Μάικ Τζέιμς: Το βίντεο με το ξέσπασμά του, το φάουλ που ζήτησε και οι τεχνικές ποινές

Ο Μάικ Τζέιμς ζήτησε ένα φάουλ στην αναμέτρηση της Μονακό με τη Λε Μαν, το οποίο δε σφυρίχτηκε και του απέφερε δύο τεχνικές ποινές, μετά το έντονο ύφος με το οποίο προσέγγισε τους διαιτητές, όπως φαίνεται και στο βίντεο, ενώ ο ίδιος ξέσπασε στο twitter