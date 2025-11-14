Χαβιέρ Κλεμέντε: «Ο Λαμίν Γιαμάλ δεν θα αντέξει για πολύ αν η συμπεριφορά του δεν είναι σωστή»

Ο πρώην προπονητής της Εθνικής Ισπανίας προειδοποιεί το νεαρό άσο της Μπαρτσελόνα, τονίζοντας ότι οι συνεχείς εξωαγωνιστικές του διαμάχες και η αποκάλυψη του παιχνιδιού του από τους αντιπάλους θα περιορίσουν την επιτυχία του