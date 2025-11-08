Το Μαρούσι νίκησε 92-80 με ανατροπή τον Πανιώνιο και πανηγύρισε την πρώτη εκτός έδρας νίκη

Αν και βρέθηκε να χάνει ακόμη και με 10 πόντους, το Μαρούσι στα τελευταία λεπτά έφερε... τούμπα το ματς πήρε μια σπουδαία νίκη και άφησε τον Πανιώνιο στην τελευταία θέση