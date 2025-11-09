Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Χιμένεθ μετά την ισοπαλία με τον Αστέρα Τρίπολης και τη γιούχα: Θα κάνουμε αλλαγές τον Ιανουάριο - Βίντεο
Ο Άρης συνεχίζει να προβληματίζει με τις εμφανίσεις του
Έμεινε νωρίς με 10 παίκτες στο Κλεάνθης Βικελίδης και δεν κέρδισε (0-0) τον Αστέρα Τρίπολης ο οποίος είχε και τρία δοκάρια.
Μετά το παιχνίδι ο Μανόλο Χιμένεθ κάλυψε τους παίκτες του ενώ προανήγγειλε μεταγραφές! Πάντως ο κόσμος του Άρη αποδοκίμασε τους παίκτες αλλά και τον Θόδωρο Καρυπίδη.
Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, αρχικά ο προπονητής του Άρη αναφέρθηκε στην αποβολή του Κώστα Γαλανόπουλου, ρωτήθηκε επίσης και για το πώς έπαιξε η ομάδα του πριν από αυτή. «Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο να παίζεις μια ώρα με παίκτη λιγότερο. Ο Αστέρας είχε τις ευκαιρίες του με παραπάνω παίκτη. Δεν μπήκαμε όπως θα έπρεπε στο παιχνίδι και θα έπρεπε να είχαμε μπει καλύτερα. Και απ’ ότι είδατε δεν κρατήσαμε στον πάγκο κανέναν παίκτη αλλά έπαιξαν όλοι όσοι μπορούσαν δίνοντας ό,τι είχαν. Αυτό που έχω απαίτηση είναι να δείξουμε περισσότερη ποιότητα και στις δύο περιοχές. Αυτό κάνει τη διαφορά».
Εκεί ρωτήθηκε για τα πολλά λάθη, την τσαπατσουλιά των παικτών όπως τις λανθασμένες πάσες έως τα κακά κοντρόλ κι αν αυτές οι αντιδράσεις στοιχειοθετούν δείγμα κακής ψυχολογίας. «Αυτά που λέτε ισχύουν. Όλα επηρεάζουν. Πιστέψτε με ότι δεν είμαι από τους ανθρώπους που βάζω δικαιολογίες μπροστά παρότι έχουμε πολλούς τραυματισμούς αλλά σήμερα θα ήθελα να πω ότι η αλλαγή που έγινε στον χλοοτάπητα του γηπέδου έβαλε σε δύσκολη θέση τους παίκτες οι οποίοι διαμαρτύρονταν ότι γλιστρούσαν κι έθεσε σε κίνδυνο την ακεραιότητά τους. Δεν θέλω να εκληφθεί ως δικαιολογία αλλά ως παράγοντα που μας δυσκόλεψε πολύ».
Σε ερώτηση για την έλλειψη δημιουργίας απάντησε ότι… «θεωρώ ότι στο συγκεκριμένο παιχνίδι, παρότι αργήσαμε να μπούμε, αυτό που μας δυσκόλεψε πολύ ήταν η αποβολή. Οι παίκτες μου έτρεξαν και πίεσαν όπως θα έπρεπε μετά την αποβολή. Πιστεύω ότι σε όλη τη φάση του αγώνα κάναμε αρκετά καλά εκτός από το γεγονός ότι όταν φτάνουμε στην περιοχή δεν μπορούμε να σκοράρουμε. Εμείς έχουμε φιλοδοξίες, θέλουμε να είμαστε ψηλά, όπως θέλουμε και να φτάσει το συντομότερο ο Ιανουάριος. Τον Γενάρη, για να μπορέσουμε να είμαστε ψηλά πρέπει να κάνουμε αλλαγές στην ομάδα. Επαναλαμβάνω ότι οι παίκτες έκαναν ό,τι περισσότερο μπορούσαν να κάνουν και χρησιμοποιήσαμε τους διαθέσιμους. Η επιτυχία δεν έρχεται μόνο επειδή το θέλεις αλλά είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων».
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα