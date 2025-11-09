Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Κολοσσός-Προμηθέας 81-89: Πέρασαν από τη Ρόδο οι Πατρινοί - Βίντεο
Κολοσσός-Προμηθέας 81-89: Πέρασαν από τη Ρόδο οι Πατρινοί - Βίντεο
Για τους νικητές ο Ρομπ Γκρέι πέτυχε 24 πόντους, ενώ τον ακολούθησαν ο Κένταλ Μακόλουμ (18) και ο Λέιτον Χάμοντς (18)
Με τους Ρομπ Γκρέι, Κένταλ Μακόλουμ και Λέιτον Χάμοντς ο Προμηθέας επικράτησε (89-81) του Κολοσσού στο κλειστό της Καλλιθέας, για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Οι τρεις Αμερικανοί των Πατρινών είχαν 24 πόντους, 18 και 16 αντίστοιχα απέναντι στους «θαλασσί» που πάλεψαν, αλλά δεν είχαν την ποιότητα για να ανατρέψουν το σκηνικό στο τέλος με τον Τσέβεζ Γκούντγουιν να έχει 17 πόντους και 11 ριμπάουντ, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να φτάσουν στη νίκη.
Ο Προμηθέας πλέον μετράει 3 νίκες και 3 ήττες στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, ενώ ο Κολοσσός έχει 2 νίκες και 4 ήττες.
ΚΟΛΟΣΣΟΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ: Ο αγώνας
Από τα πρώτα λεπτά υπήρχε νευρικότητα και αστοχία από τις δυο ομάδες, γεγονός που αποτυπώθηκε στο 13-12 (στο 10’) με το οποίο ολοκληρώθηκε η πρώτη περίοδος. Η επιστροφή του Άντριου Γκάουντλοκ από τον τραυματισμό του δεν του επέτρεψε από το ξεκίνημα να δείξει το ταλέντο του. Την ίδια στιγμή οι παίκτες του Γιώργου Λιμνιάτη προσπαθούσαν να ελέγξουν τον ρυθμό, αλλά υπήρχε ισορροπία (17-17 στο 12’).
Οι γηπεδούχοι έβαλαν πίεση στην άμυνα και με καλάθια του Λίνου Χρυσικόπουλου μπόρεσαν να ξεφύγουν (26-23 στο 15’). Η απάντηση ήρθε άμεσα από τους Πατρινούς με τους Κένταλ Μακάλουμ και Ρομπ Γκρέι που τους επέτρεψε να κλείσουν το πρώτο μέρος με μια διαφορά 6 πόντων (34-40 στο 20’) με τρίποντο στη λήξη του Λέιτον Χάμοντς.
Ο Κολοσσός με 27% στα τρίποντα (3/11) και 9 ασίστ για 9 λάθη δεν άφηνε πολλά περιθώρια δράσης απέναντι στους Πατρινούς που είχαν 15% στα τρίποντα (2/13) και 7 ασίστ για 6 λάθη, όμως είχαν 54% στα δίποντα (12/22) που τους έδωσαν τη δυνατότητα να έχουν το «πάνω χέρι».
Στο δεύτερο μέρος με τρίποντα των Χάμοντς και Μάκουρα βρέθηκε στο +8 (39-47 στο 23’) και με τον Τζέρι Πι Μάκουρα να σκοράρει από τα 6.75 «εκτόξευσε» τη διαφορά στο +12 (48-60 στο 27.20’’) έχοντας ξεκάθαρη υπεροχή στο παιχνίδι. Ο Κολοσσός προσπάθησε και με τον Τσέβεζ Γκούντγουιν μείωσε στους 6 πόντους (62-68 στο 32.30’’) δείχνοντας διάθεση για ολική ανατροπή.
Ωστόσο, με καλή άμυνα, έλεγχο του ρυθμού και τον Γκρέι με τον Μακόλουμ να σκοράρουν οι Πατρινοί μπόρεσαν να ξεφύγουν πάλι (67-78 στο 34.40’’). Ορισμένες βεβιασμένες επιλογές του Προμηθέα επέτρεψαν στον Κολοσσό με καλάθια από τον Γκούντγουιν και τον Καράμπελα να πλησιάσει στους 6 πόντους (72-78 στο 36.40’’) βάζοντας ξανά τον κόσμο στην εξίσωση στο κλειστό της Καλλιθέας.
Οι τρεις Αμερικανοί των Πατρινών είχαν 24 πόντους, 18 και 16 αντίστοιχα απέναντι στους «θαλασσί» που πάλεψαν, αλλά δεν είχαν την ποιότητα για να ανατρέψουν το σκηνικό στο τέλος με τον Τσέβεζ Γκούντγουιν να έχει 17 πόντους και 11 ριμπάουντ, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να φτάσουν στη νίκη.
