Euroleague: Υποδέχεται τη φορμαρισμένη Ζάλγκιρις απόψε ο Ολυμπιακός - Επιστρέφει κόντρα στην πρώην ομάδα του ο Έβανς
Euroleague: Υποδέχεται τη φορμαρισμένη Ζάλγκιρις απόψε ο Ολυμπιακός - Επιστρέφει κόντρα στην πρώην ομάδα του ο Έβανς
Ο Ολυμπιακός ξεκινάει τη διπλή αγωνιστική στη EuroLeague απέναντι στη Ζάλγκιρις (12/11, 21:15), ψάχνοντας την τρίτη συνεχόμενη νίκη του απέναντι στους Λιθουανούς, που έχουν κάνει εντυπωσιακή εκκίνηση με ρεκόρ 7-2.
Οι Πειραιώτες θα παραταχθούν κόντρα στη Ζάλγκιρις χωρίς τον Φρανκ Νιλικίνα, ο οποίος ταλαιπωρείται από πρόβλημα στους οπίσθιους μηριαίους.
Όσο για τον Κίναν Έβανς, θα βρίσκεται στην 12άδα του ματς. Ο Έβανς επέστρεψε στις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις και τα παρκέ κόντρα στην Καρδίτσα μετά από 533 ημέρες, και πλέον αναμένεται να αγωνιστεί ξανά σε επίπεδο EuroLeague απέναντι στην πρώην ομάδα του.
Όσον αφορά τη Ζάλγκιρις, μετράει τέσσερις συνεχόμενες νίκες στη EuroLeague. Ο Τόμας Μασιούις δεν υπολογίζει στον Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος, καθώς δεν έχει ξεπεράσει τη θλάση που τον ταλαιπωρεί τις τελευταίες εβδομάδες. Ο Αμερικανός γκαρντ μετρά 11.5 πόντους, 2 ριμπάουντ, 1.5 ασίστ και 1.2 κλεψίματα σε έξι συμμετοχές στη EuroLeague.
12/11
Αποτελέσματα - 10η αγωνιστική Euroleague
Ντουμπάι - Ερυθρός Αστέρας 102-86
Φενέρμπαχτσε - Μακάμπι Τελ Αβίβ 84-75
Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπασκόνια 114-89
Παρτίζαν - Μονακό 78-76
Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης 89-76
Βίρτους Μπολόνια - Εφές 99-89
Παρί - Παναθηναϊκός 95-101
21:15 Ολυμπιακός - Ζάλγκιρις
21:30 Μπάγερν Μονάχου - Μπαρτσελόνα
21:30 Αρμάνι - Βιλερμπάν
Χάποελ Τελ Αβίβ 8-2
Ζάλγκιρις 7-2
Ερυθρός Αστέρας 7-3
Ολυμπιακός 6-3
Μονακό 6-4
Βαλένθια 6-4
Παναθηναϊκός 6-4
Μπαρτσελόνα 5-4
Μπάγερν Μονάχου 5-4
Ρεάλ Μαδρίτης 5-5
Φενέρμπαχτσε 5-5
Βίρτους Μπολόνια 5-5
Αρμάνι 4-5
Παρί 4-6
Ντουμπάι 4-6
Παρτίζαν 4-6
Εφές 3-7
Μπασκόνια 3-7
Βιλερμπάν 2-7
Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-8
