Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-2 με την Τότεναμ  - Έχασε βαθμούς η Μπάγερν Μονάχου - Ανέβηκε στη 2η θέση η Ατλέτικο Μαδρίτης, κόλλησε στο μηδέν η Γιουβέντους

H Λεβερκούζεν 6-0 την Χαϊντενχάιμ, η Σάντερλαντ 2-2 με την Άρσεναλ - Τριάρα η Γουέστ Χαμ - Δείτε γκολ από τα γήπεδα της Ευρώπης
Τρελαίνει... κόσμο η Σάντερλαντ στην Premier League. 

Η Άρσεναλ έπαιζε στην έδρα της Σάντερλαντ,  κέρδιζε με 2-1 και ενώ ετοιμαζόταν να πανηγυρίσει άλλο ένα τρίποντο ισοφαρίστηκε σε 2-2 στο 90+4' και είδε την αντίπαλό της ν' ανεβαίνει στην 3η θέση! 

Νωρίτερα στο Λονδίνο η Τότεναμ κρατούσε τη νίκη κόντρα στη Γιουνάιτεντ στα... πόδια της αλλά στο 90+6' ο Ντε Λιχτ έδωσε βαθμό στην ομάδα του Μάντσεστερ. 

Η Γουέστ Χαμ έριξε τριάρα στην Μπέρνλι ενώ η Έβερτον νίκησε 2-0 τη Φούλαμ. Την Κυριακή όλοι περιμένουν το Σίτι - Λίβερπουλ στο Μάντσεστερ. 

Στη La Liga η Σεβίλη του Αλμέιδα επέστρεψε στις νίκες (1-0 την Οσασούνα) ενώ η Ατλέτικο Μαδρίτης του Σιμεόνε έπιασε την Μπαρτσελόνα στη 2η θέση κερδίζοντας 3-1 τη Λεβάντε. 

Στη Bundesliga τα γκολ έπεσαν... βροχή το Σάββατο. Η Λεβερκούζεν διέλυσε 6-0 την  Χαϊντενχάιμ ενώ η Μπάγερν Μονάχου έχασε τους πρώτους της βαθμούς (2-2 με την Ουνιόν στο Βερολίνο). Η Χοφενχάιμ νίκησε 3-1 τη Λειψία και η Γκλάντμπαχ με το ίδιο σκορ την Κολωνία. 

Όσα γκολ μπήκαν στην Γερμανία τόσα... έλειψαν στην Ιταλία. Η Γιουβέντους έμεινε στο 0-0 στο τοπικό ντέρμπι με την Τορίνο ενώ είχαμε άλλες δύο «λευκές» ισοπαλίες. Η Πίζα 1-0 την Κρεμονέζε. 


Premier League (11η)

Τότεναμ-Μάντσεστερ Γ. 2-2 (84΄ Τελ, 90+1΄ Ριτσάρλισον - 32΄ Μπεμό, 90+6΄ Ντε Λιχτ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ 

Έβερτον- Φούλαμ 2-0 (45'+4 Γκουέγε, 81' Κιν) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ 

Γουέστ Χαμ-Μπέρνλι 3-2 (44' Γουίλσον, 77' Σούτσεκ, 87' Γουόκερ-Πίτερς - 35' Φλέμινγκ, 90'+7 Κούλεν) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ 

Σάντερλαντ- Άρσεναλ  2-2  (36΄ Μπάλαρντ, 90+4΄ Μπρομπέι - 54΄ Σάκα, 74΄ Τροσάρ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ 

Τσέλσι-Γουλβς 

Άστον Βίλα-Μπόρνμουθ 9/11

Μπρέντφορντ-Νιούκαστλ 9/11

Κρίσταλ Πάλας-Μπράιτον 9/11

Νότιγχαμ Φόρεστ-Λιντς 9/11

Μάντσεστερ Σίτι-Λίβερπουλ 9/11

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 αγώνες)
Άρσεναλ 26 -11 αγ. 
Μάντσεστερ Σίτι 19
Σάντερλαντ 19 - 11αγ. 
Τότεναμ 18 -11αγ.
Λίβερπουλ 18
Μπόρνμουθ 18
Μάντσεστερ Γ. 18 -11αγ.
Τσέλσι 17
Κρίσταλ Πάλας 16
Μπράιτον 15
Έβερτον 15 -11αγ.
Άστον Βίλα 15
Μπρέντφορντ 13
Νιούκαστλ 12
Φούλαμ 11 -11αγ.
Λιντς 11
Μπέρνλι 10 -11αγ.
Γουέστ Χαμ 10 -11αγ.
Νότιγχαμ Φόρεστ 6
Γουλβς 2

La Liga (12η)

Ελτσε-Σοσιεδάδ 1-1 (57' Ροντρίγκες - 89' πέν. Ογιαρθάμπαλ)

Κλείσιμο
ELCHE CF 1 - 1 REAL SOCIEDAD | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Τζιρόνα-Αλαβές 1-0 (16' Τσιγκάνκοφ)

GIRONA FC 1 - 0 DEPORTIVO ALAVÉS | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Σεβίλη-Οσασούνα 1-0 (51' πέν. Βάργκας)

SEVILLA FC 1 - 0 CA OSASUNA | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Ατλέτικο Μαδρίτης-Λεβάντε 3-1 (12΄αυτ. Ντε λα Φουέντε, 61΄,80΄ Γκριεζμάν - 21΄ Σάντσεθ)

ATLÉTICO DE MADRID 3 - 1 LEVANTE UD | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Εσπανιόλ-Βιγιαρεάλ 8/11