Ο Προμηθέας πλέον μετράει 3 νίκες και 3 ήττες στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, ενώ ο Κολοσσός έχει 2 νίκες και 4 ήττες.
ΚΟΛΟΣΣΟΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ: Ο αγώνας
Από τα πρώτα λεπτά υπήρχε νευρικότητα και αστοχία από τις δυο ομάδες, γεγονός που αποτυπώθηκε στο 13-12 (στο 10’) με το οποίο ολοκληρώθηκε η πρώτη περίοδος. Η επιστροφή του Άντριου Γκάουντλοκ από τον τραυματισμό του δεν του επέτρεψε από το ξεκίνημα να δείξει το ταλέντο του. Την ίδια στιγμή οι παίκτες του Γιώργου Λιμνιάτη προσπαθούσαν να ελέγξουν τον ρυθμό, αλλά υπήρχε ισορροπία (17-17 στο 12’).
Οι γηπεδούχοι έβαλαν πίεση στην άμυνα και με καλάθια του Λίνου Χρυσικόπουλου μπόρεσαν να ξεφύγουν (26-23 στο 15’). Η απάντηση ήρθε άμεσα από τους Πατρινούς με τους Κένταλ Μακάλουμ και Ρομπ Γκρέι που τους επέτρεψε να κλείσουν το πρώτο μέρος με μια διαφορά 6 πόντων (34-40 στο 20’) με τρίποντο στη λήξη του Λέιτον Χάμοντς.
Ο Κολοσσός με 27% στα τρίποντα (3/11) και 9 ασίστ για 9 λάθη δεν άφηνε πολλά περιθώρια δράσης απέναντι στους Πατρινούς που είχαν 15% στα τρίποντα (2/13) και 7 ασίστ για 6 λάθη, όμως είχαν 54% στα δίποντα (12/22) που τους έδωσαν τη δυνατότητα να έχουν το «πάνω χέρι».
Στο δεύτερο μέρος με τρίποντα των Χάμοντς και Μάκουρα βρέθηκε στο +8 (39-47 στο 23’) και με τον Τζέρι Πι Μάκουρα να σκοράρει από τα 6.75 «εκτόξευσε» τη διαφορά στο +12 (48-60 στο 27.20’’) έχοντας ξεκάθαρη υπεροχή στο παιχνίδι. Ο Κολοσσός προσπάθησε και με τον Τσέβεζ Γκούντγουιν μείωσε στους 6 πόντους (62-68 στο 32.30’’) δείχνοντας διάθεση για ολική ανατροπή.
Ωστόσο, με καλή άμυνα, έλεγχο του ρυθμού και τον Γκρέι με τον Μακόλουμ να σκοράρουν οι Πατρινοί μπόρεσαν να ξεφύγουν πάλι (67-78 στο 34.40’’). Ορισμένες βεβιασμένες επιλογές του Προμηθέα επέτρεψαν στον Κολοσσό με καλάθια από τον Γκούντγουιν και τον Καράμπελα να πλησιάσει στους 6 πόντους (72-78 στο 36.40’’) βάζοντας ξανά τον κόσμο στην εξίσωση στο κλειστό της Καλλιθέας.
Τελικά, ο Ρομπ Γκρέι με μια καλή άμυνα στον Καράμπελα που κέρδισε το επιθετικό φάουλ και δυο ελεύθερες βολές αποσυμπίεσε την ομάδα του (72-80 στο 37.20’’) και παρά την προσπάθεια των παικτών του Χαβιέ Καράσκο ο Προμηθέας πήρε τη νίκη.
Τα δεκάλεπτα: 13-12, 34-40, 54-65, 81-89.
Πηγή: www.gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Από τα πάνελ των καλτ εκπομπών, στα ράσα και τις «ευλογημένες» συνταγές στο YouTube ο παλαιοημερολογίτης με τα 2 κιλά κοκαΐνης
Τι κάνει ο Έλον Μασκ με όλα του τα χρήματα; Ο «άστεγος» δισεκατομμυριούχος που ζει σε σπίτι 50.000 δολαρίων
Δέσποινα Καμπούρη - Βαγγέλης Ταρασιάδης: Ο γάμος στην Κύθνο, η επιλόχειος κατάθλιψη και το διαζύγιο
Τα δεκάλεπτα: 13-12, 34-40, 54-65, 81-89.
Πηγή: www.gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Από τα πάνελ των καλτ εκπομπών, στα ράσα και τις «ευλογημένες» συνταγές στο YouTube ο παλαιοημερολογίτης με τα 2 κιλά κοκαΐνης
Τι κάνει ο Έλον Μασκ με όλα του τα χρήματα; Ο «άστεγος» δισεκατομμυριούχος που ζει σε σπίτι 50.000 δολαρίων
Δέσποινα Καμπούρη - Βαγγέλης Ταρασιάδης: Ο γάμος στην Κύθνο, η επιλόχειος κατάθλιψη και το διαζύγιο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα