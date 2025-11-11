Διάβασε έναν οδηγό «επιβίωσης» στη δαιδαλώδη Black Friday αγορά πλυντηρίων και στεγνωτηρίων, προκειμένου να τη βγάλεις «καθαρή», χωρίς να… στεγνώσει το πορτοφόλι σου!
Super League 1: Κορυφαία επίθεση με 26 γκολ στο πρωτάθλημα ο Λεβαδειακός
Ο Ολυμπιακός είναι 2ος με 23 γκολ μετά από 10 αγώνες
Την καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος συνεχίζει να έχει ο Λεβαδειακός με τα 26 που έχει σημειώσει στις δέκα πρώτες αγωνιστικές της Stoiximan Super League.
Δεύτερος με 23 γκολ είναι ο Ολυμπιακός και τρίτος με 20 ο ΠΑΟΚ.
Η ομάδα της Βοιωτίας εκτός από τα ομαδικά ρεκόρ που σαρώνει στο πέρασμα της, έχει δημιουργήσει και εξαιρετικές επιδόσεις που είναι σπάνιες για την ιστορία της Α’ Εθνικής/Super League.
Από το 1959-60 μέχρι σήμερα μόλις τρεις ομάδες είχαν καταφέρει να σπάσουν την κυριαρχία του BIG-5 και να έχουν μεγαλύτερη συγκομιδή μετά από δέκα αγώνες πρωταθλήματος.
Πρώτος το είχε κάνει ο Πανιώνιος τη σεζόν 1970-71 που με 20 γκολ ήταν η πιο παραγωγική ομάδα του πρωταθλήματος. Το 1983-84 ήταν ο Εθνικός με 19 γκολ και το 1987-88 η ΑΕΛ που τελικά κατέκτησε και το πρωτάθλημα. Ο Λεβαδειακός μπαίνει σε αυτή τη σπάνια λίστα με τα 26 τέρματα σε 10 αναμετρήσεις.
30 ΓΚΟΛ ΣΕ 26 ΑΓΩΝΕΣ
Είναι χαρακτηριστικό πως ο Λεβαδειακός τελείωσε την περσινή κανονική περίοδο με 30 γκολ σε 26 αγώνες, ενώ το 2022-23 είχε 25 γκολ σε 33 αναμετρήσεις με τα Playout.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΡΕΚΟΡ
Με τις πέντε νίκες, τρεις ισοπαλίες και δύο ήττες, ο Λεβαδειακός δημιούργησε ρεκόρ στην ιστορία του, αφού η καλύτερη επίδοση του ήταν τη σεζόν 1989-90 με 5 νίκες, μια ισοπαλία και τέσσερις ήττες, ενώ και το 2017-18 είχε ξεκινήσει με τρεις νίκες, έξι ισοπαλίες και μια ήττα.