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Οβιέδο 9/11

Ράγιο Βαγεκάνο-Ρεάλ Μαδρίτης 9/11

Μαγιόρκα-Χετάφε 9/11

Βαλένθια-Μπέτις 9/11

Θέλτα-Μπαρτσελόνα 9/11

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 11 αγώνες)
Ρεάλ Μαδρίτης 30
Μπαρτσελόνα 25
Ατλέτικο Μαδρίτης 25 -12αγ. 
Βιγιαρεάλ 23
Μπέτις 19
Εσπανιόλ 18
Χετάφε 17
Σεβίλη 16 -12αγ.
Έλτσε 15 -12αγ.
Αλαβές 15 -12αγ.
Ράγιο Βαγεκάνο 14
Αθλέτικ Μπιλμπάο 14
Θέλτα 13
Ρεάλ Σοσιεδάδ 13 -12αγ.
Οσασούνα 11 -12αγ.
Τζιρόνα 10 -12αγ.
Λεβάντε 9 -12 αγ. 
Μαγιόρκα 9
Βαλένθια 9
Οβιέδο 8


Bundesliga (10η)

Βέρντερ Βρέμης-Βόλφσμπουργκ 2-1 (83' Στάγκε, 90'+4' Εμπανγκουλά - 28' Σβάνμπεργκ)

Added Time Insanity! | WERDER BREMEN - VFL WOLFSBURG | Highlights | Matchday 10 – Bundesliga 2025/26


Λεβερκούζεν-Χαϊντενχάιμ 6-0 (2', 22' Σικ, 16' Χόφμαν, 27' Πόκου, 45'+1, 53' Μάζα)

INSANE! Leverkusen Unstoppable! | BAYER 04 LEVERKUSEN - HEIDENHEIM | Highlights | Bundesliga 2025/26


Ουνιόν Βερολίνου-Μπάγερν Μονάχου 2-2 (27', 82' Ντοέκι - 38' Ντίας, Κέιν 90'+3)

PURE DRAMA! Kane Secures DRAW! | UNION BERLIN - FC BAYERN | Highlights | MD 10 – Bundesliga 2025/26

Αμβούργο-Ντόρτμουντ 1-1 (90'+7 Κονιγκσντόρφερ - 64' Τσουκβουεμεκά)

90'+7!! LAST-MINUTE Equalizer! | HAMBURGER SV - BORUSSIA DORTMUND | Highlights | Bundesliga 2025/26

Χοφενχάιμ-Λειψία 3-1 (20' Χαϊντάρι, 38' Λεμπερλε, 79' Πρόμελ - 9' Ντιομάντε) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ 

Γκλάντμπαχ-Κολωνία 3-1  (45+2΄ Σάντερ, 61΄πεν. Ντικς, 64΄ Ταμπάκοβιτς - 90+2΄ Βάλντσμιντ)

Gladbach Wins Rheinderby! | BORUSSIA M'GLADBACH - 1. FC KÖLN | Highlights | Bundesliga 2025/26


Φράιμπουργκ-Ζανκτ Πάουλι 09/11

Στουτγκάρδη-Άουγκσμπουργκ 09/11

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Μάιντς 09/11

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 28 -10αγ.
Λειψία 22 -10αγ.
Ντόρτμουντ 21 -10αγ.
Λεβερκούζεν 20 -10αγ.
Χοφενχάιμ 19 -10αγ.
Στουτγκάρδη 18
Βέρντερ Βρέμης 15 -10αγ.
Κολωνία 14 -10αγ.
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 14
Ουνιόν Βερολίνου 12 -10αγ.
Φράιμπουργκ 10
Αμβούργο 9 -10αγ.
Βόλφσμπουργκ 8 -10αγ.
Γκλάντμπαχ 9 -10αγ
Άουγκσμπουργκ 7
Ζανκτ Πάουλι 7
Μάιντς 5
Χαϊντενχάιμ 5 -10αγ.

Serie A (11η)

Πίζα-Κρεμονέζε 1-0 (75' Τουρέ)

PISA-CREMONESE 1-0 | HIGHLIGHTS | Tourè Secures First Win For Pisa | Serie A 2025/26

Κόμο-Κάλιαρι 0-0

COMO-CAGLIARI 0-0 | HIGHLIGHTS | The VAR saves Como cancelling Valle’s own goal | SERIE A 2025/26

Λέτσε-Βερόνα 0-0

LECCE-VERONA 0-0 | HIGHLIGHTS | Montipò denies Lecce their first home win | SERIE A 2025/26

Γιουβέντους-Τορίνο 0-0 

JUVENTUS-TORINO 0-0 | HIGHLIGHTS | The Derby della Mole ends goalless | SERIE A 2025/26

Πάρμα-Μίλαν

Αταλάντα-Σασουόλο 9/11

Μπολόνια-Νάπολι 9/11

Τζένοα-Φιορεντίνα 9/11

Ρόμα-Ουντινέζε 9/11

Ίντερ-Λάτσιο 9/11

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 αγώνες)

Νάπολι 22
Ίντερ 21
Μίλαν 21
Ρόμα 21 
Γιουβέντους 19 - 11αγ. 
Μπολόνια 18
Κόμο 18 -11αγ.
Λάτσιο 15
Ουντινέζε 15
Κρεμονέζε 14 -11αγ.
Τορίνο - 14 - 11αγ. 
Αταλάντα 13
Σασουόλο 13
Κάλιαρι 10 -11αγ.
Λέτσε 10 -11αγ.
Πίζα 9 -11αγ.
Πάρμα 7
Τζένοα 6
Βερόνα 6 -11αγ.
Φιορεντίνα 4





