Μάικ Τζέιμς: Το βίντεο με το ξέσπασμά του, το φάουλ που ζήτησε και οι τεχνικές ποινές
Ο Μάικ Τζέιμς ζήτησε ένα φάουλ στην αναμέτρηση της Μονακό με τη Λε Μαν, το οποίο δε σφυρίχτηκε και του απέφερε δύο τεχνικές ποινές, μετά το έντονο ύφος με το οποίο προσέγγισε τους διαιτητές, όπως φαίνεται και στο βίντεο, ενώ ο ίδιος ξέσπασε στο twitter
Ο Μάικ Τζέιμς ήταν ξανά πρωταγωνιστής, αυτήν τη φορά ένεκα του ξεσπάσματός του, στην αναμέτρηση της Μονακό με τη Λε Μαν για το γαλλικό πρωτάθλημα. Ο σούπερ σταρ των Μονεγάσκων ήταν έξαλλος για ένα φάουλ που δεν του έδωσαν οι διαιτητές, περίπου τρία λεπτά πριν το τέλος της αναμέτρησης.
Πηγή:www.gazzetta.gr
🏀🧐 Mike James, dün akşamki Le Mans maçında bir pozisyonda faul bekledi.— Hızlı Hücum (@hizlihucum) November 17, 2025
⚡️ Önce itirazından dolayı teknik faul aldı, ardından hakemin üzerine yürüyünce oyundan atıldı. 😐pic.twitter.com/5LRsu59tjB
