Σαμπαλένκα: «Θέλω σίγουρα να γίνω μητέρα, αλλά αυτή τη στιγμή προτεραιότητα είναι το τένις»

Η Αρίνα Σαμπαλένκα, δήλωσε σε podcast ότι αναβάλει το όνειρό της να γίνει μητέρα για να μεγιστοποιήσει την καριέρα της, αλλά στα σχεδιά της βρίσκεται η δημιουργία οικογένειας μέσα στην επόμενη πενταετία