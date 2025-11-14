Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Χαβιέρ Κλεμέντε: «Ο Λαμίν Γιαμάλ δεν θα αντέξει για πολύ αν η συμπεριφορά του δεν είναι σωστή»
Ο πρώην προπονητής της Εθνικής Ισπανίας προειδοποιεί το νεαρό άσο της Μπαρτσελόνα, τονίζοντας ότι οι συνεχείς εξωαγωνιστικές του διαμάχες και η αποκάλυψη του παιχνιδιού του από τους αντιπάλους θα περιορίσουν την επιτυχία του
Ο Χαβιέρ Κλεμέντε, γνωστός για το ότι δεν μασάει τα λόγια του, εξέφρασε την ανησυχία του για την πορεία του Λαμίν Γιαμάλ. Ο πρώην παίκτης και προπονητής της Ισπανίας αναγνωρίζει το τεράστιο ταλέντο του νεαρού σταρ της Μπαρτσελόνα, αλλά πιστεύει ότι η διάρκεια και η επιτυχία του εξαρτάται από τη συμπεριφορά του εκτός γηπέδου.
«Ως παίκτης είναι πολύ καλός, αλλά το πρόβλημα είναι ότι αν στην προσωπική του ζωή δεν έχει σωστή συμπεριφορά ως αθλητής, δεν θα κρατήσει πολύ. Αυτό είναι ξεκάθαρο», δήλωσε ο Κλεμέντε στο πρόγραμμα «Què T’hi Jugues» της Cadena SER.
Το παιχνίδι του αρχίζει να γίνεται αντιληπτό
Ο Κλεμέντε στάθηκε στις συνεχείς εξωαγωνιστικές διαμάχες που περιβάλλουν τον Γιαμάλ – από το πάρτι γενεθλίων του, τα βίντεο στα social media, μέχρι την πρόσφατη ακύρωση της συμμετοχής του στην Εθνική λόγω θεραπείας της τελευταίας στιγμής – τονίζοντας ότι όλα αυτά δεν τον ωφελούν.
Επιπλέον, ο Ισπανός τεχνικός προειδοποίησε ότι ο τρόπος παιχνιδιού του Γιαμάλ αρχίζει να αποκωδικοποιείται από τους αντιπάλους του:
«Κάνει λαμπρά πράγματα, αλλά οι αντίπαλοι ήδη ξέρουν πώς παίζει, ξέρουν πώς να τον αντιμετωπίσουν. Ξέρουν ότι είναι ένας από τους παίκτες που δεν πρέπει να τους αφήνουν να παίξουν, γιατί έχει τόση ποιότητα που μπορεί να κάνει πολλά. Θα έχει πολύ ειδικά μαρκαρίσματα και επιτήρηση».
Ο Κλεμέντε πιστεύει ότι, λόγω αυτού, ο Γιαμάλ: «Δεν θα είναι τόσο εντυπωσιακός όσο αυτό που έχουμε δει μέχρι τώρα».
Τέλος, ως πρώην Ομοσπονδιακός τεχνικός, ο Κλεμέντε σχολίασε τη δημόσια διαμάχη μεταξύ Μπαρτσελόνα και Ομοσπονδίας για την απουσία του παίκτη, λέγοντας ότι τέτοια θέματα πρέπει να λύνονται εσωτερικά.
