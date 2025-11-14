Euroleague: Πρόστιμο στον Ολυμπιακό για τη συμπεριφορά των οπαδών του στο παιχνίδι με την Παρτίζαν

Ο Ολυμπιακός τιμωρήθηκε με πρόστιμο 6.000 ευρώ από τη Euroleague, για υβριστικά συνθήματα που ακούστηκαν στο ΣΕΦ κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Παρτίζαν.



Πρόστιμο 7.000 ευρώ επιβλήθηκε για τον ίδιο λόγο και στον Ερυθρό Αστέρα για το εντός έδρας παιχνίδι του με τον Παναθηναϊκό.

Η ανακοίνωση της Euroleague

«Η Euroleague Basketball ανακοίνωσε την παρακάτω πειθαρχική απόφαση σχετικά με τα περιστατικά που σημειώθηκαν στη 9η αγωνιστική της Regular Season 2025–26.Ο Ερυθρός Αστέρας τιμωρήθηκε με πρόστιμο 7.000 ευρώ για τα υβριστικά συνθήματα που ακούστηκαν από τους φιλάθλους της κατά τη διάρκεια του αγώνα Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός AKTOR, σύμφωνα με το Άρθρο 29.2.f του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.Ο Ολυμπιακός τιμωρήθηκε με πρόστιμο 6.000 ευρώ για τα υβριστικά συνθήματα που ακούστηκαν από τους φιλάθλους του στον αγώνα Ολυμπιακός – Παρτίζαν Βελιγραδίου, επίσης βάσει του Άρθρου 29.2.f του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball».



