Ένα από τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της χώρας με την στήριξη της COSMOTE TELEKOM
Το Μαρούσι νίκησε 92-80 με ανατροπή τον Πανιώνιο και πανηγύρισε την πρώτη εκτός έδρας νίκη
Το Μαρούσι νίκησε 92-80 με ανατροπή τον Πανιώνιο και πανηγύρισε την πρώτη εκτός έδρας νίκη
Αν και βρέθηκε να χάνει ακόμη και με 10 πόντους, το Μαρούσι στα τελευταία λεπτά έφερε... τούμπα το ματς πήρε μια σπουδαία νίκη και άφησε τον Πανιώνιο στην τελευταία θέση
Με ένα ξέσπασμα του στο τελευταίο επτάλεπτο της αναμέτρηση με τον Πανιώνιο, το Μαρούσι επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στην Greek Basketball League, σημειώνοντας μάλιστα το πρώτο του εφετινό «διπλό»!
Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου πέρασε νικηφόρα με 92-80 από το κλειστό «Μάκης Λιούγκας» της Γλυφάδας, για την 6η αγωνιστική, βελτιώνοντας σε 2-3 το ρεκόρ της και υποχρεώνοντας τους «κυανέρυθρους» στην έκτη ήττα τους σε ισάριθμες αναμετρήσεις στο εφετινό πρωτάθλημα.
Μετά από κλειστό παιχνίδι, ο Πανιώνιος προηγήθηκε στο 33΄ με 71-65 και έδειξε να ελέγχει τη μοίρα του... Ωστόσο, το Μαρούσι βρήκε ρυθμό από τα 6,75 και με πέντε σερί τρίποντα(!) απάντησε με σερί 0-17 εξασφαλίζοντας στο 37΄ ένα μαξιλαράκι ασφαλείας 11 πόντων (71-82), το οποίο αποδείχθηκε αρκετό για να το οδηγήσει στο πρώτο του «διπλό» στη GBL.
Κορυφαίοι των νικητών οι Κινγκ, Ρέινολντς και Μέικον, σημειώνοντας 21, 18 και 17 πόντους, αντίστοιχα, ενώ από τον Πανιώνιο δεν αρκούσε ο Σταρκς με 23 πόντους και 7 ασίστ.
Τα δεκάλεπτα: 19-20, 36-43, 61-61, 80-92
Ειδήσεις σήμερα:
Δίκη για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο - «Οι γονείς του δολοφόνου κουκουλώνουν ένα έγκλημα που έχει ήδη ομολογήσει», λέει η μητέρα της
Κίλι Σφακιανάκη: Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο «αντίο» - Απών ο Νότης
«Με βασάνιζαν επτά φορές τη μέρα για 20 λεπτά»: Ισραηλινός όμηρος περιγράφει τη φρίκη που έζησε δύο χρόνια στη Γάζα
Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου πέρασε νικηφόρα με 92-80 από το κλειστό «Μάκης Λιούγκας» της Γλυφάδας, για την 6η αγωνιστική, βελτιώνοντας σε 2-3 το ρεκόρ της και υποχρεώνοντας τους «κυανέρυθρους» στην έκτη ήττα τους σε ισάριθμες αναμετρήσεις στο εφετινό πρωτάθλημα.
Μετά από κλειστό παιχνίδι, ο Πανιώνιος προηγήθηκε στο 33΄ με 71-65 και έδειξε να ελέγχει τη μοίρα του... Ωστόσο, το Μαρούσι βρήκε ρυθμό από τα 6,75 και με πέντε σερί τρίποντα(!) απάντησε με σερί 0-17 εξασφαλίζοντας στο 37΄ ένα μαξιλαράκι ασφαλείας 11 πόντων (71-82), το οποίο αποδείχθηκε αρκετό για να το οδηγήσει στο πρώτο του «διπλό» στη GBL.
Κορυφαίοι των νικητών οι Κινγκ, Ρέινολντς και Μέικον, σημειώνοντας 21, 18 και 17 πόντους, αντίστοιχα, ενώ από τον Πανιώνιο δεν αρκούσε ο Σταρκς με 23 πόντους και 7 ασίστ.
Τα δεκάλεπτα: 19-20, 36-43, 61-61, 80-92
Ειδήσεις σήμερα:
Δίκη για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο - «Οι γονείς του δολοφόνου κουκουλώνουν ένα έγκλημα που έχει ήδη ομολογήσει», λέει η μητέρα της
Κίλι Σφακιανάκη: Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο «αντίο» - Απών ο Νότης
«Με βασάνιζαν επτά φορές τη μέρα για 20 λεπτά»: Ισραηλινός όμηρος περιγράφει τη φρίκη που έζησε δύο χρόνια στη Γάζα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα