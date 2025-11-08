Το επιβεβαίωσε ο πρόεδρος Γαλατάσαραϊ: Θα συμμετάσχουμε στο NBA Europe

Από την Παρασκευή με αφορμή τις δηλώσεις του Γιώργου Αϊβαζόγλου, GM του NBA Europe, ξεκίνησε κουβέντα για τις 12 ομάδες που θα είναι στην αφετηρία της διοργάνωσης που οδεύει προς τον Οκτώβριο του 2027.Στο πρότζεκτ υπάρχει και ομάδα από την Αθήνα χωρίς να έχει γίνει γνωστό το όνομά της. Ήδη έχει γραφτεί ότι από την Ισπανία θα είναι η Ρεάλ και η Μπαρτσελόνα, από την Γερμανία η Μπάγερν Μονάχου και ίσως η Άλμπα Βερολίνου και από τη Γαλλία η Βιλερμπάν.

Από την Τουρκία από την πρώτη στιγμή διέρρευσε πως θα είναι η Γαλατάσαραϊ κάτι που επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της Ντουρσούν Οζμπέκ, μιλώντας στο «Anadolu Agency».

«Όσον αφορά στο πρότζεκτ του NBA Europe, ο επικεφαλής της FIBA (Σεΐχης Σαούντ Αλί Αλ Θανί), μας προσκάλεσε στα κεντρικά γραφεία της FIBA. Όταν πήγα εκεί, τους ρώτησα: Θα κάνετε το πρότζεκτ του NBA Europe, αλλά γιατί προσκαλέσατε τη Γαλατάσαραϊ; Μου είπαν ότι εντυπωσιάστηκαν από δύο πράγματα. Πρώτον, είπαν: Ενδιαφερόμασταν για το πρότζεκτ σας στο γήπεδο μπάσκετ και μπορούμε να σας υποστηρίξουμε σε αυτό. Δεύτερον και πιο σημαντικό, είπαν: Κάνατε τον τελευταίο σας εορτασμό πρωταθλήματος στο Γενίκαπι και παρά τη βροχή, συγκεντρώσατε εκεί 1 εκατομμύριο οπαδούς. Είπαν ότι βρήκαν αυτές τις εικόνες πολύ σημαντικές».

Εν συνεχεία τόνισε: «Είπαν ότι βρήκαν αυτές τις εικόνες, πολύ σημαντικές. Είπαν ότι το βρήκαν πολύ σημαντικό που ένας αθλητικός σύλλογος με τόσο μεγάλη βάση οπαδών θα βρίσκεται στο NBA Europe. Μας είπαν ότι θα υποστηρίξουν το πρότζεκτ μας, για το γήπεδο και ότι ήταν πολύ σημαντικό για έναν σύλλογο όπως η Γαλατάσαραϊ, να συμμετάσχει σε αυτό το πρότζεκτ. Οπότε, ναι, θα συμμετάσχουμε στο πρότζεκτ του NBA Europe».



