογελαστός και ήρεμος Ραζβάν Λουτσέσκου, αποθεώθηκε από τους συνεργάτες και τους ποδοσφαιριστές του στα αποδυτήρια της Τούμπας.
Ο κορυφαίος προπονητής στην ιστορία του ΠΑΟΚ (βάσει τίτλων και αριθμών) έφτασε τις 200 νίκες στον ασπρόμαυρο πάγκο και ο ίδιος παρέλαβε τη φανέλα που έγραφε «The General» με τον αριθμό 200 στο πίσω μέρος της, την ώρα που τα αποδυτήρια έμοιαζαν με τις κερκίδες της Τούμπας μετά από κάποιο γκολ.
«Σας ευχαριστώ με όλη μου την καρδιά για όλα όσα έχουμε περάσει μαζί μέχρι τώρα. Είναι ένα φανταστικό ταξίδι για μένα», ήταν τα πρώτα του λόγια μετά την καθολική απαίτηση για να βγάλει λόγο, με τον Λουτσέσκου συγκινημένο αλλά τρομερά ευδιάθετο να συμπληρώνει:
«Σας ζητώ, σας ικετεύω και πάλι με όλη μου την καρδιά να είστε σοβαροί, με τεράστιο κίνητρο και αυτοπεποίθηση, καθώς είναι μία σεζόν που μπορεί να μείνει για τον καθένα μας στη δική του ιστορία. Είναι πιθανό και εξαρτάται από εμάς να κερδίσουμε το Κύπελλο και το πρωτάθλημα, αλλά και στην Ευρώπη να κερδίσουμε την Πέμπτη και να εξασφαλίσουμε την πρόκριση.»
Η έκπληξη στον #TheGeneral #Lucescu και τα λόγια του στην ομάδα μετά την νίκη 200στη του νίκη με τον Δικέφαλο ⚫️⚪️ #PAOKFamily #PAOK #OurWay pic.twitter.com/qKJlDOOyJQ— PAOK FC (@PAOK_FC) November 24, 2025
