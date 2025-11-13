Φέτος, η Team Garmin Greece γιόρτασε το ορόσημο με συγκινήσεις και μεγάλα αποτελέσματα
Σαμπαλένκα: «Θέλω σίγουρα να γίνω μητέρα, αλλά αυτή τη στιγμή προτεραιότητα είναι το τένις»
Η Αρίνα Σαμπαλένκα, δήλωσε σε podcast ότι αναβάλει το όνειρό της να γίνει μητέρα για να μεγιστοποιήσει την καριέρα της, αλλά στα σχεδιά της βρίσκεται η δημιουργία οικογένειας μέσα στην επόμενη πενταετία
Η Αρίνα Σαμπαλένκα άνοιξε την καρδιά της σχετικά με τα προσωπικά της σχέδια, αποκαλύπτοντας την επιθυμία της να κάνει οικογένεια μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια και στη συνέχεια να προσπαθήσει να επιστρέψει στα γήπεδα του τένις.
Η Σαμπαλένκα, η οποία ολοκλήρωσε τη σεζόν της το 2025 ως φιναλίστ στα WTA Finals στο Ριάντ, μίλησε στο podcast του Αλεξάντερ Σοκολοβσκί και αναφέρθηκε στο πώς άλλαξαν τα όνειρά της με την πάροδο του χρόνου.
Από τα 25 στα... 32
Η τενίστρια, Νο. 1 στον κόσμο, δήλωσε ότι, ενώ ήταν μικρή, είχε διαφορετική εικόνα για το μέλλον της:
«Στα 18, νόμιζα ότι μέχρι τα 25 θα είχα κερδίσει ό,τι ήθελα. Στα 25, θα έκανα ένα μωρό, θα επέστρεφα και θα συνέχιζα να κερδίζω. Ήρθαν τα 25, κέρδισα κάποια πράγματα, μετά σκέφτηκα ίσως στα 27 ή 28. Τώρα είμαι 27 και λέω, λοιπόν, λίγο αργότερα, θα το μετακινήσουμε».
Η Σαμπαλένκα υπογράμμισε ότι τώρα η προτεραιότητά της είναι να εξαντλήσει τις δυνατότητες της καριέρας της:
«Συνειδητοποίησα ότι θέλω να πάρω το μέγιστο από την καριέρα μου, να δω πόσο μακριά μπορώ να φτάσω».
«Το αγνοώ για πέντε χρόνια»
Η Λευκορωσίδα σταρ ανέφερε ότι έχει ένα «πρόχειρο πλάνο» για τη δημιουργία οικογένειας μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, αν και παραδέχτηκε ότι το σχέδιο μπορεί να αλλάξει:
«Είναι ένα πρόχειρο πλάνο με πιθανή αλλαγή. Θα ήθελα να προσπαθήσω να ξεκινήσω μια οικογένεια σε πέντε χρόνια και ίσως να προσπαθήσω να επιστρέψω, ανάλογα με το στάδιο που θα βρίσκομαι στη ζωή μου. Αυτό είναι μια δύσκολη στιγμή γιατί αν μπορούσα, θα το έκανα τώρα. Αγαπώ πολύ τα παιδιά, και φαίνεται ότι και τα παιδιά με αγαπούν, αλλά τώρα έχω μια προτεραιότητα».
Η Σαμπαλένκα ολοκλήρωσε τη σεζόν 2025 με τέσσερις τίτλους, συμπεριλαμβανομένου του US Open, και φιναλίστ σε Australian Open και French Open.
